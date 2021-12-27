Ростовскому студенту дали 10 суток за упоминание проектов Навального

Ростислав Павлищев, двадцатилетний студент Ростовского государственного университета правосудия и экс-координатор проекта «ОВД-Инфо» в Ростове-на-Дону, отправлен под арест на десять суток за демонстрирование символики организаций Алексея Навального в соцсети. Он пытался обжаловать арест, но Ростовский областной суд оставил предыдущее решение без изменений.
Ростислав Павлищев, экс-координатор проекта "ОВД-Инфо" в Ростове, обвиняется по делу о демонстрации экстремистской символики— Радио Свобода (@SvobodaRadio) December 17, 2021
В деле есть донос, в котором некая гражданка Иванова говорит о "негативном влиянии" активиста на ее сына через социальные сетиhttps://t.co/tbV8CVVgpy
Молодой человек был арестован по ст. 20.3 КоАП (пропаганда или публичное демонстрирование экстремистской символики). Поводом для возбуждения дела в начале декабря послужили три поста в Instagram, в которых он упоминал Навального, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и «Умное голосование». На Павлищева поступил анонимный донос, в котором некая гражданка Иванова говорит о негативном влиянии активиста на ее сына через социальные сети и просит силовиков разобраться.
В Ростове-на-Дону Ростислав стал пятым обвиняемым по делу о публичной демонстрации экстремистской символики — таковой сочли эмблему «Умного голосования». Судебные заседания по делу Ростислава студента дважды откладывалось. Проходивший по такому же делу блогер Александр Рябчук уже получил штраф. А журналистку Беллу Насибян районный суд приговорил к 10 суткам ареста, замененного областным судом на штраф ввиду того, что Белла воспитывает малолетнюю дочку. Игорь Хорошилов уже отбыл административный арест дважды.
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