Несмотря на важность интернета в пандемию, власти 29 стран более 150 раз устраивали шатдаун

Некоммерческая правозащитная организация Access Now опубликовала доклад, в котором рассказывается о случаях полного отключения интернета. По мнению авторов документа, доступ к всемирной Сети в период пандемии коронавируса COVID-19 жизненно важен, поэтому дейтвия властей многих стран вызывают сожаление, ведь на карту ставятся жизни людей против порой сиюминутных политических выгод.

ANNOUNCING: Our new report on internet shutdowns around the world 💥 We and the #KeepItOn coalition documented 155+ digital blackouts across 29 countries in 2020. Read more: https://t.co/rh5g7gRoA3 — Access Now (@accessnow) March 3, 2021

Под «отключением интернета» правозащитная организация подразумевает случаи препятствий работе Сети кем-либо (в большинстве случаев правительством) с целью подвергнуть контролю слова и действия своих граждан.

Access Now и коалиция #KeepItOn задокументировали как минимум 155 инцидентов с полным отключением интернета в 29 странах, и хотя по сравлению с 2018 и 2019 годами эта цифра выглядит меньшей, нельзя рассматривать данный показатель в положительном ключе. «Для мира, который был и продолжает находиться в условиях изоляции или, по крайней мере, некоторых форм ограничения передвижения, 155 преднамеренных сбоев в коммуникации дорого обходятся для основных прав человека во всем мире», — подчёркивают исследователи.

Такие страны как Бангладеш, Мьянма, Йемен, Эфиопия и другие относительно несвободные государства «закрепили» за собой использование отключений даже во время пандемии COVID-19, говорится в докладе:

«Например, отключение Интернета в Эфиопии затронуло более 100 миллионов человек на протяжении двух недель в разгар пандемии в стране. Беженцы рохинджа в Бангладеш умоляли правительство Бангладеш включить Интернет, поскольку COVID-19 распространился по лагерям беженцев, но они были проигнорированы».

Практика задействования шатдаунов особенно неуместна в период, когда связь и коммуникации жизненно важны. Поскольку может быть парализована работа медицинских и спасательных служб, не говоря уже о правах человека на свободу общения и выражения мнения.

Если говорить о странах-лидерах по отключениям, то в основном здесь снова всё те же государства Азии, Африки, Латинской Америки.

🇮🇳 India

🇪🇹 Ethiopia

🇲🇲 Myanmar

🇹🇩 Chad These countries saw the longest internet disruptions globally in 2020. At least 155 internet shutdowns disrupted access for people in 29 nations last year, according to @AccessNow https://t.co/HT294PMR2K @Quicktake pic.twitter.com/DjdIDvyRDP — Bloomberg (@business) March 4, 2021

Индия получила первое место, где общее количество отключений составило 109 раз. Access Now отмечает, что в 2019-м власти в Нью-Дели развернули операцию по бессрочному отключению интернета в спорных с Пакистаном регионах Джамму и Кашмир. На втором месте — Йемен с шестью отключениями, третье место заняла Эфиопия с четырьмя шатдаунами. Две европейские страны, попавшие в данный список — это Азербайджан (1 случай) и Беларусь (2 случая).

Как отмечается в отчете, наиболее частыми предлогами для отключений интернета в Индии были необходимость обеспечения национальной безопасности, борьба с недостоверной информацией и меры предосторожности в связи с внутренней ситуацией в стране.

Так, в 2020 году не имели доступа к интернет-сервисам жители индийской союзной территории Джамму и Кашмир, власти которого отключили интернет из-за нестабильной политической ситуации и протестов мусульманского населения против лишения этого региона статуса штата с правами автономии.

«Непрозрачность, как правило, отличает приказы властей об ограничении доступа к интернету и их реализацию. За этим часто стоит стремление скрыть реальную обстановку или исказить ситуацию с насилием на межобщинной почве или помешать организации протестных выступлений», — отмечается в отчете правозащитной организации.

В Беларуси власти не только использовали отключение интернета, чтобы отговорить протестующих выходить на улицы, организовывать и делиться важной информацией, но и осуществляли произвольные аресты, применяли пытки и другие нарушающие права человека действия, подчёркивает Access Now.

В целом использовали отключение интернета в период выборов семь стран: Индия (10 случаев), Гвинея (2), Беларусь (1), Бурунди (1), Кыргызстан (1), Танзания (1) и Того (1).

Согласно отчету исследовательской группы Top10VPN, за 2020 год мировая экономика потеряла $4 млрд по причине намеренных отключений Интернета.

Индия оказалась на пьедестале и в этот раз: общие потери в стране составили $2,7 млрд. На втором месте — Беларусь ($336,4 млн), на третьем — Йемен ($236,8 млн), следом идут Мьянма ($189,9 млн) и Азербайджан ($122 млн).

При этом выросла общая продолжительность случаев отключения — на 49% по сравнению с 2019 годом, она составила 27 тыс. часов (эксперты сложили длительности отключений интернета во всех странах — как национальные, так и региональные).

In 2020, @accessnow and the #KeepItOn coalition documented at least 155 internet shutdowns in 29 countries. Read their full report 👉 https://t.co/Kq4ZZLBFPY pic.twitter.com/iLHoVu7Cpr — Business & Human Rights (@BHRRC) March 4, 2021

