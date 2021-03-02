Госдума зацепилась за идею верификации интернет-пользователей с привязкой к телефону

В комитете Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи поддержали идею внедрения системы идентификации пользователей интернета с привязкой к номеру телефона. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель председателя комитета Андрей Свинцов (ЛДПР), комментируя новость об инициативе Россвязи, которая изучает возможность внедрения технологии идентификации с помощью системы сопоставления телефонного номера и доменного имени.

По мнению Свинцова:

«Такая система нужна. Она полезна. Очень часто мошенники пользуются различными схемами и размещают незаконный контент, противоправный контент, вербуют террористов, предлагают наркотические средства в интернете. Поэтому, конечно, идентификация пользователей — это важно в борьбе с различного рода мошенниками».

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От также считает, что это может стать дополнительным ресурсом для правоохранительных органов в поиске и поимке преступников.

Между тем, операторы связи считают, что введение дополнительной идентификации пользователей интернет-сервисов излишне и подразумевает тотальный контроль. Кроме этого, такая задача слишком масштабна, и внедрение системы на уже работающие сети потребует 5-10 лет.

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