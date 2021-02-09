ЕС по примеру Австралии хочет заставить IT-гигантов платить за новости

Отвечающие за цифровое регулирование законодатели ЕС хотят заставить крупные технологические компании платить за новости. По сути данная инициатива напоминает меры, рассматриваемые властями Австралии и в задачи которых входит усиление позиции издателей в отношениях с мировыми IT-гигантами, — таких как Google и Facebook.

К европейским поправкам относятся возможность обязательного арбитража для сделок с правообладателями и требование к технологическим компаниям информировать издателей об изменениях в алгоритме оценки новостей на своих сайтах.

Google заявил, что инициатива ЕС «направлена на достижение правильного баланса» между издателями и платформами. «Мы готовы платить за дальнейшую поддержку журналистики, как мы делаем это по всему миру», — заявили в компании. В Facebook отказались от комментариев.

В октябре 2020 года Google запустил сервис для новостных медиа Google News Showcase и пообещал заплатить издателям $1 млрд в течение трёх лет. В декабре Google заявил, что начнёт платить издателям СМИ во Франции за использование их контента в сервисах компании.

В январе 2021 года Google пригрозил отключить поисковик в Австралии из-за нового закона — если его примут, то крупным компаниям придётся выплачивать австралийским СМИ средства за размещение новостного контента на своих платформах. Facebook также предупредил, что запретит пользователям в Австралии делиться новостями, если закон будет принят в его нынешней форме.

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