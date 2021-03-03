В Петербурге пятиклассникам раздали буклеты как жаловаться на экстремизм в соцсетях

В одной из школ Василеостровского района Санкт-Петербурга детям раздали брошюры с названием «Как сообщить об экстремистском контенте в социальных сетях». Об этом рассказал один из читателей Znak.com. Инструкцию его ребёнку вручили на уроке ОБЖ.

Большая её часть посвящена тому, как пожаловаться на экстремизм в разных социальных медиа. Там также есть страница «Что такое экстремизм и как я могу остановить его» с телефонами доверия ГУ МВД и УФСБ РФ по региону.

Фото: Znak.com

Помимо этого авторы рассказывают об ответственности, предусмотренной за ложное сообщение о планируемом взрыве, поджоге или теракте. «У каждого действия есть последствия», — предупреждают детей в информационном буклете.

В сентябре 2020 года В Петербурге потребовали от учителей выявлять в соцсетях «экстремистов» среди школьников. Педагогов попросили обращать особое внимание на следующие вещи: призывы к изменению конституционного строя и нарушению территориальной целостности государства, призывы к терактам и избиениям лиц определённых национальностей или вероисповеданий, оправдание нацизма и терроризма, предложения называть в честь Адольфа Гитлера улицы и города, распространение ложных сведений о деятельности СССР по время Второй мировой войны. Если преподаватель заметит что-то такое на странице учеников, он будет обязан сделать скриншот и составить служебную записку на имя директора школа, который затем должен обратиться в полицию или центр «Э».

«Мы с вами, к сожалению, знаем, что такое интернет»: Путин выступил на коллегии МВД и призвал силовиков активнее мониторить сеть https://t.co/gJtpwQgVIl — Polit.ru (@POLITRU_) March 3, 2021

Сегодня президент России Владимир Путин посвятил часть выступления на коллегии МВД угрозам в Сети. Он считает, что МВД необходимо и далее вместе с коллегами из других ведомств мониторить интернет и активнее выявлять в тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия, в том числе в уличные акции.

«Мы с вами, к сожалению, знаем, что такое интернет, как он используется для продвижения совершенно неприемлемого контента, для распространения детской порнографии, проституции, для доведения несовершеннолетних до самоубийств. Но кто бы и под каким бы то ни было предлогом, под каким бы то ни было соусом не пытался хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных эгоистических, хорьковых целей, мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети. И работать нужно так, чтобы не создавать дополнительных угроз для их жизни и здоровья», — заявил глава государства.

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