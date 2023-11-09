Октябрьский дайджест преследований за слова: политики и активисты

Представляем первый октябрьский дайджест о преследованиях граждан за высказывания в интернете. В этой статье мы расскажем о политиках и активистах , в двух следующих — о людях творческих профессий (в том числе о блогерах) и обычных гражданах.

Административные наказания

Ленинский районный суд Саранска заочно оштрафовал 33-летнего эрзянского активиста Виталия Ромашкина на 13 тысяч рублей за участие в деятельности движения «Свободный Идель-Урал», которое стремится к «восстановлению суверенитета коренных народов Урала», и якобы за распространение антироссийских лозунгов.

В октябре прошлого года активист организовал в Таллинне эрзянский форум, на котором было записано видеообращение об образовании эрзянами отдельного государства. В отношении Ромашкина был составлен административный протокол по статье «Участие в деятельности нежелательной в России иностранной организации», после чего суд наложил на него штраф.

Москвича арестовали на 8 суток из-за картинки Путина в форме Вермахта. В 2021 году москвич Дмитрий Ф. выложил во «ВКонтакте» картинку, на которой Путин в военной форме Вермахта стоит на фоне свастики и подписи «Фашизм 21 века». На изображение обратили внимание в центре «Э», мужчину вызвали в отдел и составили на него протокол о пропаганде нацистской символики.



На суде он сказал, что выложил картинку, потому что два года назад придерживался либеральных взглядов, а «теперь относится к власти лояльно». Кузьминский районный суд, однако, это не убедило.

Роскомнадзор обвинил сооснователя омского антивоенного канала в неисполнении обязанностей иноагента. Нарушением ведомство посчитало отсутствие маркировки постов в каналах Николая Родькина и проекта «Омское гражданское объединение» (часть 4 и 5 статьи 19.34 КоАП РФ). Редькин заявил, что не собирается оплачивать возможные штрафы. Он назвал законодательство об иноагентах противоречащим Всеобщей Декларации прав человека, Конвенции о защите прав человека и Конституции РФ. Дело уже поступило в суд.



Тем временем Ленинский районый суд города оштрафовал коллеку Родькина Даниила Чебыкина по «Омскому гражданскому объединению» за отсутствие плашки в посте о проекте по эвакуации мирных граждан Украины. Сумма штрафа — 10 тысяч рублей.

Новгородский районный суд оштрафовал на две тысячи рублей местного врача-хирурга и экс-кандидата в думу Великого Новгорода от «Яблока» Валерия Кочнева по делу о демонстрации нацистской символики (статья 20.3 КоАП РФ).



Поводом для штрафа стал видеоклип «Zombie» ирландской группы Cranberries, размещенный на личной странице Кочнева во «ВКонтакте». В этом клипе, по мнению полиции, демонстрируются документальные кадры немецкой кинохроники.



Как отмечает новгородский политик Ксения Черепанова, полиция составила протокол на Кочнева во время предвыборной кампании в городскую думу.



По её словам, суд отказался проводить аудиовизуальную экспертизу клипа Cranberries. Вызванный в суд эксперт УМВД пояснила, что она лингвистическую экспертизу текста не проводила, так как песня на английском языке, видеоряд вместе с текстом не анализировала, поскольку «не является в этом специалистом, и ей таких задач никто не ставил».



Сам Кочнев уверяет, что не знал о клипе. По его словам, его страницу во «ВКонтакте» неоднократно взламывали неизвестные и требовали деньги у его подписчиков. Кроме того, врач заявил, что осуждает фашистскую идеологию и является ярым антифашистом.

Новгородский суд оштрафовал экс-кандидатку в депутаты за фото с <антиспецоперационных> акций с бело-сине-белыми флагами.

Оксана Сергеева получила штраф за демонстрацию экстремистской символики (статья 20.3 КоАП РФ). Суд обязал её выплатить 2 тыс. руб.

Краснодарские силовики провели обыски в Свято-Покровско-Тихоновском храме в Славянске-на-Кубани из-за <антиспецоперационных> высказываний 86-летнего священника Виктора Пивоварова. Присутствовавший там помощник архиепископа иеромонах Иона (Илья Сигида) рассказал подробности:

«Я открыл, меня резко отводят внутрь, сваливают на землю. Лицом в пол в крайне агрессивной форме. Врываются с автоматами, в камуфляже, в балаклавах. СОБР. Прямо с автоматами в храм, как военные. Скручивают, ставят колено на спину, я задыхаюсь».

