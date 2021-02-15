Суд в Чечне взыскал с «УРА.РУ» беспрецедентную сумму в 15 млн рублей

Урус-Мартановский городской суд Чечни взыскал с уральского издания Ura.ru 15 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщает само издание. Юристы издания подали апелляцию, которую Верховный суд Чечни рассмотрит буквально на днях.

Если решение останется в силе, 15 млн рублей компенсации получит экс-прокурор Мурат Залзаев, сын экс-главы Пенсионного фонда республики. «В России появится новый инструмент борьбы со СМИ — закрытие через банкротство», — отмечает издание.

Суд в Чечне взыскал с уральского издания Ura,ru 15 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Если решение останется в силе, 15 млн рублей получит экс-прокурор Мурат Залзаев.https://t.co/TdkEtSMv5S — Новая Газета (@novaya_gazeta) February 15, 2021

По мнению опрошенных Ura.ru экспертов, сумма взыскания морального вреда беспрецедентна: «Это прецедент: в России еще никогда не взыскивались подобные суммы в качестве компенсации морального вреда со средства массовой информации», — заявил руководитель адвокатского бюро «Бабиков и партнеры» Павел Бабиков.

Как заявила старший юрист «Центра защиты прав СМИ» Светлана Кузеванова, обычно в судах взыскиваемая сумма морального вреда варьируется от 10 до 30 тысяч рублей.

Поводом для подачи заявления в суд стала новость об аварии, произошедшей в августе 2017 года в Грозном. Тогда столкнулись Toyota Camry, за рулем которой находился заместитель прокурора Урус-Мартановского района республики Мурат Залзаев, и Lada Priora. Водитель «Приоры» Аслан Алиев и его пассажирка впоследствии скончались от ожогов, а сам Залзаев с черепно-мозговой травмой был доставлен в больницу..

В ходе следствия было установлено, что Залзаев не виновен в аварии — виноват погибший водитель Алиев, напоминает издание, которое и написало новость об этом на основе информации телеграм-канала Mash и сообщения Russia Today, которое ссылалось на Управление МЧС Чечни.

В решении по статье Ura.ru, опубликованном на сайте Урус-Мартановского суда, сказано, что истец в заявлении привел как текст самой статьи, так и «многочисленные комментарии» под ней, носящие в основном негативный характер.

«Смысловая суть всех комментариев сводится к тому, что виновником аварии является заместитель прокурора района ФИО1, с указанием того, что ему все сойдет с рук, поскольку он работник прокуратуры, — указывалось в иске, — <…> Вышеуказанная публикация вызвала ряд последствий необратимого характера, которые кардинально повлияли на его судьбу».

Редакция Ura.ru отмечает — решение по иску вынес суд, в котором Залзаев много лет проработал гособвинителем.

Издание настаивает на том, что слова о виновности Залзаева в ДТП — не более, чем версия. Не доказан в суде и тот факт, что публикация URA.RU нанесла вред здоровью экс-прокурора. Между тем, делом «Залзаев против URA.RU» заинтересовались в федеральных структурах — к расследованию готов подключиться «Центр защиты прав СМИ», «Союз журналистов России» и депутаты Госдумы.

«Если это была перепечатка, и в ней содержалась ссылка, то СМИ по закону не несет ответственности. Я рекомендую URA.RU обратиться на мое имя и в адрес Союза журналистов России — мы изучим ситуацию, в том числе в профильном комитете Госдумы. Вмешательство в судебную деятельность не допускается, но речь о процессе в отношении СМИ, и важно понимать, насколько доводы сторон обоснованы», — заявил URA.RU депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Издание созвонилось с Муратом Залзаевым, который посетовал на то, что он вынужден был уйти со своей должности, поскольку на его карьеру повлияла данная публикация. По его словам, прямых претензий к нему со стороны начальства не было — уйти в отставку вынудила сама ситуация:

«Вы же знаете, как у нас увольняются по собственному желанию? Юридически ко мне вопросов не было, но у обывателя же возникают мысли: «все зарешали, прокурор виноват»».

.

Сумму компенсации экс-прокурор вовсе не считает большой. «Пригожин взыскал с Навального более 80 млн — чем я хуже Пригожина? Это же не закон — это практика, она меняется. Я считаю, что сумма еще и занижена, так как благодаря этой публикации мое доброе имя случайно или специально было втоптано в грязь. Если забить в поисковик „Мурат Залзаев“ — первой раньше выскакивала публикация URA.RU о том, что я погубил трех человек», — говорит Залзаев.

Критику по поводу того, что решение в его пользу выносилось в суде, где он много лет проработал гособвинителем, экс-прокурор отметает: «С точки зрения здравого смысла, если считать, что меня там все знают и решения могут выноситься в мою пользу, то тогда необходимо оправдать и реабилитировать кучу заключенных, по которым вынесены обвинительные приговоры с моим участием».

.

.

.