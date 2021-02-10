Новые санитарные правила запрещают использование смартфонов в образовательных целях

Личные мобильные телефоны, согласно новым санитарным правилам, запрещено использовать в образовательных целях. Об этом сообщила начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун.

Ранее директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «НЦЗД» Минздрава России Владислав Кучма обращал внимание на то, что 70-80% детей пользуются для обучения смартфонами, а это самое неблагоприятное средство для учебы и поиска информации. Эксперт отметил маленький размер экрана смартфона. По его словам, минимальный удовлетворительный размер экрана — у планшета с экраном 12 дюймов.

«Введены требования к электронным средствам обучения. Введен запрет на использование мобильных средств связи в целях образовательных. Нельзя использовать личные мобильные телефоны для проведения образовательной программы», — сказала Шевкун в ходе общественных слушаний на тему «Новые санитарные правила, принятые Роспотребнадзором, в сфере воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Планшеты и ноутбуки под запрет не попали.

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