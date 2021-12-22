Госдума вводит штрафы для операторов связи за пропуск подменных номеров

Госдума на пленарном заседании приняла закон об административных штрафах для операторов связи за пропуск так называемых подменных номеров.

Законопроект №328730-7 был внесён в парламент ещё в 2017 году, прошёл первое чтение в 2018-м, затем был на какое-то время отправлен «под сукно». Вспомнили о документе уже в году текущем, когда был принят закон о запрете таких звонков, вступивший в силу в начале декабря.

Как указано в пояснительной записке, ранее Госдумой был принят закон об обязанности операторов связи передавать истинный номер абонента при передаче коротких текстовых сообщений, а также установлении голосовых соединений как в телефонной сети связи, так и в сети передачи данных. «Действия по подмене абонентских номеров и уникальных кодов идентификации в сети связи общего пользования причиняют ущерб интересам государства и общества», — говорится в документе.



Во втором чтении нижняя палата приняла предложенные главой думского комитета по информполитике Александром Хинштейном поправки, существенно увеличивающие размер штрафов. По словам депутата, закон «О связи» «напрямую обязывает операторов доставлять абоненту звонок под оригинальным номером», но эта норма повсеместно игнорируется, так как наказание за ее нарушение не предусмотрено. В этой связи принятые поправки устанавливают административные штрафы для должностных лиц от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 200 тыс. до 800 тыс. рублей, для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

По мнению Хинштейна:

«Для операторов связи участие в заведомо криминальных схемах станет экономически невыгодным. Люди очень ждут этого закона, и я считаю знаменательным, что он принимается в заключительный день нашей осенней сессии».

Депутат считает этот закон, а также о внесудебной блокировке сайтов и о единых интернет-тарифах операторов для школ и других социально значимых объектов одними из наиболее важных.



Кстати, последний закон не только фиксирует тарифы для социальных объектов, но и вводит бесплатные SMS при двухфакторной идентификации. На момент внесения законопроект №430721-7 касался запрета продажи сим-карт в не предназначенных для этого местах. Документ был рассмотрен в первом чтении в 2019 году, после чего «отправлен на антресоль». В декабре текущего года его реанимировали, а затем усилиями Хинштейна и его коллег изменили до неузнаваемости.