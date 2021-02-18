Россия заняла предпоследнее место в рейтинге индекса цифровой культуры

Россия

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Россия по итогам 2020 года заняла 31 место в рейтинге ежегодного индекса цифровой культуры Microsoft среди 32 стран-участниц. Ниже разместилась Южно-Африканская республика, выше на одной строчке — Мексика и Индонезия. Ситуация в стране практически не изменилась: 80% россиян столкнулись с онлайн-угрозами в 2020 году по сравнению с 79% в 2019 году.

71% российских респондентов ответили, что уровень онлайн-культуры во время пандемии коронавируса не изменился (58%) или стал лучше (13%), чем в прошлом году. Только 29% опрошенных нашли его хуже, большая часть из них — люди в возрасте 13-24 года. К негативу они отнесли посты и высказывания других пользователей, выражающие фрустрацию и обеспокоенность, а также распространение недостоверной информации.

«Пандемия кардинально изменила привычный образ жизни: наше взаимодействие в большей степени перешло в цифровую среду. Несмотря на то, что процесс адаптации к новой реальности был и остается непростым, мы рады отметить, что уровень цифровой культуры в мире вырос — люди проявляли большую вежливость и эмпатию при общении в сети», — сказала менеджер по работе с государственными организациями Microsoft в России Эльза Ганеева.

В минувшем году российские пользователи чаще сталкивались с рисками нежелательной коммуникации ( 71%). В частности, с мошенничеством и обманом встречались 54% россиян, с этнической, религиозной, расовой и другой ненавистью — 29%.

Однако подростки (13-17 лет), как и в прошлом году, чаще встречаются с так называемыми поведенческими рисками: 64% против 57% у взрослых. Самый распространенный из этих рисков — открытые угрозы и оскорбления. Почти половина опрошенных обеих возрастных категорий сталкивались с ними (47%), причём мужчины заявляли об этом чаще, чем женщины (52% против 42%).

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В мире

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В мире количество людей, столкнувшихся с интернет-рисками, снизилось на 3% (с 70% до 67%). Интересно, что 80% положительной динамики обеспечил прогресс цифровой культуры среди подростков. Лидерами рейтинга стали Нидерланды, Великобритания и США.

Частота личностных и сексуализированных атак резко подскочила. Микроагрессия — на 15%, мизогиния — на 14%, дискриминация по разным признакам (гендеру, этнической принадлежности, религии, инвалидности и т. д.) — на 12%, нежелательный секстинг, домогательства и кибербуллинг — на 9% каждый пункт.

Жертвами буллинга становились 19% опрошенных, ещё 21% были свидетелями таких инцидентов. Любопытно, что 54% пострадавших не заявляли о травле, поскольку опасались, что обидчик не будет наказан. 60% взрослых не сообщили об издевательствах на работе по той же причине. При этом издевательства на рабочем месте оказались более болезненны, чем за его пределами. Почти половина из числа пострадавших подростков (41%) боялась мести после жалобы.

Наиболее распространенными последствиями онлайн-угроз были потеря самооценки и депрессия.

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Прогнозы

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Ожидается, что социальные сети внесут наибольший вклад в улучшение культуры и вежливости в интернете в 2020-х годах. Далее наибольшие надежды в этом вопросе возлагаются на СМИ и образовательные учреждения. На четвёртом месте находятся технологические компании. Далее идут НКО, религиозные общины и бизнес.

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Методология

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В пятом исследовании Microsoft Digital Civility Index приняли участие 16 тыс. человек из 32 стран Европы, Южной и Юго-Восточной Азии, Северной, Центральной и Южной Америки, Океании, а также Австралии и ЮАР. Фокус-группа в России составила 500 человек. В опросе участвовали подростки (13-17 лет) и взрослые (18-74 года).

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Как защититься

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Для уважительного онлайн-общения Microsoft предлагает соблюдать следующие четыре принципа.

• Проявлять сочувствие, сострадание и доброту при общении со всеми, относиться с достоинством и уважением к каждому, с кем вы общаетесь онлайн.

• Уважать различия, отличные от вашей точки зрения, при разногласиях отвечать вдумчиво, избегать оскорблений и перехода на личности.

• Делать паузу, прежде чем отвечать на то, с чем вы не согласны. Не писать и не отправлять ничего, что может обидеть других людей, навредить их репутации или угрожать их безопасности.

• Защищать себя и других: поддерживать тех, кто стал объектом насилия или жестокости в сети, сообщать об угрозах и сохранять доказательства ненадлежащего или небезопасного поведения.

Если вам угрожают в Интернете, могут помочь следующие правила.

• При утечке информации сменить все пароли от аккаунтов, почты и социальных сетей.

• При травле хейтеров пожаловаться модераторам соцсетей.

• Сохранять скриншоты всех сообщений от злоумышленников, они могут пригодиться полиции.

«Если столкнетесь буллингом, троллингом, любой другой токсичностью (и при этом вы не на работе в интернете, где в ваши задачи входит работа с такими явлениями), то лучший способ это закрыть профиль, внести в ЧС и пойти дальше, потому что вы не торт и все не обязаны вас любить. Главное помнить, что в своем социальном пространстве вы главный, удаляйте что хотите и держите его комфортным для себя. Потому что слова это не просто буковки на экране, они могут правда вредить», — пишет техноблогер, автор канала Denis Sexy IT Денис Ширяев.

О базовых принципах информационной безопасности, а также чем опасен доксинг, читайте на сайте нашего проекта SAFE и в карточках.

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