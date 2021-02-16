Депутаты могут ужесточить ответственность за разглашение сведений о правоохранителях

Госдума рассмотрит поправки в ст. 320 УК РФ, предлагающие установить уголовную ответственность за разглашение сведений о правоохранителях и сотрудниках контролирующих органов, которые стали известны тому, кто слил данные, в связи со служебной деятельностью. Законопроект № 1112804-7 предполагает ограничение свободы до двух лет, либо штраф в размере до 200 тыс. руб. или в размере зарплаты за период до 18 месяцев, либо обязательные работы на 480 часов, либо арест до четырёх месяцев.

Необходимость принятия поправок их авторы обосновывают тем, что действующая редакция статьи УК устарела и не отвечает современным реалиям. Сейчас ответственность наступает в случае, если разглашение произошло для воспрепятствования служебной деятельности силовиков. Однако, по мнению депутатов, практика несанкционированного опубликования якобы расширяется. Целями же таких действий являются не воспрепятствование работе, а «иные устремления (корысть, месть, пиар и т.п.)», сетуют авторы.

«При этом факт разглашения этих сведений независимо о его цели непосредственно влияет на эффективность осуществления лицами, подлежащими государственной защите, своих полномочий, препятствует отправлению правосудия, борьбе с преступлениями, обеспечению общественной безопасности, представляет угрозу жизни и здоровью защищаемых лиц и их близких», — говорится в пояснительной записке.

К слову, в начале февраля Telegram заблокировал каналы с личными данными граждан РФ, как участников протестных акций, так и сотрудников силовых структур.

Telegram заблокировал каналы с персональными данными сотрудников правоохранительных органов https://t.co/R2ecJXFj7u — Интерфакс (@interfax_news) February 5, 2021

Также законопроект предлагает расширить в ст. 183 УК перечень «уголовно наказуемых способов получения налоговой, банковской и коммерческой тайны, дополнив его обманов шантажом и принуждением». По мысли авторов, это позволит противодействовать незаконному сбору информации ограниченного доступа и использованию её в личных целях.

Напомним, в декабре прошлого года законодатели уже ввели запрет на публикацию данных о жизни и работе силовиков, судей, военнослужащих и сотрудников контролирующих органов. Поправки запретили распространение любых сведений о частной жизни об этих госслужащих, а также их родных. Исключение может быть только только по решению суда при расследовании уголовного дела или после разрешения должностного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

В Госдуму внесён законопроект «о праве на ЛСДУЗ и ЙФЯУ9» | РОСКОМСВОБОДА https://t.co/m2HOmaJBkt — pmihail1 (@pmihail1) December 8, 2020

Правозащитники и журналисты считают это мерой, которая сделает невозможной публикацию расследований в отношении силовиков и топ-чиновников. Нынешний законопроект, вероятно, является продолжением предыдущего.

Правительство новые поправки поддерживает. Верховный суд по части статьи о силовиках — тоже. А вот дополнение ст. 183 он назвал «излишним с точки зрения юридической техники».

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