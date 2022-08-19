Оштрафован первый оператор за пропуск звонка с подменного номера

Суд оштрафовал на 1 млн рублей ООО «Оранж Бизнес Сервисез» («дочка» французской Orange Business Services) за пропуск вызова с подменного номера от иностранного оператора; это первое в России решение о привлечении к ответственности за подобное правонарушение, сообщили «Интерфаксу» в Роскомнадзоре.

По данным ведомства, в отношении «Оранж Бизнес Сервисез» был составлен протокол по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ (неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи и (или) услуг по пропуску трафика). Для юрлиц по этой статье предусмотрен штраф от 600 тыс. от 1 млн руб. Решение о назначении штрафа вынес мировой суд. Другие подробности не приводятся.

В декабре 2021 года Госдума приняла закон о штрафах для операторов связи за пропуск подменных номеров. Штраф для должностных лиц составляют от 30 тыс. до 100 тыс. руб., для ИП — от 200 тыс. до 800 тыс. руб. В Роскомнадзоре планировали разработать технологию, которая сделает невозможным использование подменных номеров. Минцифры предложило увеличить с полугода до года срок хранения информации о звонках с подменных номеров.

Глава инфокомитета Госдумы Александр Хинштейн не упустил возможности напомнить, что он был одним из инициаторов введения высоких штрафов, поскольку «именно подменные номера — главное оружие телефонных мошенников», и пропуск таких номеров для операторов должен стать «просто экономически невыгоден».

Сами операторы связи считают неэффективной и затратной систему Роскомнадзора по проверке такого рода номеров, поскольку она может проверять вызовы только российского плана нумерации, в то время как много звонков совершается из-за рубежа. В Минцифры, напротив, придерживаются другого мнения, считая, что система гарантирует защиту абонентов, а её создание не потребует затрат операторов.