Путин подписал закон о больших сроках за публикацию альтернативного мнения про военных РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает уголовную ответственность за «фейки» о действиях российских военнослужащих.

Закон дополняет Уголовный кодекс статьей 207.3, вводящей наказание за распространение «заведомо ложной информации о деятельности вооруженных сил РФ» и за «дискредитацию использования российских войск».

За что и как могут наказать:

Заведомо ложные данные наказываются штрафом от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, либо до трёх лет колонии;

Заведомо ложные данные, созданные должностными лицами, организованной группой, с искусственным созданием доказательств или по мотивам ненависти или вражды — штрафом в три-пять миллиона рублей, либо от пяти до 10 лет колонии;

Заведомо ложные фейки, повлекшие тяжкие последствия — от 10 до 15 лет колонии.

Призывы к «воспрепятствованию использованию российских войск для защиты интересов России, поддержания мира и безопасности или за дискредитацию такого использования» (если ранее в течение года человек привлекался за это к административной ответственности) — штрафом от 100 до 300 тысяч рублей или до 3 лет колонии.

За призывы к «воспрепятствованию» или дискредитацию, которые повлекли тяжкие последствия — штрафом от 300 тысяч до миллиона рублей или до пяти лет колонии.

За призывы к санкциям против России (если ранее в течение года человек привлекался за это к административной ответственности) — штрафом до 500 тысяч рублей или до трёх лет колонии.

Что будут считать фейком? Юристы «Роскомсвободы» объясняют:

«Роскомнадзор указал, что для освещения военной операции в Украине следует использовать информацию и данные из официальных российских источников, а также запретил называть „специальную операцию“ нападением, <спецоперацией военной> и <военной спецоперацией>. Таким образом, фейк — это любая информация, полученная не из российского официального источника, например — Министерства обороны РФ».

Это нарушает положения Конституции о запрете цензуры и закон «О СМИ».

По закону «о фейках», фактически вводящего цензуру в России, который Госдума приняла за два дня, и который вступит в силу уже 5 марта, будут наказывать даже за старые публикации в соцсетях, предупреждает правозащитник Павел Чиков.

Он также рекомендует проверить свои соцсети за последние 10 дней, почистить спорные и сомнительные:

«Просмотрите также паблики своих близких и друзей. Можете не чистить, но теперь предупреждены».

Чиков советует понаблюдать, насколько жестко и массово будет применяться закон, и потом решать, как и что писать в соцсетях.

Ряд СМИ уже отреагировал на принятие нового репрессивного закона.

«Нет сомнений, что эта угроза [уголовного преследования] будет реализована, – написала редакция „Новой газеты“. – Мы не имеем права рисковать свободой наших товарищей. Но мы не можем игнорировать и позицию вас, наших читателей, которые однозначно высказались за продолжение работы в условиях военной цензуры. Поэтому мы удаляем материалы на эту тему с нашего сайта и из социальных сетей. Мы продолжаем рассказывать о последствиях, с которыми столкнулась Россия: развивающийся экономический кризис, стремительное падение уровня жизни, проблемы с доступом к иностранным лекарствам и технологиям, преследования инакомыслящих, в том числе за антивоенные высказывания. Мы верим в будущее не только нашей редакции, но и нашей страны, и будем работать ради него. И ради вас».

Редакция The Bell решила полностью прекратить освещение военных действий на украинской территоррии из-за «перешедших на новый уровень персональных рисков для журналистов». Издание сосредоточится на экономических последствиях «военной спецоперации». Republic также из-за введения «военной цензуры в России» удалило часть материалов о событиях, связанных со «спецоперацией». К тем же самым действиям вынуждено было прибегнуть It’s My City.

Множество изданий прекратило свою деятельность на территории России.