По его словам, они (устно) обвинили в «дискредитации» и его — за статью на сайте церкви о «дьяволе, который формирует культ войны» в России. Сигиду били, угрожали сбрить бороду и в итоге посадили на 2 суток за якобы неповиновение полиции.



Пивоварова не задерживали, но пригрозили уголовными делами.

Ярославский активист попросил ЕСПЧ признать незаконным штраф о «дискредитации» армии за комментарий с несуществующей страницы.



Андрей Брой рассказал «7х7», что еще год назад подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Прежде он обращался в Верховный суд России, но не добился справедливости. В октябре 2023 года стало известно, что ЕСПЧ дал срок Правительству России до 17 ноября представить возражения о законности наказания для активиста.



В июне 2022 года суд оштрафовал Броя на 30 тыс. руб. Полицейские посчитали, что он под постом от 8 марта оставил комментарий про литеру Z. Но активист не нашел тот пост, ID-адрес страницы комментатора не принадлежит ему и ведёт на несуществующий аккаунт. Он даже показал суду выписку «Билайна» с подтверждением этого.



После начала «спецоперации» в Украине Россия отказалась признавать решения ЕСПЧ. Теперь страна не выплачивает компенсации россиянам, которые доказали нарушение своих прав через Европейский суд.

В Крыму на 14 суток арестовали адвоката Алексея Ладина. В его квартире в Севастополе был проведён обыск. Силовики не показали никакие документы и не составили протокол обыска. Близким адвоката заявили, что ему назначат 15 суток административного ареста.



Причиной этому стали два поста в Facebook: в одном, за 2018 год, нашли символику «Батальона имени Номана Челебиджихана», который Верховный суд признал террористической организацией; второй был от 8 марта 2022 года со ссылкой на статью «Сутки в столице „Русского мира“» и <антиспецоперационным> хэштегом.



Киевский районный суд Симферополя арестовал Ладина на 14 суток по статье о демонстрации запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП). Его также оштрафовали на 45 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии (ст. 20.3.3 КоАП).

На политика и шахматиста Гарри Каспарова составили протокол об отсутствии «иноагентской» маркировки. Дело будет рассмотрено Хамовническим районным судом Москвы. Документ поступил туда 25 октября.



«Иноагентом» Каспарова признали в мае прошлого года. Тогда в качестве источника иностранного финансирования Минюст указал Украину и американскую организацию Human Rights Foundation. Дата суда пока неизвестна.

Активистку оштрафовали на 30 тысяч за видеообращение в защиту Конституции Алтая. Против Аруны Арны полицейские составили протокол по статье о распространении недостоверных сведений под видом достоверных (части 9 статьи 13.15 КоАП). По словам девушки, протокол составили на основании объяснения пресс-секретаря главы республики Алтай Михаила Максимова.



25 октября суд признал виновной Аруну Арну и назначил ей штраф. Активистка считает, что в её наказании был заинтересован сам глава Алтая Олег Хорохордин.



«Роман Оруэлла "1984" приобретает реальные очертания в жизни», — написала Арна.



Глава Алтая Олег Хорохордин осенью 2023 года инициировал внесение поправок в местную конституцию. Он предложил убрать оттуда понятия «целостность» и «гарант конституции». Аруна Арна протестовала против внесения поправок в республиканскую конституцию. Она записывала видеообращение, в котором говорила о негативных последствиях для Алтая, в том числе возможном объединении регионов. Хорохордин в итоге вынуждено отозвал поправки.

Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал политика и блогера Максима Каца по административному делу о нарушении «иноагентского» законодательства. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу суда.



Судья Татьяна Бабенкова оштрафовала Каца на 50 тыс. рублей по статье о непредоставлении отчета о деятельности «иноагента». Его внесли в реестр «иностранных агентов» в июле 2022 года и дважды штрафовали за отсутствие маркировки.



С осени прошлого года политик находится в федеральном розыске. В августе Каца заочно приговорили к 8 годам колонии по делу о военных «фейках».

Тот же Хорошевский райсуд признал политика и правозащитника Льва Пономарева виновным в нарушении порядка деятельности «иноагента» и оштрафовал его на 50 тысяч рублей. Сам правозащитник проживает за пределами России. Накануне дня памяти жертв политических репрессий он посетил акцию в Париже, где вместе с другими российскими релокантами вспомнил имена репрессированных.



Ранее Лев Пономарев выступил создателем петиции в поддержку выдвижения <антиспецоперационного> кандидата на президентских выборах 2024 года. В ней он призвал поддержать любого кандидата с такой позицией, открыто отстаивающего ценности мира и свободы, выступающего против милитаризма и изоляции, репрессий, цензуры и пропаганды ненависти.

