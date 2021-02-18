Разбор: можно ли деанонимизировать протестующих при помощи камер?

Правда ли московские силовики могут определять, кто был на акциях протеста, при помощи системы распознавания лиц, встроенной в камеры уличного городского видеонаблюдения? В аналитическом материале отвечаем на этот и другие популярные вопросы о протестах и московских камерах, а также при помощи оборота данных на чёрном рынке исследуем их степень анонимности внутри системы, которую московские власти назвали «Безопасным городом».

После акций в поддержку политика Алексея Навального 23 и 30 января 2021 года от москвичей начали поступать сообщения о том, что силовики используют камеры уличного видеонаблюдения для определения, ходил ли человек на митинги.

Вечером 31 января об этом же написал ТАСС, со ссылкой на «собеседника в правоохранительных органах», который рассказал, что «определенное количество человек было задержано перед началом несанкционированной акции на центральных станциях метро благодаря видеокамерам с системой распознавания лица». Источник пояснил, что существует база «неоднократных участников различных несанкционированных акций, некоторые из которых ранее уже привлекались к ответственности».

«Весьма вероятно, что систематизированы данные хотя бы тех, кто уже задерживался и/или подвергался административным наказаниям по статьям, имеющим отношение к теме безопасности, а митинги в эту тему входят», — рассказывает директор центра «Сова» Александр Верховский.

Этот информационно-аналитический центр уже больше семнадцати лет наблюдает за национализмом и политическим радикализмом в России — и тем, как с ним борются силовики.

«У Центра по противодействию экстремизму («ЦПЭ», занимается в том числе преследованием политических активистов) и у соответствующих отделов ФСБ — это как минимум — есть базы оперативного наблюдения. Раньше-то оперативные базы были простой картотекой. Но было бы просто странно, если бы с тех пор их не усовершенствовали до возможности опознания [по камерам]», — продолжает Верховский.

Возможность загружать в систему «Безопасного города» базы данных описана в соответствующем техзадании на сайте Госзакупок. Работает это вот так: допустим, у МВД есть вручную составленная база особо опасных разыскиваемых преступников и их фотографий (из соцсетей или паспортов). Такую базу можно загрузить в «Безопасный город», и камеры, при попадании в объектив лица, похожего на лицо из базы данных, будут выдавать сигнал на пульты сотрудников полиции, чтобы задержать нарушителей.

Похожие истории уже происходили с политическими активистами, сейчас тот же сценарий повторяется с участниками недавних митингов.

Скорее всего, система «Безопасный город» выявляла на митингах людей из специального списка политических активистов и/или нарушителей «установленного порядка организации и проведения массовых мероприятий» (ст. 20.2. КоАП РФ и 212.1 УК РФ). Уже после их заново добавляли в специальную базу данных, чтобы система срабатывала на них уже вне митингов. Это позволяло ловить их в метро или у подъездов.

В пользу этой версии говорит то, что все известные случаи подобного поиска митингующих связаны с людьми, которые так или иначе уже могли находиться в подобных базах. Например, героиня публикации The Village уже была добавлена в полицейскую базу 10 марта 2020 года. В теории в подобных базах могли находиться также задержанные фотограф Георгий Малец, историк Камиль Гареев и литературовед Михаил Шульман, в силу того, что все они —публичные и заметные оппозиционеры.

Если вы стали жертвой использования камер видеонаблюдения и системы распознавания лиц, расскажите об этом «РосКомСвободе» на [email protected]

Герой новости телеканала «Дождь», пожелавший остаться анонимным, рассказал «РосКомСвободе» о том, что его возможно включили в подобный список из-за места работы, но пожелал не разглашать подробности об этом в тексте.

Если верить чиновникам, вычислить таким образом вообще всех участников акций силовики не могут.

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Деанонимизация

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По словам ДИТ (этот департамент курирует установку и работу уличных камер и системы распознавания лиц), все данные, которые собирает система распознавания лиц — анонимны. То есть вместо полноценных цифровых портретов, в которых содержится имя, номер паспорта и фото человека, система распознавания лиц собирает только лица — «биометрические профили» (так их называют в техзадании) с набором фотографий похожих людей.

При этом «РосКомСвобода» нашла полицейскую систему, которая может деанонимизировать данные с камер, которая делает подобные действия силовиков возможными.

В 2020 году «РосКомСвобода» обратила внимание на появление на черных рынках по торговле данными новой услуги — поиск паспорта по фотографии. В публичном поле информации об таком использовании систем распознавания лиц нам найти не удалось, но по словам собеседников с черных рынков, так полицейские могут, загрузив фотографию, получить выписку из системы «Роспаспорт» — со сканами текущих и предыдущих документов гражданина и т.п.

Собеседник из сферы нелегального оборота данных рассказал, что система работает «пока не очень четко», но при этом в двух из трех контрольных закупок «РосКомСвободы» система правильно опознала имя человека и выдала его паспортные данные. По данным того же собеседника, сейчас эта система не объединена с камерами «Безопасного города» и распознаванием лиц в них.

Кстати о последней — несмотря ни на судебный иск, ни на проведенный «РосКомСвободой» публичный мониторинг чёрного рынка, «пробив» по распознаванию лиц все еще можно купить: только не за 15 тыс. руб., как было полгода назад, а уже за 30 тыс.

Скрыться от системы, вопреки популярным советам, медицинские маски скорее всего не помогут. Вероятно, камеры уже умеют справляться с распознанием людей в масках. Например, в исследовании Национального института стандартов и технологий США российская компания NtechLab (именно их алгоритм установлен на уличных камерах) показала хороший результат, совершив минимум ошибок.

Ещё одно подтверждение «РосКомСвобода» нашла во время подготовки иска о введении моратория на систему распознавания лиц из-за утечек данных. Так, волонтер «РосКомСвободы» Анна в купленной ей выписке увидела свое «распознанное» фото в натянутой почти до переносицы маске. Следовательно, нельзя утверждать, что ношение маски может помочь избежать распознавания.

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О том, как всё же не попасть «в базу», читайте в наших карточках. А вот здесь важный перевод статьи об исследовании о том, как мы потеряли контроль над своими лицами.

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