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20.02.2021

Сахалинский депутат сложил мандат из-за нецензурных песен в TikTok

После резонанса, вызванного роликом, где коммунист Сергей Булатов в присутствии своих детей поёт песню с использованием обсценной лексики, депутаты Томаринского городского округа проголосовали за его выход из их состава

 

Депутат из сахалинского города Томари Сергей Булатов написал заявление о выходе из состава районного собрания после того, как он опубликовал видеозаписи с нецензурными песнями в социальной сети TikTok. Об этом «РИА Новости» сообщила глава представительного органа Валентина Новикова:

«Мы единогласно решили снять с него полномочия (депутата)».

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Ранее Булатов выкладывал в TikTok ролики, на которых он курит электронные сигареты и подпевает нецензурным песням, сообщает РБК. Во время песни на заднем сиденье сидели несовершеннолетние дети депутата, подпевая и танцуя.

Видео распространилось в интернете и вызвало большой общественный резонанс. Центр управления регионом Сахалинской области попросил правоохранительные органы провести проверку.

Ролики из соцсети депутат уже удалил.

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