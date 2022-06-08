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8 June 2022

Блокировку подменных звонков будет контролировать ГРЧЦ

Операторы связи должны будут передавать в систему сведения о звонках, их времени и маршруте по сетям, а также установить на сети узлы верификации звонков от подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра.

Находящийся в ведении Роскомнадзора Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) назначен оператором системы мониторинга блокировки звонков с подменных номеров. Минцифры уже подготовило соответствующий проект правительственного постановления. Известно, что операторы связи должны будут автоматически предоставлять системе сведения о звонках, включая их время и маршруты по сетям. Дополнительно будет необходимо устанавливать в сетях узлы верификации, предоставляемые ГРЧЦ.

Об этом сообщает «Ъ», ознакомившийся с проектом постановления кабмина.

Как уточняет издание, операторы уже блокируют подменные номера и сомневаются в эффективности новой системы, опасаясь расходов на установку оборудования. Но Минцифры уверяет, что дополнительных затрат не будет.

Система будет на постоянной основе агрегировать данные о соединениях, номерах абонентов, включая используемые при переадресации, а также другие сведения, включая данные о передаче SMS-сообщений и, конечно, сведения о задействованных сетях. ГРЧЦ будет поставлять специальные узлы для верификации звонков, а финансирование будет осуществляться в рамках проекта «Цифровая экономика». При этом центр ещё не приступал к разработке, часть системы будет создана в текущем году.

операторы связи Роскомнадзор 126-ФЗ ГРЧЦ 319-ФЗ подменные звонки

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