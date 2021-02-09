Роскомнадзор запустил «приложение-жалобщика» на контент в Сети

Сбылась мечта всех, кто считает, что «в интернете кто-то неправ»: Роскомнадзор запустил бета-тестирование мобильного приложения для ускоренной подачи жалоб на запрещенную информацию. Как сообщает надзорное ведомство, этот инструмент повысит эффективность защиты интернет-пользователей от социально опасного контента:

«Цель приложения «РКН» – повысить оперативность удаления из сети запрещенной информации. Помимо подачи жалобы на зловредный контент сервис позволяет отследить этапы ее рассмотрения, проверить, ограничен ли доступ к интернет-ресурсам, в том числе сокращает риски блокировки за неудаление материалов».

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В качестве примера противоправного контента РКН приводит материалы, имеющие отношение к детской порнографии, пропаганде суицидов, наркотических средств и так далее. Тестовую версию приложения уже можно скачать в App Store и Google Play.

«Доступ к сервису осуществляется через Единую систему идентификации и аутентификации (портал Госуслуг) и не требует дополнительной регистрации. Запуск мобильного приложения – это один из элементов цифровой трансформации, которую Роскомнадзор активно ведет, начиная с прошлого года, в соответствии с утвержденной в декабре 2020 г. ведомственной программой», – отмечается в пресс-релизе РКН.

В «Пользовательском соглашении» сказано, что «приложение хранит и обрабатывает предоставленные Пользователем метаданные, не являющиеся персональными данными, для реализации заложенных функций».

«Пользователь несет ответственность за обеспечение безопасности мобильного устройства и доступа к Приложению, поэтому не рекомендуется вносить изменения в программный код операционной системы, направленный на получение повышенных привилегий либо прав, т.к. это процесс снятия программных ограничений операционной системы мобильного устройства, который может сделать его уязвимым для вредоносных программ и вирусов, а также нарушить процессы корректного выполнения функций безопасности мобильного устройства, что может привести к неработоспособности Приложения», — также говорится в «Соглашении№.

При этом «оператор [приложения] не несет ответственности за любые ошибки, упущения, прерывания, удаление, дефекты, задержку в обработке или передаче данных, сбое линий связи, кражу, уничтожение или неправомерный доступ к материалам пользователей, размещенным в Приложении или в любом другом месте». Оператором в данном случае выступает ФГУП «ГРЧЦ», совместно с которым Роскомнадзор и разработал данное приложение.

Сеть в целом встретила IT-прорыв надзорного ведомства прогнозируемой реакцией.

«РКН запилил приложение для киберказаков, – пишет исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв. – Теперь любой [альтернативно одарённый] может подать жалобы на любой сайт и проконтролировать, как куча бездельников проверяет донос».

Климарёв также заметил следующую особенность работы программы:

«Судя по требуемым разрешениям это ещё будет мобильный ревизор, который будет проверять доступность ресурсов. Но чтоб вы не говорили потом, что я все вижу в темных красках, я нашёл полезную функцию. В приложении вы сможете получить извещение, если ваш сайт заблокируют. Правда, [восхитительно]?»

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«Есть минус — жалобы неанонимны, так что гипотетический Петя, на которого вы настучали, может легко вас найти и показать, где раки зимуют», — в свою очередь, заметила Readovka.

Теперь пожаловаться на нелюбимое аниме в Роскомнадзор будет еще проще! Правда, для этого придется авторизоваться через Госуслуги, а значит ваш вклад в прекрасный рунет будущего будет учтен компетентными органами.https://t.co/75TKfxAcvm — Znak.com (@znak_com) February 9, 2021

«Думается мне, что если приложение будет действительно удобным для граждан, то в 2021 можно будет ожидать новый рекорд по количеству жалоб на контент», — прогнозирует Telegram-канал «Большой брат».

Роскомнадзор запустил в тестовом режиме мобильное приложение для ускоренной подачи гражданами жалоб на запрещенную информацию в интернете. https://t.co/od3ofdxURt

Ты патриот своей страны? Ты знаешь что делать. Государство дало тебе винтовку — стреляй врагов, не ленись! — Евгений Шушаков☦ (@EvShu) February 9, 2021

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