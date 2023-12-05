Как преследовали политиков и активистов в ноябре

Вашему вниманию первый ноябрьский дайджест преследований за слова. Традиционно он посвящён политикам и активистам.

Административные наказания

Бывшего депутата гордумы Екатеринбурга Евгения Боровика могут привлечь к административной ответственности за «дискредитацию» Вооруженных сил РФ после жалобы депутата Госдумы Андрея Альшевских.



К силовикам он обратился после того, как изучил страницу Боровика в соцсетях:

«В сортах экстремистов не разбираюсь. Хоть идейные, хоть продажные… Все они руководствуются общими целями — нанести вред России, расколоть нашу страну, опорочить защитников Отечества. Что ни в коем случае нельзя допускать».

В ответе депутату от прокурора Свердловской области Бориса Крылова сказано, что Роскомнадзор заблокировал страницу экс-депутата «в связи с размещением материалов антироссийской направленности». А в полиции на его странице нашли признаки «дискредитации» армии и мелкого хулиганства и решают вопрос о возбуждении дел.

На псковского политика Льва Шлосберга полиция и Роскомнадзор составили протокол об отсутствии плашки «иноагента» и направили его в суд. Псковский городской суд должен был рассматривать его дело по ст.19.34 ч.4 КоАП РФ 14 ноября, но состоялся ли он, неизвестно. На сайте суда информации о статусе дела нет.

Активистка из Республики Алтай Аруна Арна рассказала о визите силовиков к ней домой с обысками.



Во «ВКонтакте» сообщество Аруны Арна называется «Народный лидер Алтая», там сказано, что в 2023 году жители выдвинули её «народным кандидатом» в главы Республики Алтай. На группу подписано более 1,8 тыс. человек, ещё примерно столько же — на личную страницу Арны.



Сама Арна регулярно критикует главу республики Олега Хорохордина и его политику в регионе, в частности закрытие медучреждений и замену местных кадров на ключевых постах во власти. Она обращалась по этому поводу к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, в том числе от имени коренных жителей.

Россияне собрали почти 240 тысяч пермскому политику на уплату штрафа за пост про Путина. Константин Окунев за неделю получил пожертвования на сумму 237 тыс. руб. Оставшиеся 13 тысяч от суммы штрафа он внесет сам.



Это девятый штраф Окунева. Суд назначил его в июне за фразу: «Дай шанс достойно выйти из того мрака и ада, в который ты загнал страну за 23 года своего преступного правления». Эксперт решила, что фраза дает «отрицательную оценку личностных качеств» Путина и определяет его как «сошедшего с ума».



Помимо этого, Окунева наказывали за другие посты с критикой Путина, за «унижение чести и достоинства» полицейских, демонстрацию нацистской символики. В общей сложности политика оштрафовали за посты в интернете на 617 тыс. руб.



Окунев рассказал «7х7», что находится в России и будет продолжать вести блог. «ВКонтакте» и Генпрокуратура уже пять раз блокировали его страницу.

В Москве сняли с поезда и задержали зоозащитников Юрия Корецких и Екатерину Шипякову. Им вменили митинговую статью из-за акции 24 октября против использования животных в цирках.



Позже Екатерину Шипякову отпустили с протоколом по митинговой статье (ч. 5 ст. 20.2 КоАП), а Гагаринский районный суд Москвы назначил Корецких административный арест на 10 суток.



Активиста признали виновным по статье об организации несогласованного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Мужчине вменили акцию у Большого московского цирка в Москве, которая прошла 22 октября.



На заседании стало известно, что донос на активистов написал начальник безопасности цирка Анри Потапов. В заявлении он утверждал, что «несанкционированные митинги» у цирка и «раскручивание негатива посредством социальных сетей должны быть поставлены на усиленный контроль полиции из-за повышенного внимания к подобным представлениям. Потапов в своем доносе также заявляет, что активист «осуждает специальную военную операцию, дискредитируя ВС РФ, тем самым попадая под действия уголовного закона».