Уголовное преследование

МВД России объявило в федеральный розыск активиста из Перми Якова Овчинникова. Сам он находится не в России.



Что стало поводом для возбуждения уголовного дела о «дискретидации» армии, неизвестно, но ранее его уже обвиняли по ст. 20.3.3 КоАП за посты во «ВКонтакте», в частности, о «мобильных крематориях ВС РФ».

Верховный суд РФ оставил в силе приговор левой активистке Дарье Полюдовой, осужденной на девять лет лишения свободы по обвинениям в экстремизме. Её кассационная жалоба была отклонена.

Адвокат Полюдовой Леонид Соловьев в судебном заседании заявил, что «посты Полюдовой ни к чему не призывали, а состав преступления отсутствует и просто не доказан». Также он отметил, что при назначении наказания суд первой инстанции не учел смягчающие обстоятельства.

Сама Полюдова подчеркнула, что независимые экспертизы не нашли в ее публикациях призывов к насилию, оправдания экстремизма и иного запрещенного содержания.

Активистку и художницу Юлию Цветкову заочно арестовали и объявили в федеральный розыск. Как отмечает сама Цветкова, это по делу о порнографии (из-за феминистских рисунков), которое было уже закрыто из-за общественного резонанса, но прокуратура летом прошлого года обжаловала оправдательный приговор.



Также её оштрафовали на 30 000 рублей за «несоблюдение иноагентского закона». Как пишет сама Цветкова:

«Мне кажется, что один из замыслов инагентской нормы в том, чтобы вот так подвешивать человека на крючок. Даже отказавшись от выполнения требований дискриминационного закона, человек оказывается подвешен за вот такие штрафы. И все равно будет, только если у человека полностью и насовсем разорваны отношения со страной. И то приятного мало: живешь ты своей жизнью, и тут родина даёт о себе знать вот таким приветом. А если у тебя в стране счета, недвижимость, если ты планируешь приезжать-уезжать, то со штрафом что–то придется делать».

«Штраф я платить не буду. Терять мне теперь ещё больше нечего, чем год назад», – подытожила активистка.

Суд в Бишкеке приговорил чеченского оппозиционного активиста к полугоду колонии и депортации в Россию. Мансур Мовлаев просил судью назначить ему максимальный срок в колонии, предусмотренный за совершенное им «незаконное пересечение госграницы».



«Он даже просил на десять лет его посадить, потому что здесь он будет находиться в большей безопасности, чем на родине», — объяснил адвокат активиста Бакыт Автандил.



Однако по приговору суда Мовлаев проведёт в изоляторе Бишкека еще 4 месяца, так как два он уже отсидел, после чего его должны будут выдворить в Россию.



В августе этого года суд в Бишкеке арестовал Мовлаева на два месяца, до 21 октября. В Государственном комитете нацбезопасности Кыргызстана отметили, что арест Мовлаева проведен в рамках контртеррористической операции. По данным спецслужбы, с августа 2022 года он находился в межгосударственном розыске «за приверженность радикальной идеологии».



В 2020 году Мансур Мовлаев, критиковавший чеченские власти, был осужден по статье 228 УК («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Чеченские оппозиционеры считают, что дело было сфабриковано. В 2022 году Мовлаев вышел на свободу по УДО.

Городской суд в Санкт-Петербурге постановил перевести из СИЗО в психиатрическую больницу Викторию Петрову, которую обвиняют в распространении так называемых «фейков» о российской армии. Поводом для возбуждения дела против неё стали несколько видео, которые Петрова разместила в социальной сети «ВКонтакте». В своём посте она критиковала действия российских военных в Украине.

Конаковский городской суд Тверской области приговорил местного жителя Андрея Трофимова к десяти годам колонии строгого режима по делу о военных «фейках» (статья 207.3 УК РФ) и попытке вступить в легион «Свобода России» (статья 30, часть 2 статьи 208 УК РФ).



Помимо обвинения в распространении «фейков» об армии РФ и попытке вступить в легион «Свобода России», мужчину признали виновным в призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК РФ). Ранее гособвинение запрашивало для Трофимова 12 лет лишения свободы.



Следствие утверждало, что Трофимов в переписке с «неустановленными лицами» согласился вступить в легион «Свобода России» и «получил план незаконного пересечения границы с целью прибытия» в Украину, где якобы собирался воевать против российской армии.



