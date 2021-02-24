Список «бесплатных сайтов»: потери операторов от «значимого интернета»

РСПП предлагает дать россиянам полностью бесплатный доступ только к порталам госорганов, госуслуг и некоммерческих организаций в области образования, здравоохранения и социальной защиты. Нынешний список из 371 сайта чреват потерями для операторов интернета более чем на 110 млрд руб. в год, утверждают в союзе. Но даже при снижении цифры там настаивают, что государство должно компенсировать понесенные на это расходы компаний. В Госдуме же хоть и признают, что перечень значимых ресурсов не может быть «безграничным», но компенсации не поддерживают.

Об этом со ссылкой на проект поправок к законопроекту о «Доступном интернете» пишет «Ъ». Поправки подготовлены комиссией по связи и IT РСПП, куда входят, в частности, представители «Ростелекома», «ЭР-Телекома», МТС, «Вымпелкома», «МегаФона» и Tele2.

РСПП предложил дать бесплатный доступ только к сайтам госорганов, госуслуг и некоммерческих организаций. Потери операторов связи составят от 110 млрд рублей в год, если бесплатный доступ коснется 371 сайта из списка, считают в союзеhttps://t.co/Xer9ONXQDH — Стартапы и бизнес (@vcru) February 24, 2021

Законопроект о доступном интернете №1087071-7 Правительство внесло в Госдуму в конце декабря 2020 года. Он требует от операторов связи бесплатно предоставлять гражданам доступ к перечню социально значимых сайтов и сервисов. Согласно проекту, правила формирования списка, критерии отбора и требования к владельцам сайтов устанавливает правительство. Ответственный за ведение перечня социально значимых сайт также выберет оно. Исходно в перечне сервисов для предоставления бесплатного доступа был 371 сайт, в том числе сайты социальных сетей, телеканалов и онлайн-магазинов.

В РСПП оценили потери провайдеров от обеспечения бесплатного доступа к ним в более чем 110 млрд рублей. С 1 апреля 2020 года доступный интернет был запущен по поручению президента Минцифры в экспериментальном режиме. В эксперименте участвуют провайдеры «Ростелеком», «ЭР-Телеком», МТС, NetByNet («дочка» «МегаФона»), «Вымпелком», а также виртуальный мобильный оператор «СберМобайл», работающий на сети Tele2.

Подготовленный комиссией по связи и IT пакет поправок к законопроекту о доступном интернете глава РСПП Александр Шохин недавно направил руководителю администрации президента Антону Вайно, вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, главе Минцифры Максуту Шадаеву и главе комитета Госдумы по информполитике Александру Хинштейну. В аппарате вице-премьера и пресс-службе Минцифры подтвердили получение документов.

По мнению председателя комитет Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, потенциальные потери бизнеса от бесплатного доступа в интернет «носят оценочный характер», а самих операторов связи «сложно назвать пострадавшей от коронавируса отраслью». По словам депутата, дополнить законопроект, который внесен в Госдуму, положением о компенсации затрат нельзя по регламенту, потому что «документ вносился как не требующий дополнительных бюджетных расходов».

Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев отметил, что первоначальное количество сайтов в перечне социально значимых сервисов было обусловлено пандемией: «власти так пытались удержать людей дома». По его словам, сейчас перечень может быть пересмотрен, в том числе во избежание перетока потребителей с платных ресурсов на развлекательные сайты с бесплатными доступом. Эксперт отметил, что «Доступный интернет» должен вовлекать в сеть людей, которые раньше ею не пользовались, и стимулировать как раз платный спрос на развлекательные сервисы.

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