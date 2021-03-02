Военный переворот в Мьянме: блокировка Facebook и ночные шатдауны

В начале февраля военные в Мьянме, недовольные итогами ноябрьских выборов, свергли президента и госсоветницу. По всей стране развернулись протесты против действий армии. Тогда последняя стала вводить блокировки отдельных ресурсов и интернета в целом. Собрали в подборку, что происходит в Мьянме — протесты пока не прекращаются.

.

Переворот

.

1 февраля в Мьянме произошёл военный переворот, в результате которого были задержаны президент и глава правящей партии «Национальная лига за демократию» (НЛД) Вин Мьин и госсоветница и фактический лидер страны Аун Сан Су Чжи.

Мьянма находилась под военным правлением в течение 50 лет после переворота 1962 года. Пять лет Аун Сан Су Чжи во главе государства — наиболее демократический период в истории страны, пишет Associated Press.

Переворот произошёл в результате недовольства военными прошедшими в ноябре 2020 года парламентскими выборами. На них поддержанная военными партия получила 26 в нижней палате парламента и 7 — в верхней, в то время как НЛД набрала 83% голосов и получила 396 из 476 мест. Это позволило ей сформировать правительство во главе с Аун Сан Су Чжи ещё на пять лет. Военные заявили о фальсификациях, но избирательная комиссия не нашла доказательств мошенничества.

Придя к власти, военные ввели режим ЧС на год, задержали ключевых оппозиционеров и активистов, установили комендантский час в крупных городах с 8 вечера до 4 утра, ввели ответственность за распространение слухов в социальных сетях и с 15 февраля стали выключать интернет с 01:00 до 09:00 по местному времени.

«Национальная лига за демократию» призвала граждан не мириться с переворотом и выходить на протесты. 7 февраля стало известно о том, что в городе Янгон на акции протеста против военного переворота вышли 60 тыс. человек.

28 февраля в ходе продолжающихся протестов были убиты 18 человек, более 30 получили ранения.

По данным Ассоциации помощи политическим заключенным в Мьянме, после прихода к власти военных были задержаны 854 человека. Сейчас 771 задержанный всё ещё находится под стражей, включая четырёх человек, приговоренных к тюремным срокам.

.

Шатдаун и отключение отдельных ресурсов и соцсетей

.

Переворот сопровождался многочисленными шатдаунами по всей стране.

1 февраля NetBlocks зафиксировала, что в какой-то момент связь в Мьянме упала на 50%, а затем восстановилась до 75% от обычного уровня. В организации заявили, что характер сбоев указывал на централизованный приказ об отключении связи для провайдеров. Шатдаун сопровождался приказом армии закрыть государственные СМИ и отключить телефонные линии. Однако отключение электричества дало обратный эффект: на улицу вышло больше людей, чтобы узнать, что происходит.

⚠️ Confirmed: Internet disrupted in #Myanmar amid military uprising and reports of detention of civilian leadership; real-time network data show national connectivity falling to 75% of ordinary levels from 3:00 a.m. local time; incident ongoing 📉 📰 https://t.co/Jgc20OBk27 pic.twitter.com/CgBkyamrP6 — NetBlocks (@netblocks) January 31, 2021

В ходе последовавших протестов, 3 февраля военные приказали операторам связи в стране до 7 февраля заблокировать Facebook, Facebook Messenger и WhatsApp. 5 февраля приказ дополнился Twitter и Instagram. Операторы подчинились. Свергнутая власть ранее часто использовала соцсеть для публичных заявлений.

В Facebook призвали военных «восстановить связь и дать людям возможность общения с родственниками и друзьями и получать важную информацию». Компания также попыталась уменьшить распространение контента военных. Ограничения коснулись, в частности, официальной группы вооруженных сил Мьянмы «Тамадо» и страницы, которую вел пресс-секретарь вооруженных сил, бригадный генерал Зо МинТун. В Twitter заявили, что блокировка соцсети «подрывает общественный диалог и нарушает права людей быть услышанными».

«Из-за цензуры, угроз и запугивания свобода прессы внезапно откатилась на 10 лет назад за 10 дней, — сказал Дэниел Бастард, глава Азиатско-Тихоокеанского отдела «Репортёров без границ». — Военные должны понимать, что народ Мьянмы уже привык к свободной прессе. О резком возвращении в прошлое не может быть и речи».

13 февраля были заблокированы сайты тридцати новостных агентств Мьянмы, сайт по правам человека и приложение, предоставляющее информацию о коронавирусе.

15 февраля в Мьянме из-за протестов интернет отключали почти полностью.

18 февраля сразу на всех языках заблокировали «Википедию».

«Блокировка обходится через VPN, что сейчас и делают редакторы и читатели Бирманской «Википедии»», — написал у себя в Twitter исполнительный директор «Викимедиа РУ»Станислав Козловский.

.

.

.