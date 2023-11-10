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10 November 2023

К системе анти-DDoS на базе ТСПУ подключат 160 организаций

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Все они являются субъектами критической информационной инфраструктуры (КИИ). Однако некоторые эксперты утверждают, что ТСПУ (технические средства противодействия угрозам) для отражения кибератак эффективны не всегда.

В рамках «Цифротеха», который проходит в Санкт-Петербурге с 9 по 10 ноября, начальник управления президента РФ по развитию ИКТ и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева заявила, что с начала 2024 года к системе противодействия DDoS-атакам на основе ТСПУ должны будут подключиться 160 организаций, тогда как пока система работает в тестовом режиме.

В Роскомнадзоре «Ъ» уточнили, что к создаваемой системе противодействия DDoS-атакам подключаются государственные организации, компании финансового и транспортного сектора, энергетики, СМИ и операторы связи. Перечень организаций определяется совместно с Минцифры, ФСТЭК России и другими заинтересованными ведомствами. В Минцифры перенаправили запрос в Роскомнадзор.

О создании самой системы подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) заявил осенью прошлого года. «ТСПУ в том числе блокируют запрещенный в России контент и борются с вредоносным трафиком, который используют для DDoS-атак»,— объясняли представители ГРЧЦ. Тогда они заявляли, что ТСПУ уже помогли отразить DDoS-атаки 65 организациям, в том числе «Почте России», Минкульту, РЖД.

Работы по созданию системы начались летом текущего года, в июне Роскомнадзор объявил тендер на ее развитие стоимостью 1,4 млрд руб. В числе работ были доработка существующего у ГРЧЦ софта для ТСПУ, создание координационного центра по защите от DDoS-атак, поставка оборудования и передача права использования соответствующего программного обеспечения.

Cобеседник «Ъ» на рынке информационной безопасности напоминает, что система на основе ТСПУ работает только по отслеживанию паттернов вредоносных пакетов в трафике, то есть откуда он идет, есть ли нетипичные IP-адреса и т. д. Если эти показатели меняются, то система становится неэффективна. Наличие подобной системы лучше, чем полное отсутствие защиты от DDoS-атак, но конкуренцию профессиональным решениям она составить не сможет.

90-ФЗ 187-ФЗ КИИ 193-ФЗ КИИ кибератаки ТСПУ DDoS

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