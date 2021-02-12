Instagram будет удалять аккаунты за оскорбления в «личке»

Instagram будет удалять аккаунты, чьи владельцы допускают оскорбительные сообщения в личных переписках, ранее за это можно было получить только временный бан. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-релиз соцсети.

«Теперь, если кто-то продолжит отправлять непозволительные сообщения, мы отключим его учетную запись», — отмечается в сообщении.

Поводом для нововведения стала ситуация в Великобритании, где футболисты «Манчестер Юнайтед» подверглись расистским оскорблениям в Instagram после проигранного матча.

Instagram будет удалять аккаунты за оскорбления в личных сообщенияхhttps://t.co/Sw7eGKP2vS pic.twitter.com/Kskwut0WgC — Инде (@inde_io) February 12, 2021

Как указало руководство сети, прежде за оскорбления в Direct пользователю могли отключить возможность переписываться на некоторое время. Администрация приложения уточнила, что под оскорбительные высказывания, в частности, подпадают сообщения, разжигающие вражду по признакам расовой или религиозной принадлежности.

В Instagram отметили, что контролировать происходящее в частных диалогах сложнее, чем отслеживать нежелательные комментарии под постами. Компания пояснила, что при этом не собирается нарушать права человека и тайну переписки.

Администрация также собирается помочь пользователям, дав право сразу отключать возможность получения личных сообщения со страниц, на которые они не подписаны. Сейчас эта функция доступна для корпоративных аккаунтов и профилей с множеством читателей. По информации приложения, именно они, как правило, получают больше всего враждебных сообщений от незнакомцев.

.

.

.