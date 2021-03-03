«Пакет страхов, с которыми планируют бороться власти»

Президент России Владимир Путин выступил на коллегии МВД, озвучив ряд проблем, касающихся онлайн-сферы. Во-первых, глава государства потребовал от правоохранителей активнее «мониторить интернет» и реагировать на «вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции»:

«Кто бы и под каким бы ни было предлогом, под каким бы ни было соусом ни пытался хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных, эгоистических, хорьковых целей, мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети. И работать надо так, чтобы не создавать дополнительных угроз для их жизни и здоровья».

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Во-вторых, президент заявил, что Сеть часто используют для распространения детской порнографии, проституции, доведения несовершеннолетних до самоубийств.

На заседании коллегии ведомства Путин также обратил внимание на угрозы, с которыми полицейские сталкиваются в интернете. Так, после протестов в начале этого года в соцсетях и мессенджерах публиковали личные данные силовиков. Президент пообещал, что власти защитят их.

«Активно прорабатывается законопроект, направленный на защиту сотрудников правоохранительных органов и их близких от любых угроз, в том числе в соцсетях. Государство, безусловно, исполнит свой долг: безопасность людей, которые стоят на страже закона и правопорядка, а также членов их семей будет обеспечена», — сказал он.

По словам Путина, за последние шесть лет количество киберпреступлений выросло в девять раз. Он также отметил, что из-за этого «поле для аферистов растет».

«Технологии здесь обновляются и меняются стремительно, но и поле для преступлений, для разного рода аферистов, к сожалению, тоже увеличивается. И ваша задача — эффективно ответить на этот криминальный вызов, защитить граждан и добросовестный бизнес, который активно осваивает цифровое пространство. Для этого надо своевременно информировать людей о способах защиты от мошенников, повышать профессиональную подготовку и техническое оснащение органов внутренних дел. И, конечно, нужно наладить более четкое взаимодействие с банковским сообществом, интернет-провайдерами, операторами сотовой связи», — отметил президент.

Путин также призвал полицию жестко пресекать пропаганду национализма, религиозной вражды и насилия.

После публикации выступления Президента в СМИ, пользователи, общественники, журналисты и эксперты достаточно бурно отреагировали на озвученные им тезисы. По большей части, комментарии носили критический характер.

Относительно высказывания Путина о росте онлайн-мошенничества, журналист CNews Игорь Королёв написал:

«Это весьма интересное заявление. Надо понимать, что долгое время одним из основных агрегаторов мобильного мошенничества была компания «Ай-куб», которую связывали с Александром Владимировичем Колокольцевым».

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Журналист также опубликовал ссылку на материал издания об этом случае.

В целом же пользователи были в своих комментариях беспощадны:

Обычная по весне дорога в школу в Ростовской области. 😡 Слобода Нижненагольная в Миллеровском районе Ростовской области Переставляете, сколько километров дорог можно проложить, если не воровать на дворцы по 100 млрд? Где же Путин, который так рвется «наших детей» защищать? pic.twitter.com/Fuz8JY4hQ9 — Соболь Любовь (@SobolLubov) March 3, 2021

«Короче говоря, чтобы никто не достигал своих хорьковых целей, главными по выборам будут МВД и ФСБ. Для того, чтобы полицейским не мешал, даже будут действовать законы об их защите, в том числе от угроз в соцсетях. Кстати, про хорьковые цели я слышал только от Путина, хотя рос на московской окраине», — пишет блогер, зампредседателя «Демократического выбора» Кирилл Шулика.

Правоохранители должны активно мониторить интернет — Путин Если ещё активнее, то им с Пригожиным в интернете пора раскладушки ставить.

Всем остальным, соответственно, нары. — Ходорковский Михаил (@mich261213) March 3, 2021

«<Пожилого человека> накормили от начала и до конца придуманной телевизионной жвачкой про «вовлечение детей», — отмечает политик, один из создателей «Общества защиты интернета» Леонид Волков. — Сами придумали — сами встревожились. Замкнутый безотходный цикл производства телефекалий. Но о каких «наших детях» он говорит? Всегда были только «эти женщины»…»

Путин:

— Мы с вами, к сожалению, знаем, что такое интернет и как он используется для продвижения совершенно неприемлемого контента. Пессимист повоет, а я скажу, дед — молодец, слово "контент" с бумажки без труда прочёл. Так и первую страничку в браузере когда-нибудь осилит pic.twitter.com/bsAiwjf8dI — Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) March 3, 2021

