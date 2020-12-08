Австралия заставит Facebook и Google платить издателям за контент

Австралия разработала законопроект, который заставит Facebook и Google платить СМИ за новостной контент, сообщает Reuters. Теперь крупные технологические компании должны будут вести переговоры с местными издателями и вещателями о том, за сколько «покупать» у последних контент, который появляется на их платформах. Если стороны не смогут заключить сделку, за них решит назначенный правительством арбитр. На Instagram (принадлежит Facebook) и Youtube (принадлежит Google) новые правила не повлияют.

В Центре развития журналистики Мельбурнского университета с одобрением отнеслись к законопроекту. По их мнению, брать бесплатно новостной контент в обмен на расширение охвата аудитории — очень несправедливо и разрушительно для демократии.

В то же время поисковые системы — и, следовательно, Google в значительной степени — предоставляют, по данным сайтов, от 26% до 90% перенаправленного трафика на их страницы. Этот трафик к тому же критически важен для издателей и информационных агентств, которые не могут позволить себе потерять какую-либо долю цифровой читательской аудитории из-за своих экономических трудностей, писало ранее издание Techdirt.

В Facebook Australia отреагировали обещанием изучить законодательство и «принять участие в предстоящем парламентском процессе с целью создания работоспособной структуры для поддержки новостной экосистемы Австралии». В Google от комментариев отказались, сославшись на на то, что не видели окончательную версию предлагаемого закона.

Впервые австралийские власти объявили, что обяжут Google и Facebook платить местным СМИ за использование новостного контента, а также предоставлять данные об активности пользователей и их предпочтениях, в апреле — на фоне первой волны пандемии коронавируса и снижения рекламных доходов медиа.

воу!

Австралия планирует обязать фейсбук отдавать СМИ часть выручки, которую он у них отобрал — а теперь фейсбук угрожает запретить австралийцам публиковать новости. вообще.https://t.co/9QfD5zwGy5

это суперистеричный шаг, не думаю, что фейсбук может тут выиграть — Feldman (@EvgenyFeldman) September 1, 2020

Facebook тогда пригрозил заблокировать для пользователей из Австралии новости на платформе. В Google заявляли, что предложенное властями Австралии законодательное регулирование медиарынка страны несправедливо и его принятие скажется на качестве услуг, предлагаемых местным пользователям.

Австралия не единственная страна, которая хочет обязать корпорации платить издателям. В октябре апелляционный суд Франции постановил, что Google должен начать переговоры с издателями во Франции о плате за использование их контента.

К слову, когда ранее испанское правительство объявило, что местные информационные агентства имеют «неотъемлемое право» брать у Google деньги за фрагменты и заголовки, появляющиеся в поисковых системах Google, компания закрыла свою службу новостей в стране. В результате информационные агентства попросили вернуть то, с чем они призывали бороться.

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