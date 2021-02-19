Россия инициировала пересмотр Конвенции о дорожном движении для легализации беспилотников

Россия вместе с Бельгией, Люксембургом, Португалией, Францией, Финляндией, Швейцарией и Швецией в рамках Экономического и социального совета ООН инициировала пересмотр Конвенции о дорожном движении 1968 года, сообщают «Ведомости». Это документ фактически запрещает использование на дорогах беспилотников, поскольку он предусматривает контроль над транспортным средством исключительно со стороны человека, о роботах в нём не говорится. Страны предлагают допустить на дороги общего пользования беспилотные автомобили.

Россия и другие государства предлагают ввести в конвенцию понятие «автоматизированной системы вождения», контроль которой за машиной подразумевает наблюдение за дорогой, управление автомобилем, планирование и сигнализацию о манёврах. Также предлагается пункт о том, что автоматизированная система может быть признана водителем, если транспортное средство соответствует техническим и эксплуатационным требованиям признавших поправки стран.

О том, что конвенция мешает массовому внедрению беспилотных автомобилей, ранее неоднократно говорили разработчики беспилотных автомобильных систем.

«На протяжении нескольких лет на площадке Глобального форума по безопасности дорожного движения при ООН с участием представителей Минтранса и МВД России велась подготовка изменений в конвенцию, разрешающих эксплуатацию высокоавтоматизированных транспортных средств, — заявили «Ведомостям» в Минтрансе. — Сейчас ведётся оформление одобренных изменений в неё. Они позволят использовать беспилотный транспорт на дорогах общего пользования».

Если многие участники конвенции не поддержал поправки, обойти её положения будет сложно, поскольку Россия либо соблюдает договор, либо выходит из него. Частичное отступление от установленных положений допускается, но не в данном случае, пояснили собеседники издания. Выходить же из договора не очень выгодно, говорят они. Главное преимущество участия — это допуск к международному движению транспортных средств, зарегистрированных в одной стране-участнице, по территории других стран. То же касается и признания водительских прав в странах-участницах конвенции.

Для внедрения в России беспилотного транспорта, однако, нужно поменять не только международные договоренности, но и национальное нормы, отмечают юристы. От правил дорожного движения до законов, регулирующих ОСАГО, каско, особенности фиксации ДТП и определения страхового возмещения. Коснутся изменения и таможенных, а также налоговых норм.

На формулировку и представление возражений у участников конвенции есть 12 месяцев. Если за это время набралось не более трети возражающих, то генеральный секретарь конвенции информирует все страны о вступлении в силу этого решения через шесть месяцев. Поэтому если решение будет принято, то в силу оно вступит через через полтора-два года.

Между тем в июле 2020 года Минтранс обещал, что первые автономные такси без водителя в том или ином режиме поедут по Москве в 2024 году. В Москве тоже в рамках эксперимента с 2018 года проводится тестирование более сотни беспилотных автомобилей «Яндекса», однако при этом водитель обязательно находится за рулем машины. «Спрос на транспортные и логистические услуги рос и до пандемии, а сейчас только ускорился, и беспилотный транспорт поможет его компенсировать», — сообщили тогда в компании.

В марте 2020 года ГЛОНАСС попросил российские ведомства частично приостановить действие некоторых положений конвенции. В ГЛОНАСС считают, что они затрудняют развитие и внедрение технологии беспилотного автомобильного транспорта в стране. . . .