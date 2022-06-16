Глава Минцифры: Только каждый пятый россиянин заходит в заблокированные соцсети через VPN

Выступая на ПМЭФ, глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ранее доля мобильного трафика, приходящегося на заблокированные соцсети (Instagram, Facebook и Twitter), в среднем составляла около 10-12%. Теперь около 20% этого трафика ушло в VPN:

«Мы видим, что заблокированным соцсетям благодаря VPN удалось сохранить только пятую часть трафика. Можно сказать, что только каждый пятый пользователь продолжил пользоваться заблокированными соцсетями с помощью VPN».

Данные за 4 отчётных месяца Минцифры предоставили сотовые операторы «Большой четвёрки».

Согласно эти данным, в распределении трафика по социальным платфорам произошли некоторые изменения. YouTube как был на первом месте, так и остался, на него по-прежнему приходится 17-18% всего трафика. TikTok был на втором месте по объемам трафика — около 12% трафика на мобильных устройствах — начал терять аудиторию, сейчас это порядка 10% трафика.

Рост показал, в первую очередь, Telegram, доля которого в структуре мобильного трафика выросла больше чем в два раза и превысила 6%. При этом доля другого мессенджера, WhatsApp, не растет и составляет по-прежнему меньше 2%. В выигрыше оказалась и социальная сеть «ВКонтакте», доля которой выросла более чем на треть и составила больше 10%. Сегодня ВКонтакте по доле трафика занимает второе место среди всех сервисов.

На ПМЭФ также выступил сын первого замруководителя Администрацией Президента (АП) Сергея Кириенко — глава VK Владимир Кириенко. «Мы будем искать российские аналоги зарубежных сервисов. Все конкурируют за внимание пользователя. Потенциальные лидеры точно появятся к концу года в разных нишах. Думаю, мы увидим централизацию вокруг ключевых сервисов. Для нас важная цель сейчас — стать №1 для россиян. Еще одна важная часть — партнерства. Уже сейчас заметно, что внутри ИТ-индустрии мы стали гибче и дружелюбнее друг к другу», – заявил он.