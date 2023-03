Кого преследовали за слова в феврале: непубличность не спасает от репрессий

Вашему вниманию наш третий февральский материал о преследованиях граждан за высказывания в интернете. Первая часть дайджеста была посвящена политикам и активистам, вторая — известным личностям и блогерам.

Сейчас же мы вам расскажем о простых гражданах, которые не так известны ни в протестной, ни в политической среде, поэтому новости о них часто не вызывают такого резонанса в СМИ, за исключением совсем из ряда вон выходящих и даже абсурдных случаев.

Одно из таких ярких событий произошло в самом начале февраля, когда к ответственности была привлечена жительница города Сочи, разместившая в своём аккаунте мессенджера WhatsApp статус «Слава Украине!».

Надпись была на корейском языке, но это не помешало следствию составить на неё административный протокол по ч. 1 ст 20.3. Центральный районный суд Сочи оштрафовал её на 2 тысячи рублей. Женщина признала «вину».

Заводской районный суд Новокузнецка Кемеровской области назначил Максиму Павлову сутки ареста по ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Поводом для преследования послужили четыре комментария, которые Павлов оставил в одной из социальных сетей в январе, феврале и августе 2022 года.



В решении суда говорится, что авторы экспертизы по делу сочли по крайней мере одно из них высказыванием, «в котором негативно оценивается группа лиц, объединённых по признаку принадлежности к представителям власти, имеются обоснования их негативной оценки, которая выражена стилистической сниженной лексикой с негативным лексическим значением».

Железнодорожный районный суд Барнаула оштрафовал двух местных жительниц Анастасию Зубкову и Светлану Очековских из-за видео «Припомним Жуликам и Ворам их Манифест-2002».



Суд посчитал, что обе женщины хранили ролики на своих страницах во «ВКонтакте» с 2011 года и назначил каждой штраф в одну тысячу рублей по статье о распространении экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП).



В ролике перечисляются нереализованные предвыборные обещания партии «Единая Россия» — его авторство приписывают сторонникам Алексея Навального. В 2013 году суд признал это видео экстремистским — теперь из-за его публикации назначают штрафы и административные аресты, что случается очень часто.

Центральный районный суд Новокузнецка оштрафовал на 10 тысяч рублей местного жителя Олега Сибиркина. Его признали виновным по ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение достоинства по признаку принадлежности к социальной группе).



Протокол в отношении Сибиркина составили из-за публикации во «ВКонтакте». Как следует из текста постановления суда, в октябре 2013 года он републиковал себе на страницу пост, начинающийся со слов «К сожалению у нас они такие, но может не все....» и содержащий стихотворение про сотрудников полиции. Публикация сопровождалась картинкой с изображением сотрудника МВД России.



По мнению суда и правоохранительных органов, таким образом новокузнечанин совершил действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды к полицейским, а также на унижение их достоинства.

Жителя Читинского района Забайкалья оштрафовали на 30 тыс. рублей за комментарий о Путине в сообществе мессенджера Viber. Его признали виновным по ч. 3 ст. 20.1 КоАП («неуважение» к органам власти), сообщила пресс-служба Читинского райсуда.



Имя фигуранта не названо, но последнее решение, вынесенное по этой статье, касается Игоря Чернейко. В опубликованном постановлении сказано, что он якобы разместил в сообществе «Домна» комментарий: «А где наши (нецензурное слово) Путин и т. д. Что они не могут» (в решении так и написано, без указания самого слова).



Экспертизу комментария проводил «специалиста экспертного подразделения УФСБ России по Забайкальскому краю». По его версии, в записи «установлено наличие высказывания, содержащее оскорбительную характеристику в неприличной форме». Чернейко признал вину.

Следственным комитетом в Смоленской области по материалам регионального УМВД России возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).



По версии следствия, в 2019-2021 гг. подозреваемый, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в одной из социальных сетей на общедоступном для просмотра неограниченного круга лиц электронном ресурсе неоднократно публично размещал комментарии, содержащие признаки унижения и оскорбления религиозных чувств верующих.