Кроме того, подсудимому вменяли написание <антиспецоперационных> постов во «ВКонтакте». Другие детали дела неизвестны, суд над мужчиной проходил в закрытом режиме.



Произнося свое последнее слово в Конаковском районном суде, Трофимов заявил, что вины не признаёт и не раскаивается. После того, как прокурор запросил 12 лет колонии для подсудимого, тот сказал, что прокурорский запрос его разочаровал и он ожидал большего. «Я продолжаю борьбу за первое место в списке позорных приговоров за слова», — добавил Трофимов.

Углегорский городской суд Сахалинской области вынес приговор журналистке из села Лесогорское Анне Билеге.



Против женщины возбуждены два уголовных дела о «дискредитации» армии. Первое дело поступило в суд 26 июня. По версии следствия, Анна опубликовала в соцсети комментарии, «носящие дискредитирующий характер». Женщина не признала вину. 6 октября суд приговорил ее к 2 годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. Также ей на 2 года запретили администрировать сайты.



Второе уголовное дело поступило в суд 23 августа. По какой причине его возбудили, неизвестно.

«Самого протестующего красноярца» Александра Капустина начали судить за «повторную дискредитацию армии».



Дело возбудили по части 1 статьи 280.3 УК после того, как в январе Александр высказался в комментариях под постом в телеграм-канале Ngs24. В нем он упомянул Бучу, Мариуполь и осудил действия мобилизованных и президента.



Александр рассказал «ПМ», что заседание продлилось 10 минут. Адвокат Владимир Васин ходатайствовал о привлечении свидетелей — тех, кто проводил обыск у красноярца и изымал у него ноутбук и телефон.



Следующее заседание назначено на 7 ноября. Красноярец добавил, что не отказывается от написанного и не считает себя виновным.



На вопрос, боится ли он, Александр ответил:

«Конечно, боюсь. Не боятся только дураки. Страх — Божий дар. Трусость — смертный грех».

Ему грозит штраф до 300 тысяч, либо арест или лишение свободы до 5 лет.

Тверской суд Москвы вынес приговор 68-летнему активисту и участнику движения «Левое сопротивление» Сергею Кирсанову. Его признали «невменяемым» и назначили принудительное медицинское лечение в стационаре.



В 2022 году ФСБ возбудило уголовные дела против шести участников «Левого сопротивления». Их обвинили в «дискредитации» власти и призывах к «экстремизму». Дело Кирсанова выделили в отдельное производство из-за «мер медицинского характера».

Максим Лыпкань останется под стражей: Московский городской суд отказал апелляции на продление ему меры пресечения. 18-летнего активиста обвиняют в распространении «фейков» об армии в своем телеграм-канале. При этом его «преступление» было совершено еще в несовершеннолетнем возрасте.



Ранее суд Мосгорсуд признал законным содержание Максима под стражей до 20 ноября. Сейчас дело Лыпканя находится на завершающей стадии. Сторону защиты знакомят с психиатрической экспертизой, которая признала обвиняемого невменяемым. Позже он был переведён из СИЗО в психиатрическую больницу.

Суд заменил фигуранту дела канских подростков (о «теракте в Minecraft») колонию для несовершеннолетних на общий режим. Защита Никиты Уварова настаивала на отсрочке перевода до его 19-летия. 18 лет ему исполнилось в августе. Адвокат жителя Красноярской области обжалует решение.



На время апелляции ФСИН переведет Никиту Уварова в СИЗО Канска.

Головинский районный суд Москвы оштрафовал сопредседателя ликвидированного общества «Международный Мемориал» Олега Орлова на 150 000 рублей по делу о повторной дискредитации Вооруженных сил России.



Орлова признали виновным в совершении действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил России после того, как он был дважды привлечен к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года. Это преступление в соответствии с частью 1 статьи 280.3 Уголовного кодекса: максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до пяти лет. Гособвинение просило оштрафовать Орлова на 250 000 рублей, защита просила его оправдать.



Орлов не признал вину. В прениях он сказал, что считает обвинение в дискредитации неконституционным



Претензии к нему вызвала публикация в соцсетях. Общественным защитником на процессе выступил бывший главный редактор «Новой газеты» и лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов.



Позже совет Центра защиты прав человека «Мемориал» выпустил заявление о приговоре Олегу Орлову:

«Этот приговор — насмешка над правосудием. Олег Орлов выходил с плакатом в руках на мирные пикеты. Потом он написал статью, в которой осудил в <специальную военную операцию> против Украины. Он утверждал, что «страна, тридцать лет назад ушедшая от коммунистического тоталитаризма, скатилась назад в тоталитаризм, но теперь фашистский». Сегодняшний приговор — лучшее подтверждение правоты этих слов Олега Петровича».

