Более половины корпоративных абонентов могут быть отключены по закону о «серых sim-картах»

Более половины корпоративных мобильных номеров в России может быть заблокировано с 1 декабря. Как пишет «Ъ», такая ситуация возникла из-за несоблюдения закона о «серых» сим-картах.

По словам на гендиректора «ТМТ Консалтинга» Константина Анкилова, более половины корпоративных клиентов операторов связи не внесли данные о конечных пользователях таких номеров в единую системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) «Госуслуг», информацию подтвердил собеседник издания, близкий к одному из крупных операторов. В Mobile Research Group уточнили, что в России действует около 32 млн корпоративных SIM-карт.



В декабре 2020 г. были приняты поправки к закону «О связи», согласно которым компании обязаны регистрировать данные о конечных пользователях SIM-карт в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Если компания заключила договор с оператором связи до 1 июня, данные о пользователе нужно внести до 30 ноября, иначе оператор должен будет приостановить оказание услуг с 1 декабря. Если же договор был заключен с 1 июля, данные пользователей вносят в ЕСИА сразу.



Анкилов предполагает, что у операторов из-за отключения временно снизится выручка, убытки понесет и сам бизнес, поскольку ряд компаний, вероятно, останется без связи.



Больше всего пострадают корпоративные сим-карты малого и среднего бизнеса, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. По его словам, среди них больше всего незарегистрированных в системе корпоративных клиентов, а всего в России к этому дню порядка 11 млн «серых» сим-карт. Около половины из них числятся у операторов как корпоративные, а остальные зарегистрированы на физических лиц, отметил Кусков.



В свою очередь, в Минцифры заявили, что регистрация корпоративных сим-карт проходит на портале госуслуг по графику. В министерстве также отметили, что с 1 июня 2021 года через портал госуслуг успешно подтверждено 13,3 млн корпоративных сим-карт, включая сим-карты для М2М-устройств.