Следователи продолжают выполнять комплекс мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

В Туле Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих.



Жителю Привокзального района предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 148 УК РФ «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».



Следствие установило, что с августа по ноябрь 2021 года мужчина размещал в Интернете оскорбительные видеофайлы, скорбляющие мусульман.



Сейчас сотрудники СК устанавливают все обстоятельства произошедшего. Обвиняемый полностью признал свою вину. Сейчас он взят под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Против несовершеннолетнего из Магнитогорска возбудили уголовное дело по статье о дискредитации действий российских вооруженных сил и госорганов за рубежом (ст. 280.3 УК РФ).



В начале февраля текущего года на него составили протокол по административной статье о дискредитации российских вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП), позднее выяснилось, что это был уже второй протокол по этой статье против него.



Что стало поводом для привлечения к уголовной ответственности и в каком статусе по делу проходит житель Магнитогорска, пока не известно. В качестве меры пресечения ему назначили подписку о невыезде.

Очевидно речь идёт о случае, когда в Магнитогорске полиция задержала подростков, собиравшихся на шествие против «спецоперации». Трое несовершеннолетних пришли на место сбора с бело-сине-белыми флагами, где их задержала полиция. В отделении подростки заявили, что в акции договорились участвовать 30-40 человек. Они обсуждали шествие в чате в Signal.

Следственный комитет в Пензе возбудил уголовное дело о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК) против местного жителя Николая Гуценовича из-за того, что он ставил «лайки» к анти<спецоперационным> публикациям в «Одноклассниках». Согласно постановлению о возбуждении уголовного дела от 15 февраля, Гуценович, используя свой смартфон, «ставил реакции на публикации в вышеуказанной социальной сети, после чего публикации размещались у него на странице и были доступны для обозрения неопределенному кругу лиц».



По версии следствия, в данных публикациях действия ВС РФ, осуществляемые на территории Украины, «характеризуются как преступные, захватнические». СК также пишет, что в публикациях «имеются высказывания, содержащие утверждения в ведении военнослужащими Российской Федерации стрельбы по украинским гражданам, об осуществлении ракетного обстрела жилых домов, в том числе г. Киева, следствием которых стала смерть мирных граждан».



Уголовное дело возбудили по следам проверки, начатой в первой половине января сотрудницей Центра по противодействию экстремизму УМВД по Пензенской области. Ранее мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП) из-за того, что он провел одиночный пикет с изображением рисунка в виде ракеты, которую переламывают руки. Следователи охарактеризовали активность Гуценовича в «Одноклассниках», как повторную дискредитацию ВС РФ, в связи с чем возбудили уголовное дело.

Против жительницы Обнинска Калужской области Ирины Лопановой возбудили дело по статье о повторной дискредитации использования российских вооруженных сил (ч. 1 ст. 280.3 УК). Поводом для привлечения к уголовной ответственности стали публикации во «ВКонтакте», в том числе пост, в котором Лопанова поделилась мнением о спецоперации на территории Украины.



18 ноября 2022 года Обнинский городской суд оштрафовал Лопанову на 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации вооруженных сил (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Протокол в отношении неё составили из-за публикации видеообращения к российским военным.

Правоохранители завершили следствие по делу жителя Нижневартовска Евгения Федосова, обвиняемого по ч. 1 ст. 280.3 УК (повторная дискредитация использования вооруженных сил России). Материалы дела поступили на рассмотрение в Нижневартовский городской суд.



Поводом для привлечения Федосова к уголовной ответственности стали семь репостов во «ВКонтакте». В публикациях выражалось несогласие с проведением спецоперации на территории Украины, в одном из постов вина за вооруженные действия в соседней стране возлагалась на Владимира Путина.



