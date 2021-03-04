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04.03.2021

Несмотря на важность интернета в пандемию, власти 29 стран более 150 раз устраивали шатдаун

Согласно исследованию правозащитной организации Access Now за 2020 год, абсолютным лидером в по отключению интернета внутри страны стала Индия; в такой антирейтинг попала и Беларусь, вошедшая в список тех стран, которые задействовали шатдаун как рычаг влияния на выборы

Access Now global shutdowns  

Некоммерческая правозащитная организация Access Now опубликовала доклад, в котором рассказывается о случаях полного отключения интернета. По мнению авторов документа, доступ к всемирной Сети в период пандемии коронавируса COVID-19 жизненно важен, поэтому дейтвия властей многих стран вызывают сожаление, ведь на карту ставятся жизни людей против порой сиюминутных политических выгод.

Под «отключением интернета» правозащитная организация подразумевает случаи препятствий работе Сети кем-либо (в большинстве случаев правительством) с целью подвергнуть контролю слова и действия своих граждан.

Access Now и коалиция #KeepItOn задокументировали как минимум 155 инцидентов с полным отключением интернета в 29 странах, и хотя по сравлению с 2018 и 2019 годами эта цифра выглядит меньшей, нельзя рассматривать данный показатель в положительном ключе. «Для мира, который был и продолжает находиться в условиях изоляции или, по крайней мере, некоторых форм ограничения передвижения, 155 преднамеренных сбоев в коммуникации дорого обходятся для основных прав человека во всем мире», — подчёркивают исследователи.

Такие страны как Бангладеш, Мьянма, Йемен, Эфиопия и другие относительно несвободные государства «закрепили» за собой использование отключений даже во время пандемии COVID-19, говорится в докладе:

«Например, отключение Интернета в Эфиопии затронуло более 100 миллионов человек на протяжении двух недель в разгар пандемии в стране. Беженцы рохинджа в Бангладеш умоляли правительство Бангладеш включить Интернет, поскольку COVID-19 распространился по лагерям беженцев, но они были проигнорированы».

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Практика задействования шатдаунов особенно неуместна в период, когда связь и коммуникации жизненно важны. Поскольку может быть парализована работа медицинских и спасательных служб, не говоря уже о правах человека на свободу общения и выражения мнения.

Если говорить о странах-лидерах по отключениям, то в основном здесь снова всё те же государства Азии, Африки, Латинской Америки.

Индия получила первое место, где общее количество отключений составило 109 раз. Access Now отмечает, что в 2019-м власти в Нью-Дели развернули операцию по бессрочному отключению интернета в спорных с Пакистаном регионах Джамму и Кашмир. На втором месте — Йемен с шестью отключениями, третье место заняла Эфиопия с четырьмя шатдаунами. Две европейские страны, попавшие в данный список — это Азербайджан (1 случай) и Беларусь (2 случая).

Как отмечается в отчете, наиболее частыми предлогами для отключений интернета в Индии были необходимость обеспечения национальной безопасности, борьба с недостоверной информацией и меры предосторожности в связи с внутренней ситуацией в стране.

Так, в 2020 году не имели доступа к интернет-сервисам жители индийской союзной территории Джамму и Кашмир, власти которого отключили интернет из-за нестабильной политической ситуации и протестов мусульманского населения против лишения этого региона статуса штата с правами автономии.

«Непрозрачность, как правило, отличает приказы властей об ограничении доступа к интернету и их реализацию. За этим часто стоит стремление скрыть реальную обстановку или исказить ситуацию с насилием на межобщинной почве или помешать организации протестных выступлений», — отмечается в отчете правозащитной организации.

В Беларуси власти не только использовали отключение интернета, чтобы отговорить протестующих выходить на улицы, организовывать и делиться важной информацией, но и осуществляли произвольные аресты, применяли пытки и другие нарушающие права человека действия, подчёркивает Access Now.

В целом использовали отключение интернета в период выборов семь стран: Индия (10 случаев), Гвинея (2), Беларусь (1), Бурунди (1), Кыргызстан (1), Танзания (1) и Того (1).

Согласно отчету исследовательской группы Top10VPN, за 2020 год мировая экономика потеряла $4 млрд по причине намеренных отключений Интернета.

Индия оказалась на пьедестале и в этот раз: общие потери в стране составили $2,7 млрд. На втором месте — Беларусь ($336,4 млн), на третьем — Йемен ($236,8 млн), следом идут Мьянма ($189,9 млн) и Азербайджан ($122 млн).

При этом выросла общая продолжительность случаев отключения — на 49% по сравнению с 2019 годом, она составила 27 тыс. часов (эксперты сложили длительности отключений интернета во всех странах — как национальные, так и региональные).

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