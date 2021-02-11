Блогер Лёха Кочегар получил условный срок за стрим на YouTube

Железнодорожный районный суд Читы приговорил блогера Алексея Закружного (Лёху Кочегара) к 2 годам 3 месяцам условно за стрим на YouTube. Об этом сообщает его адвокат Марина Шейкина.

Закружного признали виновным в призывах к массовым беспорядкам (ч.3 ст.212) и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч.2 ст.280 УК РФ). Гособвинение накануне запросило для блогера 2 года 3 месяца реального лишения свободы в колонии-поселении. Следствие полагает, что блогер на своем канале в YouTube разместил видеоролик, где в частности угрожал применить насилие в отношении представителей власти. Сам Кочегар с этим не согласен:

«Просто не за что меня садить. В этой записи не было сказано то, в чем меня обвиняют».

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В суд блогер прибыл с сумкой вещей, которые могли ему пригодиться в случае вынесения обвинительного приговора с реальным сроком лишения свободы. Поддержать Закружного пришло около 15 человек.

Помимо условного срока, суд запретил Закружному 3 года администрировать сайты и конфисковал аппаратуру. У блогера будет 3 года испытательного срока. В данный момент последний ролик, размещённый в его канале на YouTube датируется январём прошлого года.

Поводом для возбуждения дела стал стрим, который Закружный провел в конце апреля прошлого года. В нем блогер выразил возмущение в связи с тем, что в Чите перед Родительским днем 28 апреля в связи с пандемией перекрыли проходы на кладбища.

Марина Шейкина намерена обжаловать приговор.

Читинского блогера неоднократно штрафовали. В частности, суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей из-за видео на YouTube с оскорблением президента России Владимира Путина и жалобами на необходимость отапливать дома углем при больших объемах газодобычи в стране. На видео под названием «Последнее Предупреждение Путину» Закружный критиковал президента за то, что за 18 лет его нахождения у власти качество жизни россиян не улучшилось.

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