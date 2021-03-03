Сын работника НКВД подал заявление на расследователя сталинских репрессий

Известный томский расследователь репрессий 1930-х годов Денис Карагодин, занимающийся выявлением личностей работников НКВД, причастных к убийству его прадеда, сообщил о вызове в полицию. На него подал заявление Сергей Митюшов — сын кадрового сотрудника Новосибирского НКВД Алексея Алексеевича Митюшова. В выложенном на посвящённом расследованию сайте досье говорится о причастности инспектора 8 отдела УГБ УНКВД по НСО ЗСК СССР Митюшова Алексея к расстрелу томского крестьянина Степана Ивановича Карагодина. На официально полученных от ФСБ расстрельных документах от 03.01.1938 г. стоит подпись именно этого чекиста.

🚨 На "Расследование КАРАГОДИНА" подали заявление в полицию о якобы дискредитации сотрудника НКВД, принимавшего участие в массовых убийствах.⚡️Начались следственные действия! 📑Сегодня в полиции уже был опрошен Денис КАРАГОДИН (@karagodin) 🔗 [https://t.co/gbPo4RWFA1] Помогайте! pic.twitter.com/vRkOLOPQvW — Расследование КАРАГОДИНА (@KARAGODINorg) March 2, 2021

Однако Сергей Митюшов не согласен с размещённой там информацией. В своём заявлении в полицию он подтверждает, что его отец действительно работал в УНКВД Западно-Сибирского края в период с 1934 по 1939 г.г., но военнослужащим не являлся, а состоял на должности регистратора учётно-статистического отдела.

Сергей Митюшов посчитал, что в отношении его отца на сайте Карагодина размещены недостоверные сведения, а в протоколе №251 от 03.01.1938 г., где представлены фамилии подлежащих расстрелу граждан и копия послужного списка чекиста, размещены сведения, которые дискредитируют имя Алексея Митюшова.

На основании вышеизложенного Сергей Митюшов попросил сотрудников полиции опросить Дениса Карагодина, отразив в объяснении:

действительно ли он является администратором сайта blog.stepanivanovichkaragodin.org;

размещал ли сведения в отношении Митюшова А.А. на сайте;

если размещал, то где находился в момент размещения;

из каких источников владеет сведениями о гр. Митюшове А.А.;

дополнительные вопросы возможны в редакции исполнителя.

Денис, в свою очередь, сообщил о начале следственных действий – на днях он был опрошен в отделе полиции города Томска, дав объяснения. При этом исследователь подчёркивает:

«Информация, на которую, в своем заявлении ссылается заявитель – т.е., сын сотрудника НКВД Алексея Митюшева – Сергей Алексеевич Митюшев, представляет из себя персональное досье, так называемый нарабатываемый профиль сотрудника НКВД, размещенный на сайте «Расследования КАРАГОДИНА» в открытом доступе. Источником опубликованых в нем сведений служат официальные документы Российской Федерации, законно полученные из таких источников как: ФСБ России, Военной прокуратуры, Министерства обороны, МВД, а также различных государственных муниципальных и политических архивов России. На каждый изложенный факт в досье Митюшева имеется соответствующий официальный документ Российской Федерации, подтверждающий этот факт».

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Он также заметил, что работа по сбору сведений, анализу и обработке данных в отношении данного сотрудника НКВД производится в соответствии с Федеральным законом РФ от 18.10.1991 №1761-1 (ред. от 07.03.2018, с изм. от 10.12.2019) «О реабилитации жертв политических репрессий», пункта 18.1 – принятого Государственной Думой РФ 26 февраля 2016 года, одобренного Советом Федерации 2 марта 2016 года и подписанным Президентом РФ Владимиром Владимировичем ПУТИНЫМ 9 марта 2016 года.

Отвечая на вопросы полиции о том, является ли он администратором сайта и размещал ли он на нём информацию в отношении Митюшева, Карагодин сослался на 51 статью Конституции РФ, позволяющую не свидетельствовать против себя.

«Вместе с тем, на вопрос о том — владеет ли он сведениями в отношении сотрудника НКВД МИТЮШЕВА пояснил, что сведениями о нём располагает, как о человеке принявшем участив в убийстве его прадеда – КАРАГОДИНА Степана Ивановича. Эти сведения им были получены из ФСБ России», — указывается на сайте расследования.

Денису Карагодину после опубликованного им поста о жалобе потомка одного из новосибирских сотрудников НКВД оказали свою поддержку многие журналисты, общественники и простые пользователи.

«Есть в Томске такой крутой человек Денис Карагодин, — пишет журналист «Эха Москвы» Александр Плющев. — Его прадед был репрессирован, и теперь Денис расследует его убийство, выясняя всех-всех причастных. Вполне предсказуемо, что в какой-то момент должны были заняться самим Карагодиным. И вот этот момент настал».

«История, достойная кинематографа», — считает главред It`s My City Дмитрий Колезев:

«В 1938 году в Новосибирске расстреляли Степана Карагодина. Спустя несколько десятилетий его правнук провел огромное расследование обстоятельств гибели своего родственника и в том числе опубликовал досье на всех участников репрессий. Среди прочих — на сотрудника НКВД Митюшова, который поставил подпись под расстрельным актом. И теперь сын сотрудника НКВД (вероятно, уже глубокий старик) подал заявление в полицию на правнука репрессированного, так как считает, что публикация досье на его отца дискредитирует покойного. При этом все документы официальные и получены из государственных органов. Такой интересный момент: Денис Карагодин поясняет, почему важно фиксировать всех, кто участвовал в репрессиях, даже человека, который «всего лишь» поставил подпись под актом. В деле о расстреле его прадеда фигурирует такая Екатерина Носкова — по бумагам она «машинистка», а по факту была палачом, членом расстрельной команды. Денис Карагодин делает очень важную работу. Если бы хотя бы еще десяток потомков репрессированных занялись тем же самым, это было бы уже было очень заметным явлением, которое способно менять отношение общества к репрессиям».

https://twitter.com/znak_com/status/1366999292947226627?s=.

Правнук Степана Карагодина решил найти всех НКВДшников, причастных к расстрелу его деда. Он достиг успехов, но сын одного из чекистов пожаловался, что Карагодин «дискредитирует память о его отце» — и угадайте, кого вызвали на допросhttps://t.co/8hLJUtW1UD pic.twitter.com/hwACUE3yaf — Znak.com (@znak_com) March 3, 2021

Есть в Томске крутой человек — Денис Карагодин, который расследует убийство своего деда во время репрессий, и вот сын одного из палачей подал на него заявление за клевету. Интересно, а это у нас тоже теперь клевета на ветерана, как у Навального? — пакет Яровой (@gorynych00) March 3, 2021

Как видим, многие связали происходящее с приговором Навальному по делу «о клевете» на ветерана ВОв Игната Артеменко.

«РосКомСвобода» побеседовала с Денисом и он рассказал нам, что потерпевший даже не пытался пообщаться с ним в частном порядке, да и в целом о нём мало что известно, кроме как о месте жительства — Митюшов новосибирец. Вполне возможно, возникший вокруг этого дела резонанс сыграет для проекта даже в положительную сторону (по крайней мере, публикация в Telegram за это утро уже набрала несколько десятков тысяч просмотров). По словам Дениса, он рассказал об «эффекте Стрейзанд» полицейским, которые «понимающе посмеялись». В остальном, говорит Карагодин, «будем со всем внимательно разбираться», а все связанные с этим делом новости — публиковать по выложенной им ссылке.

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