Блокировку подменных звонков будет контролировать ГРЧЦ

Находящийся в ведении Роскомнадзора Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) назначен оператором системы мониторинга блокировки звонков с подменных номеров. Минцифры уже подготовило соответствующий проект правительственного постановления. Известно, что операторы связи должны будут автоматически предоставлять системе сведения о звонках, включая их время и маршруты по сетям. Дополнительно будет необходимо устанавливать в сетях узлы верификации, предоставляемые ГРЧЦ.

Об этом сообщает «Ъ», ознакомившийся с проектом постановления кабмина.

Как уточняет издание, операторы уже блокируют подменные номера и сомневаются в эффективности новой системы, опасаясь расходов на установку оборудования. Но Минцифры уверяет, что дополнительных затрат не будет.

Система будет на постоянной основе агрегировать данные о соединениях, номерах абонентов, включая используемые при переадресации, а также другие сведения, включая данные о передаче SMS-сообщений и, конечно, сведения о задействованных сетях. ГРЧЦ будет поставлять специальные узлы для верификации звонков, а финансирование будет осуществляться в рамках проекта «Цифровая экономика». При этом центр ещё не приступал к разработке, часть системы будет создана в текущем году.