«Олег Орлов сделал неизмеримый вклад в жизнь и работу организации. Сегодня мы гордимся своим коллегой и выражаем ему солидарность», – говорится в заявлении.

Иглинский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении жительницы Нуримановского района Любови Поповой. Она обвиняется в участии в деятельности экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ).



Как сообщает пресс-служба СКР по Башкортостану, обвиняемая с 2020 года состояла в межрегиональной общественной организации «Граждане СССР» (признанна экстремистской и запрещена решением Самарского областного суда). Зная о запрете организации, обвиняемая пропагандировала идеологию движения, передавала работникам местного отделения почты агитационные материалы с символикой организации для направления «в правоохранительные органы с требованием прекратить свою работу», участвовала в общих собраниях, а также активно пропагандировала идеи устно и через интернет, отмечается в сообщении.



Любовь Попова, чей супруг ранее был осужден за аналогичное преступление, не признаёт вину.

Уже в Курганской области сотрудники ФСБ возбудили два уголовных дела в отношении 60-летней жительницы Шадринска, которая отрицала распад СССР. Она подозревается в публичном оправдании терроризма и призывах к экстремизму, сообщает пресс-служба УФСБ России по Курганской области.

По данным следствия, жительница Шадринска является сторонницей движения за возрождение СССР. Она не признает РФ как государство, пыталась пользоваться документами советского образца и призывала к революционному перевороту.

«На своих страницах в соцсетях пенсионерка размещала видеозаписи и тексты о нелегитимности существующего конституционного строя в стране, призывы к насильственному свержению государственной власти, уничтожению лиц по национальному признаку»,– сообщает пресс-служба УФСБ России по Курганской области.

Против пенсионерки возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 (публичное оправдание терроризма) и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета).

К трем годам колонии суд Кемеровской области приговорил двух последователей религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской и запрещена в РФ). В связи с зачетом времени содержания под стражей, осужденные освобождены от отбывания наказания, рассказали в пресс-службе УФСБ России по Кемеровской области.



Обвиняемыми по делу проходили 32-летний житель Тайги (Кемеровская область) и 40-летний житель Тольятти (Самарская область). По версии следствия, они участвовали в деятельности ячейки данного религиозного объединения в Тайге. «Обвиняемые, используя методы конспирации, принимали участие в собраниях запрещенной организации с помощью интернета, изучали информацию, содержащуюся в документах, присланных из центрального офиса организации, и специальную литературу, пропагандирующую деятельность религиозного экстремистского объединения», — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники центра «Э» обнаружили на странице активиста из Томска Евгения Абрамовского репост видео Майкла Наки «о вшах и обморожениях у российских солдат». Против мужчины возбудили уголовное дело о «дискредитации» армии, тем не менее меру пресечения не избрали, так как активист находится в Калифорнии.



Евгений с 2020 года поддерживал команду Навального, а 24 февраля 2022 года написал пост о начале третьей мировой войны из-за «спецоперации». Весной 2022 года Евгения суммарно оштрафовали на 110 тысяч рублей за <антиспецоперационные> пикеты с призывами вернуть солдат домой. После штрафов активист уехал в США и продолжил выкладывать посты всё той же тематики.

Бывший адвокат Марк Фейгин объявлен в России в федеральный розыск. В карточке розыска говорится, что Фейгин «разыскивается по статье УК», однако, как обычно, по какой именно — не уточняется.



Марк Фейгин — бывший российский адвокат. Он защищал группу Pussy Riot по делу о «панк-молебне» в Храме Христа Спасителя в Москве, а также украинскую военную лётчицу Надежду Савченко. В 2018 году его лишили адвокатского статуса. В 2019 году Фейгин начал развивать канал на YouTube. В настоящий момент на него подписано более 2 млн человек. В апреле 2022 года Минюст внёс Фейгина в реестр иноагентов.

МВД объявило в розыск адвоката Марка Фейгина



Согласно карточке в базе розыска, Фейгин разыскивается «по уголовной статье», по какой именно не уточняется.



Марк Фейгин уже несколько лет живет в Украине. В 2018 году он был лишен адвокатского статуса, весной 2022 года был признан… pic.twitter.com/Cnyo358Img — SOTA (@Sota_Vision) October 16, 2023

В Кировском райсуде Уфы начали рассмотрение уголовного дела по обвинению 57-летней башкирской националистки Рамили Галим (ранее носила фамилию Саитова) в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (п. в ч.2 ст.280.4 УК РФ).



