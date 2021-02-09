С зарубежными сервисами поборются расширением списка значимых ресурсов

Администрация президента (АП) и Минцифры обсуждают с операторами связи расширение эксперимента «Доступный интернет», в рамках которого пользователи получают бесплатный доступ к 371 социально значимому сайту. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на собственные источники.

Российские власти не оставляют попыток конкурировать с YouTube. Помимо видео из «ВКонтакте» и «Одноклассников», бесплатным может стать контент крупнейших телеканалов (в списке, например, Первый, «Россия», ТНТ, «Звезда» и «Спас») https://t.co/zA2Wsyt6xp — Дождь (@tvrain) February 9, 2021

Помимо «облегченных» версий сайтов каналов и соцсетей, в список бесплатного контента могут попасть видео из ВКонтакте и «Одноклассников», а также трансляция ТВ-каналов из первого и второго мультиплексов.

По мнению властей, это поможет продвинуть отечественные ресурсы на фоне конфликтов с YouTube, а также обеспечит «социальную функцию» государства. «Ъ» напоминает, что отношения между властями и YouTube обострились после блокировки ряда прогосударственных СМИ — на дискриминацию в рамках платформы ранее жаловались Владимир Соловьев, телеканалы «Царьград», RT и «Крым 24».

Эксперты считают, что добавление видео-контента в список бесплатных ресурсов приведет к повышенной нагрузке на провайдеров, а значит и к повышению цен на доступ к Сети. По мнению гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, операторы не могут бесконечно субсидировать идеи государства — это может спровоцировать рост цен, который ранее находился в пределах инфляции. Причем бороться с YouTube, по словам Кускова, таким образом не получится.

По словам гендиректора Института исследований интернета Карена Казаряна, 30% пользователей Сети вообще потеряют мотивацию оплачивать интернет, а остальным 70% придется наблюдать на сайтах намного больше рекламы.

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