Какие законы вступают в силу 1 декабря?

1 декабря вступает в силу несколько законов и постановлений, которые прямо или косвенно касаются интернета и цифровых технологий.

Обязанность устанавливать технические средства противодействия угрозам (ТСПУ)

Вступает в силу одна из норм принятого в июле 2021 года федерального закона 319-ФЗ, согласно которой ТСПУ должны ставиться операторами связи только на средствах связи, обеспечивающих возможность передачи данных на пользовательское оборудование со скоростью более чем десять гигабит в секунду.

«Доступный интернет» вступает в силу, но социально-значимые сайта не определены

К социально значимым сайтам предоставят бесплатный доступ. В перечень таких ресурсов войдут сайты госорганов и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов РФ, а также Портал госуслуг.

Перед вступлением закона в силу Минцифры обновило проект требований к социально значимым сайтам, разрешив им передавать видео даже при бесплатном доступе. При этом видео может передаваться в низком разрешении, а организация возможности звонков, аудио- и видеосообщений запрещена. Правительство еще не установило список таких сайтов и критерии его пополнения, однако операторы с 1 апреля прошлого года в рамках эксперимента уже дают бесплатный доступ к ряду сайтов — в частности, «Госусулугам» и сайтам госорганов.

Борьба с финансовыми пирамидами

Вводится досудебная блокировка сайтов, рекламирующих финансовые пирамиды, вводящих пользователей в заблуждение из‑за сходства доменных имен, оформления или содержания с настоящими финансовыми организациями и предлагающих финансовые услуги лиц, которые их оказывать не вправе. По запросу ЦБ сайты-обманщики будут закрыты в досудебном порядке.



Законопроект был разработан еще в 2018 году, однако принят позже, в разгар пандемии, когда онлайн-мошенники особенно активизировались. По данным Центробанка, порядка 45% нелегальных финансовых пирамид работают как раз в интернете.



«Через Генеральную прокуратуру уже [можно] блокировать те сайты, которые содержат информацию о предоставлении тех услуг со стороны лиц, которые не имеют права их оказывать на территории РФ, ну и создают некую рекламу или условия, которые позволяют вовлекать людей в финансовые пирамиды», — говорил ранее замдиректора юридического департамента Банка России Андрея Борисенко.

Пограничные линии связи — под контроль россиян

Собственниками или другими владельцами линий связи, пересекающих госграницу РФ, с 1 декабря могут быть только российские юрлица.



Кроме того, операторы связи обязаны проверять в Единой системе идентификации и аутентификации информацию о корпоративных абонентах, которую вносят туда юрлица и ИП.

В начале ноября текущего года Минцифры подготовило проект постановления Правительства, предполагающий создание в России реестра линий связи, пересекающих границу страны. Также в реестр будут занесены и средства связи, подключенные к таким линиям. Оператором реестра предложено назначить Роскомнадзор.

Регистрация корпоративных сим-карт

С 1 декабря операторы связи обязаны проверять в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала Госуслуг информацию, внесенную юридическими лицами и ИП, являющимися корпоративными абонентами, о физических лицах — пользователях услуг связи. В случае несовпадения или отсутствии информации — блокировать такие SIM-карты. Передать информацию компания должна была в личном кабинете на сайте оператора. Затем пользователю SIM-карты должен был прийти запрос на подтверждение. Регистрировать данные в ЕСИА компании обязаны согласно принятым в декабре 2020 года поправкам к закону «О связи», регулирующим оборот «серых» SIM-карт.

Дактилоскопия для мигрантов

С 29 декабря всем трудовым мигрантам и иностранцам, прибывшим в Россию более чем на три месяца, станут выдавать электронные ID-карты. На лицевой стороне пластиковой карточки будет фотография размером 8,5х5 см, фамилия, имя, отчество, дата рождения и пол. На обороте — сведения о гражданстве и электронный чип, который будет содержать цифровое изображение отпечатков указательных пальцев обеих рук.



Всем прошедшим дактилоскопическую регистрацию и фотографирование будет выдан сертификат. В случае уклонения от выполнения этих требований срок пребывания таких мигрантов в РФ будет сокращен, а при отказе покинуть страну иностранцы будут депортированы. От прохождения всех этих процедур освобождены граждане Республики Беларусь и иностранцы в возрасте до 6 лет.