Корецких также рассказал SOTAvision, что в отделе полиции заставили его разблокировать телефон. После правоохранители зашли в телеграм и в одном из закрытых чатов нашли сообщение, которое, по их мнению, доказывает, что активист был организатором акции. На заседании суда мужчина в свою очередь пояснил, что был участником мероприятия, а вменяемое ему сообщение касалось другой акции, которая не состоялась.

Суд в Воронеже привлёк к административной ответственности Олега Бектенова за «дискредитацию» в двух постах: с рассуждением о Z-символике и публикацией видео с полковником Шендаковым.



Судья Нина Гусельникова торопилась вынести решение, поскольку уже через 10 дней у дела истекал срок давности. Из-за спешки суд отклонил все ходатайства защиты и назначил Бектенову 35 тысяч рублей штрафа.

К администратору саратовского общественно-политического Telegram-канала «Непреклонск» приходили из прокуратуры, по его словам, из-за доноса, который пришёл из Ленинградской области. Никаких бумаг саратовец подписывать не стал.



Как выяснилось, против него возбуждено административное дело по ч.1 ст.20.3.1 КоАП РФ «по факту распространения в телеграмм-канале „Непреклонск“ комментариев, направленных на возбуждение ненависти либо вражды в отношении исполнительных органов государственной власти». Речь идёт о губернаторе Санкт-Петербурга Александре Беглове.

Рассмотрение дела состоится 6 декабря текущего года в Волжском районном суде города Саратова.

На активиста Ильдара Дадина, в Украину, составили протокол о «дискредитации армии». Информацию о деле против активиста нашла «Медиазона» на портале судов Москвы. Дадину вменяют часть 1 статьи 20.3.3 КоАП — дискредитацию российской армии. Сам он заявил о намерении воевать на стороне Украины ещё в апреле текущего года.

Гагаринский суд Москвы оштрафовал внесённых в список иноагенов сооснователя «Евросети» Евгения Чичваркина и экс-депутата Илью Пономарёва на 30 тыс. руб. каждого. Их признали виновными в нарушении порядка деятельности иноагента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП).

Уголовное преследование

Видеоблогер Асхабали Алибеков, известный как «дикий десантник», вышел на свободу в Апшеронске, отбыв срок наказания по делу о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ). Причиной преследования стало видео в его YouTube канале, где он выступил с критикой властей и «спецоперации».



После освобождения он заявил, что от своих убеждений не отказался, а также собирается быть наблюдателем на президентских выборах 2024 года.

Череповецкому правозащитнику Грегори Винтеру смягчили меру пресечения по делу о военных «фейках». Вологодский областной суд отменил Винтеру меру пресечения в виде домашнего ареста и назначил ему ограничение на выход из дома с 22 до 6 часов. Правозащитнику также установили запрет на общение со свидетелями по его делу.



Уголовное дело по статье о «фейках» об армии в отношении правозащитника Грегори Винтера возбудили в 2022 году за оставленный им комментарий под постом о событиях в Буче и Мариуполе.

К 8 годам колонии общего режима приговорили бывшего фотографа штаба Навального Александра Струкова. Его осудили за комментарии в Telegram, написанные еще до «спецоперации». Кроме этого, Струкову назначили штраф в 200 тысяч рублей. Мужчина находился в заключении еще с января 2022 года.



Поводом для возбуждения сразу трех уголовных дел против Струкова стали его комментарии под постами в Telegram-канале издания Znak.com. В материалах дела сказано, что комментарии начинаются со слов «Слава Украине!», «Долой власть чекистов...», «Всем с добрым утром, долой Путина!» и так далее.

За слова Александра приговорили к 8 годам общего режима, штрафу в 200 тыс. руб. После освобождения Струкову будет запрещено два года администрировать сайты. Его судили по нескольким статьям УК:

🔹 ч.2 ст. 205.2 УК

🔹 п. «а» ч.2 ст. 282 УК

🔹ч.1 ст. 148 УК — Свободу Александру Струкову (@FreeAlexStrukov) November 5, 2023



По мнению эксперта Данилы Михеева, эти высказывания содержат «признаки возбуждения ненависти и вражды к лицам русской национальности, а также направлены на совершение террористических действий, уничтожение сотрудников МВД, ФСБ, членов партии «Единая Россия» и даже призывают к посягательству на жизнь лично Владимира Путина». Позже адвокаты доказали, что Михеев не мог проводить психолого-лингвистическую экспертизу из-за отсутствия у него нужного высшего образования.

