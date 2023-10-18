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Новости
18 October 2023

Автора «Масяни» обвинили в публичных действиях против безопасности государства

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Сам Олег Куваев сообщил СМИ, что об уголовном деле ему ничего не известно, после чего заявил, что ему <наплевать>.
Фото: zvuki.ru

Уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, возбуждено в отношении мультипликатора и сценариста Олега Куваева. Об этом «Фонтанке» стало известно 18 октября.

Эту же информацию распространили неофициальные СМИ в Telegram.

Статью 280.4 УК РФ вменяют Куваеву в следственном отделе по Невскому району ГСУ СК РФ. Художник получил статус подозреваемого заочно, так как находится в Израиле. В розыск он официально пока не объявлен, в базе МВД Куваев не числится.

Поводом для возбуждения уголовного дела якобы стал ролик, размещенный на YouTube-канале мультипликатора. В нем Масяня рассказывает российским солдатам, как сдаться в плен.

Сам Куваев сообщил «Север.Реалиям», что ничего не знает об уголовном деле в отношении него. Из российских правоохранительных органов к нему никто не обращался, никакой официальной информации о возбуждении дела он не видел.

Скорее всего, речь идёт о мультфильме «Идолиада», в котором рассказывается история жизни мальчика Антона Бляблина, который мечтал мучить людей, когда вырастет. Став взрослым, он оказался главой государства по имени Лука Плевако, где всё подчинено культу его личности.

Когда мультфильм уже закончился, в кадре появляется Масяня, рассказывая о проекте «Хочу жить».

Rus.Postimees связался с Олегом Куваевым, который до сиз пора остаётся в Израиле, несмотря на военные действия. Вот их диалог:

– Тут вам открытка с Родины пришла.

– Уже видел.

– Ответите крокодайлам?

– <Наплевать>. Даже распространять это не буду. Отвечу молчанием.
ст.280 32-ФЗ военная цензура специальная военная операция Олег Куваев Масяня

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