По данным гособвинения, подсудимая опубликовала в интернете видеоролик, в котором призывала мобилизованных к дезертирству. Опрошенные судом свидетели обвинения назвали подсудимую «честным и прямолинейным человеком». Следующее судебное заседание назначено на 13 ноября.

К 6 годам колонии приговорили экс-главу штаба Навального в Кургане за «фейки» об армии. Курганский городской суд признал виновным Алексея Шварца по статье о «фейках» об армии за видео в телеграм-канале и приговорил его к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ему также запрещено администрировать сайты и мессенджеры в течение трех лет.



Приговор Шварцу вынесли заочно. Он уехал из России в 2021 году после того, как на него завели дело о нарушении тайны переписки и телефонных звонков после публикации разговоров чиновников о «приятных бонусах» членам избиркомов, которые участвовали в голосовании за поправки к Конституции.

Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе оставил в силе приговор московскому активисту Михаилу Кригеру, который был осуждён на 7 лет колонии по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК). Поводом для этого стал пост в Facebook о Михаиле Жлобицком, устроившем взрыв в архангельском управлении ФСБ, и Евгении Манюрове, напавшем на здание ФСБ на Лубянке.

Сотрудники ФСБ Архангельска в конце сентября задержали карело-коми активиста и автора телеграм-канала «Чудь» Никиту Голдина. В октябре он сообщил, что:

«Канал прекращает свою деятельность, так как админа задержала ФСБ. Приносим вам извинения за доставленные неудобства».

Молодого человека допрашивали десять часов, не давая ему есть. Активист находится в статусе свидетеля по делу о сепаратизме. По какой именно статье возбуждено дело и его подробности, неизвестно. В тот же день силовики провели обыск у Голдина. У него изъяли телефон, жесткий диск, флешку с детскими фотографиями, аттестат и свидетельство о рождении.

Против политика Дмитрия Гудкова могли возбудить уголовное дело о военных «фейках», сообщил провластный Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ». По его информации, дело завел Хорошевский следственный отдел СК 17 октября.



Сообщается, что поводом для этого стал ролик Гудкова «К чему привела <спецоперация> Путина в Украине?» на его YouTube-канале. Политик назвал «настоящим геноцидом» обстрелы украинских городов и убийства мирных жителей в Ирпене, Буче и Бородянке.



Политик сообзил, что узнал об уголовном деле из телеграм-канала, но верит этой информации:

«Пишут — за слова о Буче и Ирпене ещё от апреля 2022 года. Что-то они долго думали».

«Головокружительная, конечно, у меня карьера. Наконец-то я авторитетный депутат. Что ж. Меня засосала опасная трясина. Думский устав един. Жизнь депутатам», – пошутил он.

Супругов из Ставрополя, рассылавших <антиспецоперационные> обращения в госорганы, объявили в розыск и заочно арестовали по делу о военных «фейках». Информация о розыске Дениса и Марии Мамедовых появилась в базе МВД, внимание на неё обратила «Медиазона».



Помимо этого, на сайте Басманного районного суда Москвы размещены карточки заочных арестов по статье о распространении «фейков» об армии группой лиц — фигурантами дела стали Мамедов Д.А. и Мамедова М.А. Инициалы и фамилия совпадают с данными, которые указаны в базе розыска МВД. Что точно стало поводом для уголовного преследования, неизвестно.



Мария Мамедова рассказала «Медиазоне», что в октябре 2022 года они с мужем уехали из России, опасаясь преследования из-за антивоенных взглядов. После этого пара начала распространять в соцсетях материалы о «спецоперации» в Украине и писать обращения в органы власти с требованием остановить боевые действия и привлечь виновных к ответственности.



В ответ госорганы информировали Мамедовых, что их самих могут привлечь к ответственности за реабилитацию нацизма, экстремизм и «дискредитацию» армии. Помимо этого, администрация президента пообещала передать текст одного из писем в ФСБ и Следственный комитет для проведения проверки.

Кировский районный суд Махачкалы Республики Дагестан вынес приговор местному жителю Махмуду Ибадулаеву. ФСБ заявляет, что Ибадулаев был членом движения «Союз славянских сил Руси». Его участники считают себя «гражданами СССР», а само движении признано в России «экстремистским». По версии спецслужбы, мужчина «призывал к отказу от уплаты налогов, жилищно-коммунальных платежей, не исполнению гражданско-правовых обязательств, организовывал изготовление и рассылку агитационных материалов, пропагандирующих ненависть к государственным органам».