Развёрнутый комментарий относительно тезисов Президента дал «РосКомСвободе» исполнительный директор «ОЗИ» Михаил Климарёв. Он согласен с риторикой Леонида Волкова по части поручения «спасения детей от вовлечения в митинги»:

«Вся эта история основана на принципе «сами придумали — сами испугались». Это такая политтехнология, которая по сути-то не про интернет. Она часто используется. Сначала обществу вкидывают нарратив «ДЕТИ НАШИ В ОПАСНОСТИ!», потом говорят «давайте теперь детей защищать». На этот раз они прицепились к теме митингов, хотят ввести ограничения уже с этого боку. Хотя в реальности там совершенно не доказано, что несовершеннолетние выходят на акции протеста именно из-за каких-то мифических призывов. Нет доказательств появления значимого числа молодёжи на митингах, там, если не ошибаюсь, на последних московских акциях всего два-три процента молодёжи было — Саша Архипова делала исследование».

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Для справки. Социальный антрополог Александра Архипова изучает, как работают фейковые новости, слухи, городские легенды, а также проводит опросы митингующих. После первых заявлений властей о якобы призыве оппозиционерами молодёжи на протестные митинги она дала IStories большое интервью, в котором рассказала о таком явлении как «моральная паника», когда люди чувствуют угрозу, но вместо решения реальных проблем создают образ врага, чтобы его торжественно прогнать и таким образом как бы решить проблемы.

По её словам, власти, совершенно не понимающие подростков, уже обретших политическую субъектность и имеющих собственные высказывания и взгляды, ищут какой-то подвох, чьё-то влияние извне. При этом, несмотря на ежегодный рост числа молодёжи на акциях протеста, число несовершеннолетних всё равно достаточно мало на таких мероприятиях. «Когда начинаются любые неприятные для института власти изменения, власть начинает защищаться за счет консервирования устоев. А страх за ребенка способствует мобилизации», — объясняет она очередное возвращение государства к теме «защиты детей».

В своём комментарии «РосКомСвободе» Михаил Климарёв озвучил похожий тезис: в данный момент во властных кругах идёт мобилизация за счёт надуманных страхов, причём такое уже было неоднократно, наиболее яркий тому пример — так называемые «группы смерти», оказавшиеся по сути страшилкой, выросшей из «городских легенд».

«Никаких «групп смерти», конечно, не было. Просто власти удобно использовать подобный нарратив, дескать «Ну вот смотрите! Дети же! Дети! Детей срочно надо защищать». А как ещё напугать общество? Только с помощью детей. Это же по соцсетям, по мессенджерам запускалось, они учителей накручивали. Ну и вот здесь всё та же самая история», — считает Климарёв. Мифом про «вовлечение молодёжи в протест» власти также сами себя накрутили, сами поверили, а теперь начинают со всем этим бороться, попутно решая свои политические проблемы.

В вопросе же сотрудничества силовиков с операторами связи и соцсетями эксперт видит вообще полную бессмыслицу. «Откуда операторы связи знают, что это несовершеннолетние? Как они отследят возраст тех, кто всё это читает? Вообще законы, обязывающие операторов следить за тем, что делают пользователи, они уже давно «наприниматые». То есть там уже ничего не надо делать, всё есть! Расширять дальше некуда, надо как-то применять всё это хозяйство», — заметил он.

«Вот, они жалуются, дескать в девять раз возросло количество киберпреступлений, — продолжает Климарёв. — Ну логично, что! «Поле для аферистов растёт» — правильно, потому что они занимаются не борьбой с жуликами, вместо этого они борются с чем попало: с Рутрекером, каких-то детей мониторят, вот операторов связи решили ещё к этому привлечь. Ну вот как оператор будет детей мониторить? Кто-то вообще задумался там над тем, что они тут озвучили? Просто вот кто-то пробовал спокойно сесть на свою пятую точку и подумать — как оператор связи определит, что это ребёнок? Сим-карты детям покупают родители, вай-фай оплачивают они же, а в 14 лет вообще ты получаешь паспорт и можешь сам себе симку купить».

Также, по его мнению, если уж Путин заострил на этом внимание, грядёт новая охота за постами, хотя бы отдалённо напоминающими разжигание ненависти, пропаганду национализма, наркомании и других табуированных в онлайн тем.

«Поэтому пользователям придётся быть осторожными в постах про религию и национализм в соцсетях, особенно «ВКонтакте», — подытоживает эксперт. — Ну и воздержаться от ненормативной лексики. Нас ждёт ещё одна волна посадок за репосты».

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