Котласский городской суд Архангельской области обвинил активиста Шиеса Владимира Котова по уголовному делу о повторной «дискредитации» российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК). Поводом для возбуждения в отношении Котова дела стали <антиспецоперационные> публикации во «ВКонтакте». В мае у него прошел обыск.



В июне 2022 года Котова уже штрафовали по статье о «дискредитации» на 30 тысяч рублей из-за восьми комментариев во «ВКонтакте», в которых он, по версии силовиков, охарактеризовал «действия Вооруженных Сил Российской Федерации, как насильственные, захватнические, фашистские».



Владимир Котов — активный участник протестов против строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области.

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал участницу Pussy Riot и экс-мундепа Люсю Штейн по делу о распространении «фейков» о российской армии по мотивам политической ненависти.



В сентябре 2021 года Штейн, уже когда она была муниципальным депутатом Басманного района города Москвы, назначили год ограничения свободы по «санитарному делу». По версии следствия, она вместе с другими оппозиционерами призывала выйти на митинг в поддержку Алексея Навального. СК счёл, что из-за этого в центр Москвы приехали люди, которые должны были соблюдать карантин, а в городе появилась угроза «массового заболевания».



В начале апреля 2022 года Штейн уехала из России, срезав с ноги электронный браслет. Через месяц МВД объявило её в розыск, а ФСИН потребовала заменить ограничение свободы на реальный срок.



«Мне надоели репрессии против меня и моих близких, но я готова была это терпеть, однако 24 февраля все изменилось. После начала <спецоперации> мне стало физически плохо находиться в Москве, где полное ощущение, что у тебя вот-вот свастика на лбу появится», — объясняла свой отъезд Штейн.

В Грузии пропал, затем был найден в московском СИЗО активист, участник запрещённого на территории России движения «Артподготовка», Рафаил Шепелев.



В МВД Грузии сообщили, что Шепелев сам отправился на такси в село Кирбали на границе с Цхинвальским районом. Как говорит грузинская полиция, активист поднимался в церковь, где находились российские пограничники, – они и увели его на территорию, подконтрольную России. По заявлениям грузинского МВД, эту информацию подтверждают камеры видеонаблюдения (кадры не были обнародованы), показания водителя и жителей Кирбали.



На следующий день после пропажи Шепелева в России на него завели административное дело. Об этом сообщили в Советском районном суде Владикавказа, который назначил мужчине 15 суток административного ареста по делу о мелком хулиганстве (ст.20.1 ч.1 КоАП РФ). После этого Шепелева поместили в СИЗО на два месяца уже в рамках уголовного дела.



Сейчас у сына Шепелева Данилы нет контакта с отцом, однако он рассказал, что в начале лета 2023 года его допрашивали в Следственном комитете по делу Рафаила. По его словам, с ним «говорили о терроризме» из-за репоста видеоролика, где были «какие-то слова про поджоги военкоматов».

Росфинмониторинг в список террористов и экстремистов добавил <антиспецоперационного> активиста из Твери Ивана Кудряшова. Он был осуждён на 6 лет по обвинению в приготовлении к поджогу военкомата, но в апелляции срок был снижен до 4 лет и 10 месяцев в колонии строгого режима.

Против лидера камчатского «Яблока» возбудили уголовное дело из-за фрагмента из фильма «Кабаре». Владимира Ефимова обвиняют в неоднократном демонстрировании запрещенной символики (ст.282.4 УК РФ).