Против Ибадулаева возбудили уголовное дело об организации деятельности «экстремистской» организации (ч. 2 ст. 282.2 УК). Суд признал его виновным и приговорил к 2 годам и 2 месяцам колонии общего режима.

Суд возобновил рассмотрение дела о военных «фейках» против эмигрировавшего петербургского активиста Бориса Романова. В июле 2022-го ему изменили меру пресечения с ареста на запрет определенных действий. В марте 2023-го Борис Романов сообщил, что вместе с семьей уехал в Германию.

Правозащитнику из Коми Андрею Ивашеву утвердили приговор из-за комментариев во «ВКонтакте». В мае 2022 года военный суд приговорил мужчину к 6 годам колонии и штрафу в 100 тыс. рублей. Его признали виновным сразу по четырем статьям уголовного кодекса: об «оправдании терроризма», о «призывах к экстремизму», «неуважении к суду» и «возбуждении ненависти либо вражды».



По версии обвинения, Ивашев написал комментарии, в которых призывал к убийству главы Коми Владимира Уйбы и местного депутата. Также правозащитника обвинили в негативных сообщениях про русских и в оскорблении судьи. Защита Ивашева подала апелляцию на приговор. Но суд не удовлетворил жалобу и оставил решение в силе.

ФСБ сообщила о задержании администраторов украинских информационных ресурсов, входивших в агентурную сеть украинской военной разведки.



В службе заявили, что в рамках дела на территории Запорожской области задержаны граждане Украины и России, не уточнив их число и процессуальный статус. Они администрировали информационные ресурсы украинского СМИ «РИА-Мелитополь» и Telegram-чата «Мелітополь — Це Україна».



Один из агентов, по словам спецслужбы, оказал вооруженное сопротивление, он был убит ответным огнём.

Преследование родственников и знакомых

ФСБ задержала в Самаре художницу и экоактивистку Ирину Измайлову, которой предъявили обвинение в незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Уголовное преследование и арест Измайловой адвокат Евгения Рыжкова связывает с тем, что та — девушка бойца Русского добровольческого корпуса Александра Кудашева, с которым та периодически созванивалась. С сентября текущего года Измайлова находится в СИЗО.



Рыжкова уверена, что на её подзащитную оказывается давление, из-за чего девушка отказалась с ней общаться наедине, а также признала вину в присутствии назначенного адвоката. Позже Измайлова всё же согласилась на защиту.



Ранее вместе с Кудашевым она занималась пропагандой раздельного сбора мусора в Самаре, участвовала в акциях проекта «Вторсырье на благотворительность»: каждую первую субботу месяца команда волонтеров устраивала в Самаре сбор батареек, макулатуры, пластика, стекла и другого сырья, а также убирала мусор на берегу Волги.



После февраля 2022 года Кудашев уехал из страны, а Измайлова лишь весной 2023 года на пару месяцев приезжала к нему в Молдову, где он пребывал какое-то время до отъезда в Украину, затем вернулась в Самару, где продолжила заниматься живописью и эковолонтёрством.

Силовики пришли с обыском к отцу активистки Ольги Мисик. Об этом она сообщила в своём телеграм-канале. Судя по информации в постановлении, против Мисик возбудили уголовное дело об «оправдании терроризма».



Поводом для преследования мог стать пост в телеграм-канале активистки, в котором следователи увидели оправдание гибели z-блогера Владлена Татарского.



Ольга Мисик стала известна во время протестов против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму в 2019 году. Тогда девушка зачитывала статьи из Конституции бойцам ОМОН.

Преследование адвокатов

Мы решили выделить этот случай в отдельную категорию, поскольку арест по по «экстремистской» статье сразу троих адвокатов Алексея Навального стал своего рода прецедентом. Конечно, до этого уже были случаи преследования тех, кто принимает участие в громких процессах на стороне защиты, например, как это происходило с Иваном Павловым, защищавшим в своё время журналиста «Ъ» Ивана Сафронова.

На этот раз сразу трое адвокатов были задержаны и отправлены Басманным судом в СИЗО на два месяца по ч.2 ст.282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе):

Вадим Кобзев,

Игорь Сергунин,

Алексей Липцер.

Адвокатов задержали из-за того, что они передавали письма Алексея Навального. По версии силовиков, «адвокаты, используя свой статус для доступа в исправительное учреждение, обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным А. А.». Следователь Следственного комитета РФ по делу арестованных адвокатов взял у их защитников подписку о неразглашении хода предварительного расследования.



