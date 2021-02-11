Роскомнадзор потребовал от томского ТВ2 удалить новость об акции с фонариками

Роскомнадзор пригрозил томскому агентству новостей ТВ2 блокировкой за новость про акцию с фонариками соратников Навального.

Роскомнадзор потребовал от томского издания ТВ-2 удалить новость об акции с фонариками 14 февраля. Отличная всё-таки акция. Выходите в 20:00 в свой двор вместе с соседями! На эти запугивания мы ответим солидарностью! pic.twitter.com/uYKmOtxNIo — ФБК (@fbkinfo) February 11, 2021

Об сообщили «ФБК», а также само издание:

«10 февраля Агентство новостей ТВ2 на своем сайте опубликовало новость о том, что соратники Навального собираются в День святого Валентина зажечь фонарики во дворах своих домов и предлагают присоединиться к акции другим желающим. 11 февраля мы получили письмо от Роскомнадзора, в котором говорится, что публикация содержит призывы к массовым беспорядкам и должна быть удалена, иначе ведомство заблокирует наш сайт».

.

Редакция удалила новость об акции и уведомила об этом Роскомнадзор. Однако статью ещё можно найти в кэше Google, а также на сервисе Archive.is.

Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков анонсировал 14 февраля акцию в поддержку Алексея Навального, которому суд заменил условный срок на реальный по «делу Ив Роше». По словам Волкова, акция должна пройти в новом формате — жителям российских городов предлагается выйти во двор, включить фонарик на телефоне, поднять его высоко вверх и постоять так несколько минут.

Несмотря на, в общем-то, безобидный характер акции, власти поспешили назвать её незаконной, а зампредседателя Госдумы Пётр Толстой заявил:

«Это не просто попытка мобилизации молодёжи. Это такая цветная технология Шарпа. И вообще, это калька с действий перебежчиков-коллаборационистов во время блокады Ленинграда, когда они фонариками подсвечивали цели немецкой авиации. Все сценарии невоенного свержения власти давно описаны. Один из них сегодня пытаются реализовать в России».

.

Генпрокуратура предупредила организаторов акции и социальные сети о незаконности призывов к несанкционированным акциям и массовым беспорядкам.

«В связи с распространением в социальных сетях призывов к участию в массовых мероприятиях, организуемых с нарушением установленного порядка проведения митингов, Генеральная прокуратура считает необходимым предостеречь физических и юридических лиц о недопустимости нарушения закона», — подчеркивается в распространяемом Генпрокуратурой предупреждении (есть у РБК).

С аналогичным предупреждением выступил и Следственный комитет. Там напомнили, что участие в несогласованных митингах имеет серьезные последствия вплоть до уголовной ответственности.

В МВД напомнили, что в российских регионах продолжают действовать карантинные меры в связи с COVID-19, в связи с чем массовые акции запрещены. В полиции отметили, что митинги запрещены и на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям органов государственной власти и экстренных оперативных служб.

Роскомнадзор, в свою очередь, пригрозил интернет-сайтам и соцсетям штрафами, если те начнут публиковать призывы к несовершеннолетним участвовать в несогласованных акциях.

.

.

.