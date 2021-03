Военный переворот в Мьянме: блокировка Facebook и ночные шатдауны

В начале февраля военные в Мьянме, недовольные итогами ноябрьских выборов, свергли президента и госсоветницу. По всей стране развернулись протесты против действий армии. Тогда последняя стала вводить блокировки отдельных ресурсов и интернета в целом. Собрали в подборку, что происходит в Мьянме — протесты пока не прекращаются.

1 февраля в Мьянме произошёл военный переворот, в результате которого были задержаны президент и глава правящей партии «Национальная лига за демократию» (НЛД) Вин Мьин и госсоветница и фактический лидер страны Аун Сан Су Чжи.

Мьянма находилась под военным правлением в течение 50 лет после переворота 1962 года. Пять лет Аун Сан Су Чжи во главе государства — наиболее демократический период в истории страны, пишет Associated Press.

Переворот произошёл в результате недовольства военными прошедшими в ноябре 2020 года парламентскими выборами. На них поддержанная военными партия получила 26 в нижней палате парламента и 7 — в верхней, в то время как НЛД набрала 83% голосов и получила 396 из 476 мест. Это позволило ей сформировать правительство во главе с Аун Сан Су Чжи ещё на пять лет. Военные заявили о фальсификациях, но избирательная комиссия не нашла доказательств мошенничества.

Придя к власти, военные ввели режим ЧС на год, задержали ключевых оппозиционеров и активистов, установили комендантский час в крупных городах с 8 вечера до 4 утра, ввели ответственность за распространение слухов в социальных сетях и с 15 февраля стали выключать интернет с 01:00 до 09:00 по местному времени.

«Национальная лига за демократию» призвала граждан не мириться с переворотом и выходить на протесты. 7 февраля стало известно о том, что в городе Янгон на акции протеста против военного переворота вышли 60 тыс. человек.

28 февраля в ходе продолжающихся протестов были убиты 18 человек, более 30 получили ранения.

По данным Ассоциации помощи политическим заключенным в Мьянме, после прихода к власти военных были задержаны 854 человека. Сейчас 771 задержанный всё ещё находится под стражей, включая четырёх человек, приговоренных к тюремным срокам.

Переворот сопровождался многочисленными шатдаунами по всей стране.

1 февраля NetBlocks зафиксировала, что в какой-то момент связь в Мьянме упала на 50%, а затем восстановилась до 75% от обычного уровня. В организации заявили, что характер сбоев указывал на централизованный приказ об отключении связи для провайдеров. Шатдаун сопровождался приказом армии закрыть государственные СМИ и отключить телефонные линии. Однако отключение электричества дало обратный эффект: на улицу вышло больше людей, чтобы узнать, что происходит.

⚠️ Confirmed: Internet disrupted in #Myanmar amid military uprising and reports of detention of civilian leadership; real-time network data show national connectivity falling to 75% of ordinary levels from 3:00 a.m. local time; incident ongoing 📉

📰 https://t.co/Jgc20OBk27 pic.twitter.com/CgBkyamrP6

— NetBlocks (@netblocks) January 31, 2021