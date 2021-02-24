Власти бросят на борьбу с инцидентами ИИ и Big Data

Премьер-министр России Михаил Мишустин создал Координационный центр (КЦ) Правительства для согласования действий между федеральными органами власти и субъектами при инцидентах. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Под инцидентом подразумевается ситуация, в которой по указанию премьер-министра или его замов может потребоваться немедленное оперативное реагирование.

Отмечается, что Центр создан, чтобы обеспечить оперативное взаимодействие федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также организаций при разрешении штатных и нештатных ситуаций.

Целью новой структуры будет реализация приоритетных задач Правительства России.

Одну из ключевых ролей в КЦ получает Минцифры, которое обеспечивает:

«…создание, функционирование и развитие инфосистемы управления инцидентами, аналитической информационной системы и иных инфосистем, используемых для обеспечения деятельности КЦ Правительства РФ, за исключением государственных информационных систем и иных инфосистем федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ, а также поддержку пользователей таких систем».

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Федеральным органам власти предписана передача данных и интеграция государственных информационных систем исполнительной власти, которые могут потребоваться для работы Координационного центра. То же самое рекомендуется сделать органам исполнительной власти регионов.

Стратегическое управление и общее руководство деятельностью КЦ осуществляет глава кабмина. Вводится должность заппредседателя Правительства, который будет руководить КЦ, и определяет его кабмин.

В КЦ будут созданы Ситуационная, Стратегическая и Проектная группы.

РБК обозначает следующие задачи КЦ, которые описаны в документе:

оперативное разрешение инцидентов, требующих координации действий федеральных органов исполнительной власти;

выработка предложений по стратегическим целям и механизмам реализации задач правительства;

управление по реализации приоритетных задач правительства;

обеспечение доступа к данным достоверных информационных ресурсов для выполнения правительственных задач.

Как сообщает «Ъ», КЦ в служебных документах Белого дома описывается как часть стратегии цифровой трансформации исполнительной власти и как «аналитическая экосистема»: в этом качестве он, видимо, призван ликвидировать ведомственные монополии на оперативную информацию (и связанные с ними перекосы) и несоответствие информации о том, что происходит, на уровне Белого дома, регионов, институтов развития, госорганизаций и бизнеса: центр придуман как информационно-аналитический агрегатор исполнительной власти, причем накопленная информация, как предполагается, будет использована и для стратегического планирования — притом что собственно нацпроектов и проектной работы Белого дома Координационный центр не затрагивает.

В постоянном штате Координационного центра — специалисты по организации, Big Data, проектному управлению, социологи, под конкретные задачи собираются внешние экспертные группы.

Предполагается, что КЦ будет работать не только с данными госинформсистем, но и с открытыми данными, в том числе с наработками в сфере AI.

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