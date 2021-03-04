В Instagram удалили 530 аккаунтов, заглушающих информацию о протестах в России

Компания Facebook удалила 530 аккаунтов в принадлежащем ей Instagram. Все они, по сообщению корпорации, пытались ввести пользователей в заблуждение относительно недавних митингов в поддержку Навального.

В февральском докладе Coordinated Inauthentic Behavior Report говорится, что удалённые учётные записи применяли те же хештеги (hashtag poisoning) и локации (location poisoning) в Москве и Санкт-Петербурге, что и активисты. Аккаунты использовали фотографии знаменитостей, вероятно, созданные при помощи методов машинного обучения, таких как генеративно-состязательные сети (Generative adversarial network, GAN). На страницах размещались мемы на русском языке, например, о российских селебрити в TikTok, критика акций в поддержку Навального, в том числе заявления о большом количестве несовершеннолетних на них, и даже реклама женской одежды и сумок. Соцсеть сочла всё это нерелевантным контентом, который был призван заглушить контент релевантный и перенаправить дискуссию в другое русло. Компания назвала это скоординированной попыткой ввести людей в заблуждение.

Роскомнадзор уже отреагировал на доклад и направил руководству Facebook требование предоставить списки аккаунтов, к которым ограничен доступ, разъяснить причины их блокировки, и приложить документы, подтверждающие ведение на них противоправной деятельности.

Coordinated inauthentic behavior — внутренние, негосударственные кампании, в рамках которых при помощи поддельных аккаунтов в соцсетях людей стремятся ввести в заблуждение. Соцсеть удаляет эти учётные записи, а также настоящие профили, страницы и группы, задействованные в таких компаниях. В случае обнаружения в подобной деятельности следа правительственной организации платформа применяет более широкие меры, включая удаление аккаунтов людей и организаций, стоящих за ней. Соцсеть постоянно мониторит активность в рамках этих кампаний и удаляет их новые учётные записи.

В феврале помимо России Facebook обнаружил «скоординированное введение в заблуждение» в Иране, Таиланде и Марокко. В Иране кампании в основном нацелены на людей за пределами страны, а в Таиланде, Марокко и России — на внутреннюю аудиторию.

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