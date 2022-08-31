Почти два миллиарда рублей будет потрачено на системы контроля телефонных звонков

Роскомнадзор получит из федерального бюджета 1,88 млрд руб. на создание IT-систем, связанных с контролем за сетями телефонной связи и их абонентами, сообщает CNews. В задачи этих систем входит обеспечение блокировки мошеннических звонков с подменных номеров и контроля за проверкой сотовыми операторами достоверности данных о своих абонентах.

341 миллион рублей будет потрачен на информационную систему проверки сведений о сотовых абонентах. Это следует из федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика». Средства должны выделяться в 2021-2024 гг. Их получатель — Роскомнадзор, который и является ответственным за создание данной системы. Система создается с целью проведения идентификации номерной емкости операторов сотовой связи с целью предоставляемых ими в органы власти данных.

1,54 млрд руб. выделят на блокировку мошеннических звонков. Данная система должна позволять выявлять мошеннические звонки на уровне операторов связи и предотвращать массовые обзвоны абонентов. Второе мероприятие предназначено для противодействия неправомерным действиям с использованием средств телефонной связи. Речь идет о создании реестра абонентских номеров, с которых совершаются действия, имеющие признаки мошенничества. При этом должна быть реализована возможность блокировки абонентских номеров, указанных в данном реестре.

Поправки в закон «О связи», обязывающие операторов связи передавать номер вызываемого абонента в неизменном виде (при голосовых вызовах, SMS-сообщениях и вызовах IP-телефонии), были приняты еще в 2017 г. В 2021 г. норма была расширена: закон предусмотрел создание Роскомнадзором системы обеспечения соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика в сети связи общего пользования.

Этот же документ обязал телефонных операторов подключаться к данной системе. Оператор связи обязан прекратить оказание услуг по пропуску связи в случае, если указанной системой установлено отсутствие информации об инициировании соединения абонентов, в том числе при отправке SMS-сообщения. Исключением являются случаи, когда соединение инициировано из-за рубежа и сопровождается нумерацией, соответствующей иностранной системой и планом нумерации.

Также основанием для прекращения предоставления услуг по пропуску вызова является инициация вызова с сети иностранного оператора, сопровождаемая нумерацией, соответствующей российской системе и плану нумерации. Исключением является установление соединения российским абонентом, находящимся в роуминге за рубежом.

Летом 2022 г. случился прецедент, когда оператора связи оштрафовали за пропуск трафика с подменного телефонного номера. Компания Orange Business Services была оштрафована на 1 млн руб.