Поводом для преследования стал пост в Facebook с критикой исполнителя SHAMAN — Ефимов сравнил его с молодыми нацистами из «Гитлерюгенда». Свои высказывания политик сопроводил фрагментом из антифашистского фильма Боба Фосса «Кабаре», сюжет которого развивается на фоне нарастания влияния нацизма в Веймарской республике.



Следствие считает, что, опубликовав видео, Ефимов публично продемонстрировал «нацистскую символику в виде свастики, герба третьего рейха и нацистского партийного приветствия».

Активиста Владислава Теута из подмосковного Королёва ещё в августе текущего года заочно арестовали по статье об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), пишет Avtozak LIVE. Его адвокат направил жалобу на решение первой инстанции в Мособлсуд, однако тот оставил решение без изменений.



Знакомые с ситуацией источники подтвердили корреспонденту Avtozak LIVE, что активист в данный момент находится не в России.



В прошлом году у него проходили обыски в квартире по делу о «фейках» о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Силовики отпустили Теута после задержания в статусе свидетеля, однако в тот же день Королевский городской суд арестовал активиста на пять суток по статье о мелком хулиганстве.

Семь с половиной лет колонии общего режима назначили красноярцу Игорю Орловскому по двум уголовным делам: о военных «фейках» и «реабилитации нацизма», а также «о призывах к экстремизму и терроризму».



По версии силовиков, весной 2022 года Орловский опубликовал в соцсети пост об ударе по драмтеатру в Мариуполе, а также оставил два комментария. В первом говорилось об убийствах мирных жителей и разрушении городов Украины, в другом была ссылка на слова бывшего омбудсмена Украины о возможных преступлениях российских военных. Ему назначили пять с половиной лет колонии.



Поводом для преследования по статье о реабилитации нацизма стал комментарий, в котором сравнивались политические курсы Гитлера и Сталина перед Второй мировой войной. Из-за этого его приговорили к двум годам.



В марте Орловского приговорили к трем годам колонии общего режима по делу о призывах к экстремизму и терроризму из-за комментариев во «ВКонтакте».

Депутата гордумы Томска и экс-главу местного штаба Навального Ксению Фадееву отправили из-под домашнего ареста в СИЗО, как того требовал прокурор.



Ранее по уголовному делу Фадеева находилась под запретом определенных действий, позже её перевели на более строгую меру — домашний арест. Но гособвинитель посчитал и это решение слишком мягким.



Депутата томской Думы Ксению Фадееву обвиняют в «создании экстремистского сообщества с использованием служебного положения» и «участии в некоммерческой организации, посягающей на права граждан». В январе 2022 года Росфинмониторинг внёс Фадееву в перечень террористов и экстремистов.

6 лет колонии по делу о военных «фейках» утвердили в апелляции экоактивисту из Мытищ Александру Бахтину. Против него возбудили три дела о «фейках» из-за трех разных постов во «ВКонтакте», которые он опубликовал весной 2022 года. В них мужчина писал о желании Владимира Путина устроить блокаду Киева и жертвах среди гражданского населения Украины, убийствах украинских зоозащитников и волонтеров, а также о трагедии в Буче. Позднее дела объединили в одно производство.

В Госдуме попросили проверить Сергея Гуриева и Сергея Алексашенко на госизмену. Заявления об «антироссийской деятельности» экономистов направили в прокуратуру члены комиссии Госдумы по по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.



Накануне российская активистка Ирина Куклина опубликовала выдержки из аналитических записок Стэнфордской международной рабочей группы, членами которой указаны Гуриев и Алексашенко. Рабочая группа занимается разработкой рекомендаций для санкций против российских властей. Гуриева в треде назвали «одним из разработчиков усиленных финансовых санкций для держателей российских паспортов», а Алексашенко — «одним из разработчиков визабана для держателей российских паспортов».



Сергей Гуриев в ответ заявил, что к приписываемым ему инициативам не имеет никакого отношения, в свою очередь, Алексашенко признал наличие своей подписи, но пояснил:

«У каждого есть свое авторское мнение, а есть необходимость выпустить общий документ. Можно найти один пункт из 100, который сформулирован не так, как ты считаешь правильным, и отказаться от подписания. А можно на это не обратить внимание (пожертвовать самолюбием)».

