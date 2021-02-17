Депутаты хотят блокировать «порочащую информацию и обвинения в преступлениях» без суда

В Госдуму внесен проект закона №1113081-7 о возможности внесудебного ограничения доступа к сайтам, распространяющим недостоверную информацию, связанную с обвинением в совершении преступлений.

Депутаты предлагают не ждать решения суда для блокировкиhttps://t.co/hv1rz184xH — Медиазона (@mediazzzona) February 16, 2021

Инициаторами законопроекта выступили депутаты от «Единой России» Сергей Боярский, Андрей Альшевских и член «Справедливой России» Валерий Газзаев.

Депутаты-единороссы внесли в Госдуму законопроект, который разрешает блокировать ресурсы в интернете за "клеветнические сообщения" без решения суда https://t.co/u5tLj1TSrc — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) February 16, 2021

Проектом предлагается дополнить закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (149-ФЗ) новой статьей, предусматривающей возможность принятия мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим недостоверную информацию, которая порочит честь и достоинство лица или подрывает его репутацию и связана с обвинением лица в совершении преступления.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в России можно блокировать сайты с запрещенной или недостоверной информацией, но для этого нужно решение суда:

«Существующие нормы не содержат действенного механизма непосредственной оперативной защиты граждан от распространения информации, порочащей их честь и достоинство или подрывающей репутацию. С учетом развития современных цифровых сервисов представляется необходимым создание дополнительного механизма защиты прав и свобод граждан в цифровой среде».

.

В случае принятия документа в закон добавят статью, которая позволит блокировать сайты, «распространяющие недостоверную информацию, которая порочит честь и достоинство лица или подрывает его репутацию и связана с обвинением лица в совершении преступления» после подачи заявления в прокуратуру.

Там в течение 10 дней должны будет проверить информацию. Если ведомство найдет причины для удаления, а генеральный прокурор подтвердит их, то материалы с сайта направляются в Роскомнадзор.

«Ещё в 2019 году более половины опрошенных россиян заявляли, что лично сталкивались с нарушением своих прав в интернет-пространстве, а в прошлом году из-за вынужденного перевода нашей жизни в онлайн, связанного с пандемией коронавируса, этот показатель даже вырос. Это и травля, и преследование в сети – так называемый киберсталкинг, и недобросовестная конкуренция и даже, к сожалению, голословные обвинения людей в совершении ими уголовных преступлений. Правонарушители чувствуют свою вседозволенность, злоупотребляя принципом «что не запрещено – то разрешено». Фактически рядовой пользователь Интернета сегодня по-прежнему остаётся один на один с такими проявлениями, и эта тенденция только возрастает» , — сообщил один из авторов законопроекта, первый зампредседателя комитета по информполитике Сергей Боярский.

Боярский заявил, что защита прав граждан в цифровом пространстве находится в приоритете. «Шаг за шагом выстраивается большой механизм, — к примеру, уголовный кодекс с декабря 2020 года предусматривает ответственность за распространение клеветы в Интернете. Но реальность такова, что судебное разбирательство может затянуться, а необоснованное, несправедливое клеймо преступника останется с невиновным человеком практически навсегда. А главное — ответственность клеветника не всегда означает опровержение обвинений. Пострадавшему от этой лжи человеку придётся вновь и вновь объяснять всем, что всё это – неправда, что он — добропорядочный гражданин» , — добавил Боярский.

В свою очередь пользователи соцсетей хоть и восприняли негативно данный законопроект, но не сильно верят в его эффективность. Некоторые вспомнили о том, что власти сами порой грешат публичными обвинениями граждан (чаще всего — оппозиционно настроенных, а также «неудобных» журналистов) в преступлениях, как это было, к примеру, с «делом Голунова». Также озвучена версия, что этот законопроект депутаты разработали специально под себя, тем самым расширяя «зону своей неприкосновенности».

«Никакого смысла в наращивании такой регуляторики нет. Блокировка сайтов в интернете спокойно обходится с помощью таких инструментов, как VPN,— в разговоре с Ъ полагает руководитель «Роскомсвободы» Артем Козлюк.— Но вместе с тем наращивается законодательная база, которая наказывает в том или ином виде и пользователей, и владельцев сайтов, и операторов связи».

.

.

.