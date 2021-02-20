Онлайн-битва прокуроров с сырами, орехами и фруктами

В ходе мониторинга реестра запрещённых сайтов мы обнаружили очередную активизацию властей по борьбе с продуктами, поставляемыми из стран, которые в 2014 году ввели против ряда российских юридических и физических лиц санкции в связи с событиями в Крыму и на Востоке Украины. «РосКомСвобода» часто обращает внимание на блокировку торгующих заграничными овощами, фруктами, сыром, хамоном и другими продуктами сайтов, но не всегда введение ограничительных мер в отношении подобной информации носило столь массовый характер, как случилось на этот раз. Только в феврале в бан улетело около полутора десятков ссылок.

В начале февраля по решению Мичуринского городского суда Тамбовской области в реестр запрещённых были внесены две ссылки с сайта jamon24ru.com, на которых продавались мясные деликатесы сальчичон и кабесада-де-ломо, а также сам портал полностью:

reestr.rublacklist.net/record/2952974

reestr.rublacklist.net/record/2952972

reestr.rublacklist.net/record/2952973

Мичуринский транспортный прокурор щепетильно подошёл к своему делу — в решении даже были указаны цены в рублях. Поводом для блокировки стал всё то же законодательство об «антисанкциях» в отношении стран ЕС.

Ленинский районный суд г. Томска запретил весь сайт, торгующий испанским хамоном:

reestr.rublacklist.net/record/2979865

Южно-Сахалинский городской суд — сайт «Хамон и вино»:

reestr.rublacklist.net/record/2983137

Абсолютным рекордсменом по блокировкам стал Канавинский районный суд Нижнего Новгорода. Он заблокировал семь страниц с разных сайтов, где предлагается купить грецкие орехи, бананы, апельсины, сливы и другие фрукты и овощи из Испании:

reestr.rublacklist.net/record/3001015

reestr.rublacklist.net/record/3001010

reestr.rublacklist.net/record/3001011

reestr.rublacklist.net/record/3001014

reestr.rublacklist.net/record/3001006

reestr.rublacklist.net/record/3001008

reestr.rublacklist.net/record/3001009

Три ссылки взял на себя Железнодорожный суд города Хабаровска, где запретили испанский, французский и итальянский сыры:

reestr.rublacklist.net/record/2998854

reestr.rublacklist.net/record/2998852

reestr.rublacklist.net/record/2998853

Кроме этого, суд полностью запретил сайт jamonbest.es.

Как правило, иски о блокировке подобных интернет-ресурсов инициируют транспортные прокуроры, стоящие на страже патриотического здоровья наших граждан. Мы будем отслеживать в реестре заблокированных сайтов появление очередных выигранных против хамона и пармезана битв, сообщая о самых интересных в наших новостях или утренних дайджестах.

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