Владимир Милов заочно приговорён к восьми годам колонии по делу о «фейках» об армии. Поводом для возбуждения дела в отношении Милова стало видео в YouTube. Политик в данное время проживает за пределами России.

Росфинмониторинг внёс трех адвокатов Алексея Навального — Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина, арестованных по делу об экстремистском сообществе, — в перечень лиц и организаций, в отношении которых якобы имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.



Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.



В октябре Басманный суд Москвы арестовал адвокатов Сергунина, Кобзева и Липцера, защищавших Навального по обвинению «в участии в экстремистском сообществе».

В Лефортовский суд Москвы поступило ходатайство следствия о заключении под стражу Владислава Ариничева. Согласно карточке, которую корреспондент Avtozak LIVE обнаружил на сайте московских судов, дело возбуждено по статье об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). С чем конкретно связано обвинение, неизвестно.



Владислав Ариничев — активист из Москвы. В апреле 2022 года его оштрафовали по статье о призывах к введению санкций против России. Тогда эту статью применили впервые. 20 июля этого года активиста внесли в список Росфинмониторинга.

Эксперты Минюста не нашли дискредитацию армии в посте экоактивиста из Коми про мобилизацию и «груз 200». На Алексея Семёнова возбудили уголовное дело о повторной дискредитации армии (пункт 1 статьи 280.3 УК РФ). Причиной стал его пост про мобилизованных земляков из Ижмы. Следователи просили проверить, есть ли в посте призывы к противодействию армии и госорганам.



«Ижма репетирует встречу груза "200" с Украины: кого из тридцати ижемцев, уже принявших повестки на путинскую вову, вернут на родину в черном мешке? <…> А ведь всего-то надо не являться по повестке в военкомат, заплатить штраф 3 тыс. руб. и жить дальше, не убивая украинских братьев и сестер, сохранив свою жизнь», — процитировали его пост в протоколе.



Эксперты Минюста Николай Мешавкин и Никита Братин не увидели в посте дискредитации армии. По их мнению, активист рассказал о «возможных негативных последствиях для мобилизованных жителей» — их возможной гибели. Мужчина лишь порекомендовал не идти по повестке в военкомат, чтобы избежать этих последствий.

МВД объявило в розыск либертарианца Михаила Светова. Информацию об этом «Медиазона» обнаружила в базе ведомства.



Как рассказывал «Медиазоне» сам Светов, недавно он получил от СК документ о том, что ведомство расследует уголовное дело, в котором фигурирует его имя. В документе не уточняется, по какой именно статье расследуется дело и есть ли у Светова в нем какой-либо статус.



Против либертарианца возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма (354.1 УК). Поводом для этого стало видео с «публичным исполнением Световым песни», в которой «в положительном ключе» рассказывается о Степане Бандере.

МВД России объявило в федеральный розыск Григория Свердлина, правозащитника и основателя проекта «Идите лесом», который помогает россиянам уклониться от мобилизации.



В карточке розыска, как обычно, не указана статья Уголовного кодекса, по которой преследуют Свердлина. В комментарии «Медиазоне» Свердлин сказал, что ничего не знает о деле против него. В Facebook он написал, что «в полном порядке», ему «ничего не грозит», и отметил, что не планирует сейчас ехать в Россию.

Отец калужского активиста и блогера Ивана Любшина сообщил, что его сына перевели в Рыбинскую больницу УФСИН. «Будет там проходить обследование. Направил психиатр. Я попросил Ярославского адвоката подать ходатайство ещё обследовать по почкам», – сообщил он «Роскомсвободе». Сколько он будет там находиться, неизвестно, добавил Виктор Любшин.

Напомним, калужанин сейчас отбывает пятилетний срок за комментарий о Михаиле Жлобицком.