В июне 2022 года Федосова оштрафовали на 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) за распространение анти<спецоперационных> хэштегов в социальных сетях. В ноябре его задержали и допросили полицейские из-за публикаций в интернете. В декабре он узнал, что находится в статусе подозреваемого по делу по ч. 1 ст. 280.3 УК.

В Тольятти силовики задержали местного жителя Дмитрия Ващенка как подозреваемого по уголовному делу о повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК). Задержание было проведено у него на работе — в здании «АвтоВАЗа». Мужчина предполагает, что это связано с наличием у него двух штрафов по статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) из-за публикаций в соцсетях.

В Челябинской области фигуранта дела об так называемом «оправдании терроризма» поместили на бессрочное принудительное лечение. Дело против Максима Вороновского возбудили из-за комментария к опубликованной во «ВКонтакте» фотографии Михаила Жлобицкого, совершившего самоподрыв в здании УФСБ по Архангельской области. Сам Вороновский утверждает, что не писал этот комментарий.

Каширский райсуд Воронежской области оштрафовал 46-летнего местного жителя за размещение на личной странице в социальной сети статуса, оскорбляющего Президента России Владимира Путина. Мужчина должен будет выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.



Осудили его по ч.3 ст.20.1 КоАП РФ (распространение в сети Интернет информации, выражающей в неприличной форме неуважение к органам, осуществляющим государственную власть в РФ). Максимальное наказание по этой статье – штраф 100 тысяч рублей. На суде мужчина признал вину и раскаялся, высказывание со своей личной страницы удалил.

В Тульской области на жителя города Ефремова Алексея Москалёва завели уголовное дело из-за поста в соцсети «Одноклассники». По версии следствия, это «текстово-графические материалы, имеющие признаки дискредитации использования ВС РФ».



Москалёву 53 года. Он один воспитывает дочь-шестиклассницу и занимался в Ефремове разведением декоративных птиц. По его словам, он попал в поле зрения полиции в апреле 2022 года. Тогда его вызвали в школу из-за рисунка ребёнка.



Девочка нарисовала женщину, которая стояла у флага Украины и загораживала ребенка от ракет, которые летят со стороны России. Учительница рисования рассказала о рисунке директору учебного заведения. На следующий день шестиклассница пришла в школу с отцом. Туда приехали сотрудники службы опеки и полицейские. Отца с дочерью увезли в отдел. Там на Москалёва составили протокол по статье о дискредитации российской армии из-за комментария под видео про российских военных в «Одноклассниках». Суд оштрафовал Москалёва на 32 тысячи рублей.



Через день после визита полицейских в школу приехали сотрудники ФСБ и провели с Москалёвым, который вновь пришёл с дочерью в школу, беседу. По словам отца, работники спецслужбы рассказали ему, что он неправильно воспитывает дочь. Они также пригрозили отнять дочь и отправить отца в тюрьму.



В конце декабря к Москалёву домой пришли с обыском и увезли его на допрос в ФСБ, где его избили. По словам правозащитницы Марины Литвинович, у семьи изъяли все деньги. Кроме того, по данным журналистов, полицейские приезжали к волонтёру, которая поддерживает семью Москалёвых. У неё также хотели устроить обыск, но пока его не проводили. Основания для обыска в доме волонтёра неизвестны.

Поскольку жителя Ефремова уже привлекали по статье о дискредитации, против него возбудили дело по аналогичной уголовной статье из-за антивоенного поста в «Одноклассниках» (ч.1 ст. 280.3 УК). Москалёву грозит до трёх лет лишения свободы. В данный момент мужчина отправлен под домашний арест, а его дочь — в приют.

Эта история вызвала в обществе большой резонанс, выйдя далеко за пределы российского сегмента интернета.

“It’s important to understand that the Moskalyov case is a part of a larger, horrifying trend,” said lawyer Daria Korolenko.



“As part of a wider wartime crackdown, the regime is routinely persecuting antiwar minors and their families.”

https://t.co/9ySRZBFJDJ