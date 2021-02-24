Путин одобрил новое регулирование интернета

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, направленных на регулирование интернета. Одним из самых обсуждаемых ещё на стадии его принятия Госдумой стал закон о штрафах за нарушение порядка деятельности НКО и физических лиц, признанных иностранными агентами. Авторами инициативы выступили члены думской комиссии (во главе с ее председателем Василием Пискаревым) «по расследованию фактов вмешательства в дела России извне», а также сенаторы Андрей Климов и Олег Мельниченко.

Закон дополняет КоАП статьями, устанавливающими ответственность за нарушение порядка деятельности незарегистрированных общественных объединений, получающих иностранное финансирование и участвующих в политической деятельности на территории России.

Путин подписал закон о штрафах за нарушения деятельности физлиц и НКО. Это касается упоминания "иноагентов" в СМИ https://t.co/ELxXmj7vLP — МК (@mkomsomolets) February 24, 2021

Теперь распространение в СМИ и интернете информации об НКО, общественном объединении или физическом лице, включенных в перечень иноагентов, без упоминания об этом, а также производимых ими материалов без такой маркировки грозит штрафом:

для граждан — от двух тысяч до двух с половиной тысяч рублей с возможным изъятием материалов;

для должностных лиц — от четырех тысяч до пяти тысяч с конфискацией;

для юрлиц — от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией.

Также НКО-иноагентов могут оштрафовать за производство материалов без соответствующей метки:

должностных лиц — на сумму от 100 тысяч до 300 тысяч рублей с конфискацией или без;

для юрлиц — на сумму от 300 тысяч до 500 тысяч рублей с конфискацией или без.

При этом закон увеличивает штрафы для юрлиц за деятельность НКО-иноагента без регистрации до пяти миллионов рублей.

Подписан также закон о крупных штрафах за неисполнение операторами связи и владельцами точек обмена трафиком положений закона о «суверенном интернете».

Закон опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предполагающий штрафы за нарушение требований по обеспечению устойчивого рунета.https://t.co/7veZU2yYcQ — ForkLog (@ForkLog) February 24, 2021

Документом вводится административная ответственность для операторов связи за нарушение правил установки и использования оборудования, необходимого для «противодействия угрозам устойчивости российского интернета» — штрафы составят от 15 до 30 тыс. рублей для должностных лиц, от 30 до 50 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей и от 300 до 500 тыс. рублей для юридических лиц. Повторное нарушение повлечет двукратное увеличение взысканий, например, для юридических лиц оно составит от 600 тыс. до 1 млн рублей.

Также штрафы вводятся за неисполнение требований к технологическим сетям связи, имеющим номер автономной системы (ASN). Если нарушение касается норм, обеспечивающих проведение оперативно-розыскной работы правоохранительных органов или «обеспечения безопасности РФ», штраф для граждан составит от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц от 300 до 500 тыс. рублей, при повторном правонарушении — от 15 до 30 тыс. рублей для граждан, от 100 до 500 тыс. рублей для должностных и от 2 до 6 млн рублей для юридических лиц.

В случае подключения владельца точки обмена трафиком к сетям связи, не соблюдающим правила для проведения правоохранителями оперативно-розыскной работы и обеспечения безопасности РФ, законом помимо штрафов для юридических лиц предусмотрено и административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Этим же документом вводятся штрафы за «нарушение прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

Путин подписал закон о штрафах для YouTube и соцсетей https://t.co/ola6IIcGhg — Finanz.ru (@finanzru) February 24, 2021

Владельцы соцсетей и других интернет-площадок, «ограничивающие свободное распространение информации в РФ», в случае неисполнения предупреждения о снятии ограничений на свободу распространения информации документ предусматривает штрафы в размере от 50 до 100 тыс. рублей для физических лиц, от 200 до 400 тыс. для должностных лиц и от 500 тыс. до 1 млн рублей для юрлиц. Повторное неисполнение предписания повлечет более чем двукратный рост взысканий — от 200 до 300 тыс. рублей для физических лиц, от 500 до 700 тыс. рублей для должностных и от 1 до 3 млн рублей для юридических лиц.

Подписан Путиным и закон об ужесточении наказания за «склонение к употреблению наркотиков» в интернете (ч. 2 ст. 230 УК РФ). Максимальный срок — 15 лет — может быть присужден в случае, если преступление повлекло смерть двух и более человек. В соответствии с изменениями если склонение к употреблению наркотиков в сети не привело к смерти нескольких человек, то максимально возможный тюремной срок составит десять лет.

Путин подписал несколько законов, включая те, что вводят уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете и в четыре раза повышают штрафы за неповиновение полицейским. За первое преступление грозит до 15 лет лишения свободыhttps://t.co/psZlGBdstf — Snob (@snob_project) February 24, 2021

Законодательство и раньше предусматривало тюремный срок до 15 лет за склонение к употреблению наркотиков, но закон не оговаривал использование при этом интернета. В январе президент России Владимир Путин поручил ввести за это уголовную ответственность. 9 января правительство внесло в Госдуму законопроект о наказании за пропаганду запрещенных веществ в сети, но в нем речь шла только о штрафах. Позже МВД разработало закон об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.

Президентом подписан также закон, предоставляющий возможность включать в электронную трудовую книжку записи о стаже до 2020 года.

Путин подписал закон, по которому в новые электронные книжки россиян можно будет включать трудовой стаж до 2020 года https://t.co/AuJhli0cbz — МК (@mkomsomolets) February 24, 2021

Как ранее отмечали в кабмине, при реализации закона произойдет не дублирование данных, а дополнение индивидуального лицевого счета работника в ПФР информацией обо всех должностях, по которым он осуществлял трудовую деятельность, его переводах, соответствующих приказах, основаниях увольнения.

Изменения внесены в трудовое законодательство РФ. Они направлены на внедрение цифровых технологий при оформлении трудовых отношений и на совершенствование дистанционных форм труда работников.

Россиянам, которые впервые будут трудоустраиваться после 1 января 2021 года, будут заводить только электронные трудовые книжки.

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