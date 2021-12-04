Блокировке подверглось более десяти ссылок с аниме «Вечеринка мёртвых: Истязаемые души»

Мы уже не раз писали, что решения российских судов в отношении аниме-контента почему-то имеют уже знакомые «резиновые» свойства — в то время, как в документе того или иного суда значится одна, две, три ссылки, в реестр запрещённой информации в течении нескольких месяцев потом попадают десятки страниц, где размещены эти видеоматериалы.
Одним из таких примеров является решение Курчатовского райсуда города Челябинска, который по иску районного прокурора заблокировал ссылку на аниме-сериал «Вечеринка мёртвых: Истязаемые души» (Corpse Party: Tortured Souls).
По мнению надзорного ведомства, размещённая на сайте информация распространялась без ограничений при условии соблюдения требований об авторском праве и других требований федерального законодательства. В самих же видеоматериалах присутствует «насилие, ненависть и жестокость, а также иная информация, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность». Данное аниме якобы могло побуждать детей к совершению действий, «представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству».
В ходе мониторинга прокурорами были выявлены (цитата):
«...страница с URLадресом https://animego.org/anime/vecherinka-mertvyh-istyazaemye-dushi-1535/, на которой размещено изображение вымышленного существа из серии детских анимационных фильмов, имеющего насилие, ненависть и жестокость».
«Данные страницы находятся в открытом доступе, свободны для посещения неопределённым кругом лиц, изображения на данных страницах доступны для скачивания. URL-адреса данных страниц в Реестр не включены», — также говорится в документе.
Административный истец попросил удовлетворить требования о блокировке, и суд встал на его сторону. Владельца же сайта установить не удалось якобы по той причине, что данный портал не является зарегистрированным СМИ, поэтому данных о нём нет.
Очевидно, владелец всё же был найден, поскольку аниме было удалено, а ссылка даже не добралась до реестра:
Но после этого под запрет стали попадать ссылки с других сайтов, на которых был размещён данный мини-сериал. В настоящий момент таких страниц там 11 штук, некоторые уже вынесены из реестра, поскольку многим проще удалить спорный материал, чем подвергнуь сайт полному ограничению доступа.
Что изменилось в правилах блокировки информации, если в бан стали попадать ссылки, которых нет в том или ином судебном решении? Аниме, конечно, не единственный тип контента, которого коснулась такая тенденция, но на его примере можно воочию наблюдать за такими правовыми аномалиями.
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