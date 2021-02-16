Законопроект о «широком согласии» на обработку персональных данных принят в I чтении

Госдума в первом чтении приняла законопроект №992331-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных» (в части уточнения порядка обработки персональных данных)». Его инициатором выступило Правительство, а с докладом перед голосованием выступил замглавы Минфицры Олег Иванов.

В пояснительной записке сказано, что разработан он «во исполнение поручений по реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию от 15 января 2020 года» и направлен на «обеспечение благоприятных правовых условий для сбора, хранения и обработки данных с использованием новых технологий, в части установления порядка обезличивания персональных данных, порядка получения согласия на обработку персональных данных, а также регулирования оборота больших объемов данных с учетом необходимости защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных».

Законопроект предусматривает возможность предоставления согласия на обработку персональных данных в письменной форме одновременно на несколько целей, а также нескольким лицам, осуществляющим обработку персональных данных по поручению оператора персональных данных.

Кроме того, предлагается дополнить федеральный закон «О персональных данных» новым видом персональных данных, включаемым в содержание письменного согласия субъекта персональных данных на обработку персональных данных, и наряду с фамилией, именем, отчеством и документом удостоверяющим личность в согласии на обработку персональных данных будет возможно указывать «иной уникальный идентификатор субъекта персональных данных, устанавливаемый в соответствии с федеральными законами или соглашением сторон, позволяющий достоверно определить субъекта персональных данных и установить его волеизъявление».

В Правительстве РФ считают, что предлагаемое изменение является крайне актуальной общественной потребностью для построения цифровой среды доверия, в том числе для запуска новых инновационных сервисов и услуг, удаленного взаимодействия с клиентами, работниками, получения государственных услуг и прочее, а также позволит уменьшить количество согласий, предоставляемых субъектом персональных данных в письменной форме.

Вместе с тем комитет Госдумы по информполитике уверен, что положения, допускающие возможность обработки персональных данных в нескольких неопределенных целях несколькими также неопределенными лицами, по поручению оператора, влекут не защиту прав и свобод человека при обработке его персональных данных, а создают условия для их произвольного нарушения. Кроме того, парламентарии обратили внимание на то, что предусматриваемый законопроектом термин «иной уникальный идентификатор» субъекта персональных данных не корреспондирует с содержанием термина «идентификатор», определенного в федеральном законе от 8 июня 2020 года № 168-ФЗ «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации. Депутаты указали на то, что термин «иной уникальный идентификатор» носит «с правовой позиции абсолютно неопределенный характер».

Как выяснилось в ходе обсуждения законопроекта, его суть уловили далеко не все депутаты. Коммунист Алексей Куринный спросил, почему гражданам необходимо указывать некий «иной уникальный идентификатор субъекта персональных данных», а не ИНН и страховое свидетельство. На это Иванов ответил, что законодательство о персональных данных подразумевает и перечисленные депутатом идентификаторы, а в случае с данным законопроектом просто уточняется порядок их обработки, обезличивания, передачи и т.п.

Коллега Куринного по фракции Ольга Алимова спросила об уточнении и облегчении процедуры отзыва на передачу и обработки персданных, на что Иванов ответил об иных целях правительственной инициативы.

Единоросс Михаил Шеремет поинтересовался о наличии неких правовых механизмов по защите персональных данных об утечках. Замминистра ответил практически то же самое, что и Алимовой: «Ужесточающих данный вопрос норм в законопроекте не содержится, так как он направлен на уточнение порядка дачи согласия на обработку персданных в письменной форме».

Несмотря на продемонстрированное выше отсутствие понимания депутатами задач законопроекта, он всё же был принят большинством голосов.

.

.





.