По статье об участии в экстремистском сообществе с использованием служебного положения адвокатам грозит до 12 лет лишения свободы.

Соратники Навального связывают это с попыткой ещё больше изолировать оппозиционного лидера и фактически запретить оказывать ему юридическую помощь. В адвокатской среде видят в этих арестах ещё более угрожающую тенденцию — они считают это акцией устрашения, направленной на то, чтобы независимые защитники вообще не решались больше выступать в суде на стороне оппозиционеров.

❗️ Мы считаем политзаключёнными адвокатов Алексея Навального



Адвокаты Вадим Кобзев, Алексей Липцер и Игорь Сергунин обвиняются в участии в экстремистском сообществе pic.twitter.com/yzEhui6el0 — Поддержка политзеков. Мемориал (@pzk_memorial) November 1, 2023

Другие методы воздействия

В Башкортостане участникам схода против переселения из своих домов ради разработки медно-цинково-колчеданного месторождения под поселком Подольск начали поступать угрозы в WhatsApp.



Активист Рамис Теляпкулов опубликовал скриншоты угроз, которые приходят в мессенджере ему и другим активистам.



«Прекратите будоражить людей в Подольске. Решение по разработке месторождения поддержано властями, и мы не намерены пересматривать его из-за схода местных жителей. Настоятельно советуем воздержаться от проявлений политического экстремизма, подумать о своих родных и близких», — написано в сообщении.



Участница схода Ирина Курели сообщила местным журналистам, что планирует написать заявление в полицию. По словам активистов, угрозы приходят с одного и того же номера тем, кто был активен на сходе.

Преподавателя СПбГУ уволили из-за участия в суде по делу Саши Скочиленко. Светлана Друговейко-Должанская последовательно и доказательно раскритиковала экспертизу, заказанную следствием другим сотрудникам СПбГУ – кандидату филологических наук Анастасии Гришаниной и преподавателю Ольге Сафоновой.



Друговейко-Должанская сообщила, что администрация университета ознакомила её с приказом об увольнении, указав причиной «совершение аморального поступка». Само решение было принято комиссией по этике СПбГУ. При этом, утверждает преподавательница, университет заявил, что решение приняли единогласно все 12 членов комиссии, хотя на заседании присутствовали всего пятеро из них.



Друговейко-Должанская также сообщила, что планирует оспаривать своё увольнение в судебном порядке, хотя не рассчитывает на положительный результат. Напомним, что Саша Скочиленко обвиняется в распространении «фейков» об армии.

Методисту Центра татарской культуры в Йошкар-Оле Рамаю Юлдашу предложили уволиться по собственному желанию. Он не согласился, и тогда руководство его сократило. Юлдаш заявил, что произошедшее связано с его отношением к «спецоперации» и активизмом в сфере татарского и марийского национальных движений.



По словам мужчины, прошлой осенью Минкульт республики требовал от него написать объяснительную за участие в мероприятиях, посвященных политическим репрессиям и марийскому национальному движению. Директор Юлдаша Ильгиз Гайсин просил его не писать <антиспецоперационные> посты в соцсетях. Гайсин якобы признался, что из-за позиции Юлдаша на него оказывают давление сверху. Активист утверждает, что ему предлагали 150 тыс. руб. за увольнение «по-тихому», а также угрожали уволить вместе с ним его коллегу.



В 2021 году Рамая Юлдаша дважды штрафовали за посты во «ВКонтакте». Первый раз его обвинили в разжигании ненависти к башкирскому народу. Второй раз поводом для штрафа стал видеоролик «Замалчиваемая история России».

В Твери силовиками был задержан основатель проекта по сохранению памяти о репрессированных «Бессмертный барак» Андрей Шалаев. Причин задержания ему не объяснили.

Отпустили его только через два дня. По словам Шалаева, причиной для задержания было сопровождение французских журналистов в мемориальный комплекс «Медное».

Напомним, проект «Бессмертный барак» ведётся в интернете и рассказывает о репрессиях времён СССР.

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Как и несколькими месяцами ранее, наблюдается всё та же тенденция с увеличением количества уголовных дел по сравнению с административными. Неизменным остаётся только то, что главной причиной для привлечения к ответственности является «спецоперация» и в целом тема Украины.

К слову, фигурантами дел всё чаще становятся уже не только россияне, но и украинские граждане, оказавшиеся на территориях, контролируемых российскими властями.