Преследование родственников и знакомых

К родителям москвича Игоря Золотарёва, публично осудившему «спецоперацию», по адресу регистрации пришёл уголовный розыск. Об этом молодой человек сам сообщил Avtozak LIVE. По словам мамы Золотарёва, в квартиру по месту регистрации пришёл человек в штатском, сказал, что из уголовного розыска, но удостоверение не предъявил. Интересовался, где Игорь. На вопрос о причине визита сказал, «в связи с делом о дискредитации ВС РФ».



Игорь Золотарёв — IT-специалист. В мае 2022-го года он уехал из России из-за антивоенной позиции. Золотарёв предполагает, что силовики могли заинтересоваться им из-за постов в социальных сетях.

Эту новость условно можно назвать позитивной. Из колонии осбодился отец директора ФБК Юрий Жданов, о чём сам сообщил в Instagram. Официально он был осуждён на 3 года за мошенничество и служебный подлог, но сам он и его сын Иван считают, что преследование связано с деятельностью запрещённого в России Фонда борьбы с коррупцией.

Кировский районный суд Уфы отправил в СИЗО 33-летнего Рустама Фараретдинова, который является братом башкирского активиста Руслана Габбасова. Его обвинили по статье «о содействии террористической деятельности». Во время обысков силовики заявили, что Фараретдинов «будет сидеть за брата».

Преследование россиян за границей

Активист из Якутии Айхал Аммосов (Игорь Иванов) и россиянка Наталья Нарская, содержащиеся под стражей в следственном изоляторе в Алматы, получили свидетельства лиц, ищущих убежище. Об этом сообщил их адвокат Мурат Адамов.

Но позже, в середине ноября, Следственный суд в Алматы назначил Аммосову экстрадиционный арест на 12 месяцев.

Якутский активист Айхал Аммосов отправлен в Казахстане под экстрадиционный арест на 12 месяцев



Ранее Аммосов был подвергнут такому же аресту сроком в 40 дней.



При этом в ближайшее время выдача Аммосова невозможна из-за рассмотрения его заявления о беженстве. Однако Казахстан… pic.twitter.com/OsYvobfIeK — SOTA (@sotaproject) November 16, 2023

Другие методы воздействия

Автор проекта «Бессмертный барак» Андрей Шалаев уехал из страны после того, как полицейские двое суток продержали его в отделе, официально не предъявив никаких обвинений.



«На вокзале, когда я покидал Россию, меня провожали активисты НОДа, с георгиевскими лентами, буквами Z, съемкой на телефоны. А также провокациями и криками "предатель и враг народа". <…> Сотрудников редакции "Бессмертного барака" больше в России нет, а сам барак бессмертен и продолжает пожирать своих граждан», — сказал Шалаев журналистам.

Депутат фракции «Единая Россия» Александр Хинштейн написал донос на самарскую чиновницу за Веру Щербачеву за то, что та в Facebook выложила видео команды Алексея Навального про Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Сергея Лаврова и Дмитрия Пескова. Хинштейн назвал ролики «„расследованиями“ с фейковыми обвинениями первых лиц государства».



Депутат Госдумы написал заявления в МВД и Генпрокуратуру. Он попросил проверить, сообщала ли Щербачева об американском гражданстве своих детей. По словам Хинштейна, в 2014 году чиновница летала рожать в США.



Ранее после доноса Хинштейна лишилась поста министра культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш. Единоросс обвинял ее в предательстве из-за попытки снять символы войны в Украины с фасада самарского театра оперы и балета. Губернатор Дмитрий Азаров не смог согласовать продление полномочий своего заместителя Виктора Кудряшова. Про его сына, уехавшего в Грузию, тоже писал Хинштейн.

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Тенденция роста уголовных дел по отношению к административным, которую мы заметили в прошлые месяцы, сохраняется. Также одни и те же люди, осуждённые по более тяжёлым статьям (очень часто — заочно), становятся фигурантами административных дел — например, за отказ ставить «иноагентскую» плашку в социальных сетях.

Пребывание за границей для многих активистов не является стопроцентной защитой от преследования. Массовой выдачи беглецов российской стороне пока не происходит, однако и пребывание их в тех или иных странах тоже нельзя назвать безопасным.