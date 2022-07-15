Операторы считают неэффективной систему проверки подменных номеров

Мобильные операторы раскритиковали предложенные Минцифры подзаконные акты о подключении к системе Роскомнадзора для блокировки и отслеживания подменных номеров. Присоединение к системе потребует затрат на обновление софта, на оборудование и при этом может оказаться неэффективным, пишет «Ъ».



Блокировать вызовы и СМС-сообщения из-за рубежа с подмененных номеров от операторов требуют поправки к закону «О связи», принятые 2 июля 2021 года. Для этого операторы должны подключиться к созданной Роскомнадзором системе и передавать сведения о звонках. Система будет собирать данные о номерах абонентов, дате и времени вызовов, передаче смс-сообщений и сетях. Она должна анализировать информацию на предмет нарушения закона.



Проекты постановлений, разработанные Минцифры, уточняют, что на сетях связи организуют узлы верификации звонков, которые будет эксплуатировать подведомственный Роскомнадзору Государственный радиочастотный центр (ГРЧЦ). Служба также ответственна за поставку оборудования для их создания. Доступ к системе будут иметь Минцифры, Роскомнадзор, операторы связи и правоохранительные органы.



По мнению операторов, система сможет проверять звонки только с российского плана нумерации, зарубежные номера могут избежать блокировки. Например, МТС отмечает: «...мошенники за рубежом совершают вызовы с подстановкой похожих на 495 или 800 российских номеров, эта система работать и защищать российских абонентов не будет». Кроме того, подмена номера происходит на фиксированных и телефонных сетях, а их будут подключать к системе только в 2025 году, добавили в МТС: «Технические и программные решения крупных российских мобильных операторов не позволяют осуществлять подмену номера на их сети».



Так также считают, что в текущих экономических условиях введение дополнительных требований, которые предполагают расходы на модернизацию, «крайне проблематично и несет существенные риски реализации целевого решения». В «Ростелекоме» сказали, что «требования регуляторов не должны приводить к существенным расходам бизнеса».



В Минцифры, напротив, придерживаются другого мнения, считая, что система гарантирует защиту абонентов, а её создание не потребует затрат операторов.