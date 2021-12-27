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Новости
27 декабря 2021

Ростовскому студенту дали 10 суток за упоминание проектов Навального

Три его Instagram-поста квалифицировали как «пропаганду или публичное демонстрирование экстремистской символики», причём донос написала некая гражданка Иванова, мотивируя это «негативным влиянием» не её сына через соцсети.

Ростислав Павлищев, двадцатилетний студент Ростовского государственного университета правосудия и экс-координатор проекта «ОВД-Инфо» в Ростове-на-Дону, отправлен под арест на десять суток за демонстрирование символики организаций Алексея Навального в соцсети. Он пытался обжаловать арест, но Ростовский областной суд оставил предыдущее решение без изменений.

 

 

Молодой человек был арестован по ст. 20.3 КоАП (пропаганда или публичное демонстрирование экстремистской символики). Поводом для возбуждения дела в начале декабря послужили три поста в Instagram, в которых он упоминал Навального, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и «Умное голосование». На Павлищева поступил анонимный донос, в котором некая гражданка Иванова говорит о негативном влиянии активиста на ее сына через социальные сети и просит силовиков разобраться.

В Ростове-на-Дону Ростислав стал пятым обвиняемым по делу о публичной демонстрации экстремистской символики — таковой сочли эмблему «Умного голосования». Судебные заседания по делу Ростислава студента дважды откладывалось. Проходивший по такому же делу блогер Александр Рябчук уже получил штраф. А журналистку Беллу Насибян районный суд приговорил к 10 суткам ареста, замененного областным судом на штраф ввиду того, что Белла воспитывает малолетнюю дочку. Игорь Хорошилов уже отбыл административный арест дважды.

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