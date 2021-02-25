Россвязь создаёт систему определения интернет-пользователей по номеру телефона

Россвязь хочет идентифицировать пользователей интернет-сервисов и виртуальной телефонии с помощью системы сопоставления телефонного номера и доменного имени. Исследовательскую работу о возможности внедрения такой схемы в России за 32,7 млн руб. проведет подконтрольный Россвязи Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС). Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на соответствующий тендер, размещённый на сайте госзакупок, итоги которого были подведены несколько дней назад. ЦНИИС должен подготовить предложения по изменениям в законодательство для внедрения технологии.

Речь идет о протоколе переноса телефонных номеров на систему доменных имен в интернете ENUM (Electronic Number Mapping System). Принцип работы протокола состоит в том, что телефонный номер можно преобразовать в домен, благодаря чему почти любой пользователь сможет «бесшовно» звонить из интернета на обычные телефоны и наоборот. Чтобы перевести номер телефона в ENUM, надо изменить в нем порядок цифр на обратный и добавить в конце «.e164.arpa» — домен для телефонов, принадлежащий Центру координации сети Интернет RIPE, находящемуся в Европе.

Агентства Роспечать и Россвязь расформированы по поручению президента Владимира Путина. Их функции должны перейти Минцифры, которое и прежде курировало оба ведомства. Но формально процесс еще не завершен, пояснил «Ъ» профильный чиновник, поэтому Россвязь еще может проводить тендеры. В самой Россвязи сообщили, что исследование предусмотрено нацпрограммой «Цифровая экономика».

Между тем протокол ENUM уже используют некоторые мобильные операторы в России для оказания услуги звонков по интернет-протоколу (VoIP).

Как считает источник «Ъ» в одном из операторов, введение дополнительной идентификации пользователей интернет-сервисов излишне и подразумевает тотальный контроль. «Для идентификации пользователей государственных сервисов уже используется Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА), а в остальных случаях — электронная почта, тот же номер телефона или аккаунты в социальных сетях»,- уточняет он.

По мнению директора центра сетевых решений «Инфосистемы Джет» Сергея Андронова, использовать ENUM для создания единой системы адресации абонентов теоретически возможно, но задача слишком масштабна, и внедрение системы на уже работающие сети потребует 5-10 лет.

И будет бессмысленным, добавляет один из участников рынка: российский сегмент интернета окажется оторван от мировой сети, потому что глобальные компании использовать только телефонные номера для идентификации клиентов не планируют. Большинство зарубежных компаний, по его словам, используют идентификацию по устройству или электронной генерации кода.

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