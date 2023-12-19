На Amazon и ещё 10 сервисов составлены протоколы за неисполнение закона «о приземлении»

Роскомнадзор составил протоколы в отношении Amazon Web Services и еще 10 иностранных провайдеров хостинга за нарушение требований закона «о филиалах-заложниках» (власти называют его законом «о приземлении»). В сообщении ведомства сказано:

«Роскомнадзор выдал административные протоколы в отношении нескольких иностранных провайдеров хостинга, включенных в реестр для приземления, из-за продолжающейся работы без открытия представительства на территории России или создания филиала».

11 протоколов по ч. 2 ст. 13.49 КоАП составлены на Amazon Web Services Inc., GoDaddy.com LLC., DigitalOcean LLC., Hetzner Online GmbH., Network Solutions LLC., WPEngine Inc., HostGator.com LLC., Ionos Inc., DreamHost LLC., Bluehost Inc. и Kamatera Inc.



Согласно КоАП, такое правонарушение грозит юрлицу штрафом в размере от 1/15 до 10% совокупного размера суммы выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение.



22 июня текущего года Роскомнадзор внёс эти 11 компаний, а также FastComet в перечень иностранных компаний, которым необходимо выполнить требования закона «о приземлении». 26 сентября РКН ввёл для них так называемые меры понуждения, согласно которым поисковые системы должны информировать пользователей, что эти провайдеры хостинга нарушают требования российского законодательства.

В конце октября в качестве дополнительной меры понуждения для 11 из 12 компаний РКН запретил поисковую выдачу их сайтов за неисполнение требований закона «о приземлении». Эта мера не коснулась FastComet, так как компания прекратила свою работу в РФ, и в случае, если она не возобновится, то провайдера исключат из перечня.



Ранее в отношении тех или иных компаний из перечня РКН на «приземление» вводились «меры понуждения» в виде запрета их рекламы на российских ресурсах, а также их маркировка как нарушителей законодательства РФ в поисковиках. Мера в виде запрета поисковой выдачи сайтов компаний применяется впервые.



Закон о «приземлении» обязывает крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в России от 500 тысяч человек создать в России полноценные представительства (филиалы), зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН и разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями. В противном случае в отношении этих компаний предусмотрен ряд «мер понуждения» вплоть до полной блокировки на территории России.



В настоящее время в перечень на «приземление» внесены 26 иностранных компаний.

Кроме этого, 1 декабря 2023 года вступил в силу федеральный закон, регламентирующий работу провайдеров хостинга.



«Организациям, которые не будут включены в реестр провайдеров, с 1 февраля 2024 года будет запрещено оказывать услуги хостинга на территории России», – сказали в РКН.