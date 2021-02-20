Одарённых детей внесут в реестр вместе с их адресами, номерами телефонов и СНИЛС

Минпросвещения России расширило перечень информации в госреестре о российских детях с выдающимися способностями. «Этот реестр ведется с 2016 г., но, по новым правилам, теперь в него должны вноситься контактные данные несовершеннолетних, включая их номера телефонов и адрес проживания, а доступ к этим данным будет иметь гигантский список организаций», – пишет CNews со ссылкой на опубликованный министерством приказ «Об утверждении Порядка формирования и ведения государственного информационного ресурса о лицах, проявивших выдающиеся способности».

Власти России отслеживают детей с выдающимися способностями и заносят их в спецреестр с адресами и номерами телефонов https://t.co/22TunDjGHQ — CNews.ru top news (@CNewsRU_tops) February 20, 2021

Данный приказ признаёт утратившим силу предыдущий аналогичный документ, а также вносит существенные изменения в формирование «реестра вундеркиндов».

Оператором ресурса о выдающихся российских детях, по информации «Экспертного центра электронного государства», назначен образовательный фонд «Талант и успех», учрежденный в конце декабря 2014 г. Председатель правления фонда – известный виолончелист Сергей Ролдугин. В обязанности фонда, помимо прочего, входит разработка и поддержка веб-сайта ресурса. Вся ответственность как на оператора информресурса за сохранность персональных данных также ложится на этот фонд.

Новый приказ Минпросвещения определил, что на каждого российского ребенка, проявляющего выдающиеся способности, должен быть заведен профиль с информацией о его ФИО, дате рождения и месте обучения. При этом указывать место рождения ребенка не требуется.

Как подчёркивает CNews, одно из отличий нового приказа властей от прежнего заключается в расширенном списке персональных данных детей, которые подлежат сбору. В частности, теперь нужно будет предоставлять оператору контактную информацию ребенка – номер телефона, адрес проживания (почтовый адрес) и даже адрес электронной почты. Напомним еще раз, что речь идет о несовершеннолетних. Эти же сведения должен будет предоставить и законный представитель ребенка.

Обязательно требуется указать страховой номер индивидуального лицевого счета в системе индивидуального (персонифицированного) учета. А если у ребенка есть персональный тренер или наставник, осуществляющий его подготовку, то его контактные данные тоже должны быть в системе, хотя раньше они, как и номер телефона ребенка, не требовались. В перечень входят: ФИО, место работы, должность и реквизиты документа, удостоверяющего личность.

Полный перечень данных о вносимых в реестр одарённых детях выглядит теперь так:

ФИО, дата рождения, место обучения;

результат участия в различных мероприятиях;

информация об имеющихся у лиц до 18 лет результатах интеллектуальной деятельности, подтверждённых патентами или свидетельствами, и (или) публикациях в научном международном и (или) всероссийском издании;

информация об имеющихся у лиц достижениях в педагогической, научной (научно-исследовательской), научно-просветительской, инженерно-технической, изобретательской, творческой и (или) физкультурно-спортивной деятельности, проводимой образовательной, научной или иной организацией, либо о научном (научно-методическом, научно-техническом, научно-творческом) результате интеллектуальной деятельности, подтвержденном патентом, свидетельством, либо о публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном, региональном издании, в издании образовательной, научной или иной организации (при наличии);

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе индивидуального (персонифицированного) учета;

контактные данные лица и его законного представителя (номер телефона, почтовый адрес, адрес электронной почты);

данные о наставниках (личных тренерах), осуществлявших их подготовку: фамилия, имя, отчество (при наличии), место работы, должность и реквизиты документа, удостоверяющего личность, – для победителей международных олимпиад по общеобразовательным предметам – членов сборных команд РФ.

Реестр одарённых детей Минобрнауки предложило ввести в 2015 году. Отбор кандидатов для включения в список проводится на конкурсной основе специально создаваемыми в субъектах России комиссиями. По замыслу Минобрнауки, реестр должен содействовать выявлению, развитию, поддержке и сопровождению таких детей.

Доступ к информационному ресурсу предоставляется на основе официальных запросов, направленных в адрес оператора по определяемой им форме. Этот доступ организуется через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), и она же используется для внесения в него изменений. Оператор обеспечивает доступ к информационному ресурсу:

федеральным государственным органам;

органам государственной власти субъектов РФ, осуществляющим государственное управление в сфере образования;

органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования;

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, в которых обучаются лица, в том числе региональным центрам выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, а также региональным центрам спортивной подготовки;

организаторам и уполномоченным организациям, обеспечивающим внесение сведений о лицах в информационный ресурс.

С учётом того, насколько «аккуратно» относится государство к сохранности собираемых данных российских граждан, мы полагаем, что подобная база несет в себе достаточно большие риски утечек, поэтому обоснованность сбора столь чувствительных данных детей вызывает сомнения. Нашу позицию разделяет создатель «Эшер II», интернет-эксперт Филипп Кулин:

«Тут просто праздник намечается у всяких курсов, у организаторов разных специальных программ для школьников, у всяких клубов робототехники. Сейчас им бедным приходится по школам визиточки раздавать, а тут на тебе — огромная база для звонков! Ну разве не праздник?»

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При этом Кулин допускает, что такая база создавалась с благой целью — для поддержки юных талантов, выделения грантов, но в России вокруг подобных инициатив всегда собирается целый круг теневых выгодоприобретателей.

«На все благие идеи у нас всегда находятся паразиты, и там уже очередь из них выстроилась, — рассуждает эксперт. — Я тут проведу параллель с «сувенирным интернетом», чтобы было понятно, как это всё работает. Вот я честно верю, что те, кто придумывал «сувенирный интернет», они совершенно не хотели денег. Это просто такие старые психи, у которых в голове только победы столетней давности, и Обама, который им в подъездах пакостит. Но только вокруг этого «сувенирного интернета» сразу же образовалось целое такое коррумпированное окружение. Бенефициары видят тему и тут же под неё подстраиваются. И тут [с базой вундеркиндов] будет то же самое. Продажа данных — она уже на потоке, и они просто туда встроятся».

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