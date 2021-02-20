Сахалинский депутат сложил мандат из-за нецензурных песен в TikTok

Депутат из сахалинского города Томари Сергей Булатов написал заявление о выходе из состава районного собрания после того, как он опубликовал видеозаписи с нецензурными песнями в социальной сети TikTok. Об этом «РИА Новости» сообщила глава представительного органа Валентина Новикова:
«Мы единогласно решили снять с него полномочия (депутата)».
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Ранее Булатов выкладывал в TikTok ролики, на которых он курит электронные сигареты и подпевает нецензурным песням, сообщает РБК. Во время песни на заднем сиденье сидели несовершеннолетние дети депутата, подпевая и танцуя.
Депутат собрания сахалинского города Томари от КПРФ Сергей Булатов сложил свои полномочия. Остальные депутаты поддержали его решение единогласно.https://t.co/wG1CwOLM1N pic.twitter.com/ZkjfIQDr50
— Коммерсантъ (@kommersant) February 19, 2021
Видео распространилось в интернете и вызвало большой общественный резонанс. Центр управления регионом Сахалинской области попросил правоохранительные органы провести проверку.
Ролики из соцсети депутат уже удалил.
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