На «Национальный киберполигон» потратят около 2 млрд рублей

Власти потратят 1,92 млрд рублей на создание и развитие в России «Национального киберполигона» для тренировок и обучения специалистов в области информационной безопасности, сообщает CNews. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 1,62 млрд руб, внебюджетные источники – 300 млн руб. Ответственным за реализацию проекта органом власти является Минцифры.

Проект реализуется компанией «Ростелеком-Solar». В рамках киберполигона отрабатываются сценарии для банковской, нефтяной, энергетической отраслях, в планах расширение полигона на нефтепереработку и магистральные сети связи.

В декабре 2019 года компания «Ростелеком» выиграла конкурс по созданию системы «Национальный киберполигон» и передала работы по её созданию и эксплуатации своей дочерней компании «Ростелеком-Solar». Строительство системы началось в 2020 году. Национальный киберполигон — это «виртуальная страна», моделирующая работу предприятий ключевых отраслей российской экономики. На платформе Национального киберполигона используется инфраструктура предприятий, промышленное оборудование, рабочие станции, почтовые и веб-серверы, а также установлены корпоративные средства защиты информации.

Федеральный проект «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика» предполагает создание киберполигона для обучения и тренировки современным практикам обеспечения безопасности специалистов и экспертов разного профиля и руководителей в области информационной безопасности (ИБ). В том числе в рамках данного мероприятия заложено создание независимых центров по техническому тестированию программного и аппаратного обеспечения, включая средства обеспечения безопасности информации, позволяющих компаниям получить доступ к аналитической информации и результатам независимого тестирования предлагаемых на рынке решений.

На сегодняшний день насчитывается восемь точек присутствия «Национального киберполигона» в российских вузах. Ранее были открытые опорные цены в Дальневосточном федеральном университете, Научно-техническом университете «Сириус», Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики и Национальном исследовательском университете ИТМО (Институт точной механики и оптики). С начала 2022 г. было запущены еще три опорных центра: в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики, Московском техническом университете связи и информатики (МТУСИ) и Оренбургском государственном университете, а также в образовательном центре в Санкт-Петербургском университете телекоммуникаций им.М.А.Бонч-Бруевича. До конца года планируется открыть еще один опорный центр на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

В 2021 г. на Национальном киберполигоне было проведено 78 киберучений, в том числе 16 мероприятий прошло на базе вузов.

В 2022 г. в рамках «Национального киберполигона» планируется расширить банковский сегмент и запустить два новых отраслевых сегмента: нефтепереработка и магистральные сети связи. Ранее также были реализованы корпоративный, электроэнергетической и нефтегазовой сегменты. К 2024 г. их дополнит ряд сегментов, которые, в том числе, покроют транспортную, металлургическую и горнодобывающую отрасли.

В 2021 г. вице-премьер Дмитрий Чернышенко выдвинул инициативу о присоединению к «Национальному киберполигону» коммерческих организаций, обладающих компетенцией для тренировки отражения кибератак. Сейчас с киберполигоном сотрудничают такие организации, как «Лаборатория Касперского», «Диасофт», ISimpleLab, «Антифишинг», Т8, MasterSCADA, Tsoft и др. Они предоставляют свои решения для встраивания в цифровые двойники организаций различного типа деятельности.