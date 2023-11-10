Октябрьский дайджест преследований за слова: знаменитости и блогеры

Продолжаем публиковать октябрьский дайджест преследований россиян за слова. Во второй части мы расскажем о людях творческих профессий: артистах, музыкантах, блогерах и других известных людях.

Административные наказания

Воронежский областной суд утвердил решение о штрафе воронежскому блогеру Павлу Сычеву. В июле его оштрафовали на 30 тыс. рублей по статье о «дискредитации» армии. Поводом для протокола стал уличный видеоопрос об ордере на арест Путина, который выдал Международный уголовный суд.



Сычев и его защита назвали решение суда незаконным и подали апелляцию. Но судья Светлана Калугина за минуту отказалась отменять штраф. Она заявила, что нельзя считать «обсуждение Путина в негативном ключе» несущественными моментами. «Он — наш верховный», — сказала Калугина.

В Головинский районный суд Москвы поступили материалы административного дела против телеведущего Максима Галкина, которого обвиняют в непредоставлении отчета о деятельности «иностранного агента» (часть 2 статьи 19.34 КоАП). Заседание по его делу пока не назначено. Согласно действующему законодательству, «иностранные агенты» несколько раз в год обязаны предоставлять в Минюст отчеты — в частности, о своей деятельности, финансировании и целях.

На Максима Галкина составили административный протокол из-за того, что он не подал отчет "иноагента", пишет "Медиазона". Дело поступило в суд Москвы, наказание по нему предусматривает штраф от 30 до 50 тысяч рублей



Согласно российскому закону об "иноагентах", лица с этим… pic.twitter.com/4kJp2QwH2d — DW на русском (@dw_russian) October 17, 2023

Куйбышевский районный суд Петербурга назначил штраф в размере 40 тыс. рублей рэперу Oxxxymiron (Мирону Фёдорову) за непредставленные в Минюст РФ сведения о себе как иноагенте. Два вступивших в силу правонарушения по этой статье, могут стать поводом для уголовного дела о «злостном уклонении от исполнения обязанностей „иноагента“», у Фёдорова это уже третий штраф. Максимальное наказание по этой статье — 5 лет лишения свободы.

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 35 тыс. рублей блогерку Веронику Белоцерковскую из-за отказа предоставить Минюсту отчет «иноагента» (ч. 2 ст. 19.34 КоАП). Протокол составили в середине сентября. Белоцерковскую внесли в реестр «иностранных агентов» в июле 2022 года.



Веронику Белоцерковскую заочно приговорили к девяти годам колонии по делу о так называемых «фейках» про армию. Поводом стали три поста, опубликованные с марта по апрель 2022 года. Она объявлена в розыск.

МВД объявило в розыск основательницу петербургского журнала «Собака.ru» и блогерку Веронику Белоцерковскую по делу о «фейках» про российскую армиюhttps://t.co/GOxw98xEGz pic.twitter.com/tJW78HpimZ — Медиазона (@mediazzzona) May 13, 2022

В Хамовнический районный суд Москвы поступил протокол на галериста Марата Гельмана. На него завели административное дело о том, что он не зарегистрировался как «иноагент». Гельман находится в реестре Минюста с конца 2021 года. В декабре 2022-го галериста объявили в федеральный розыск.

Блогера Игоря Синяка оштрафовали на 200 тысяч рублей за «пропаганду ЛГБТ». На заседание не пришли ни сторона защиты, ни даже обвинения. Дело против Синяка возбудили после обращения «Лиги безопасного интернета» возглавляемой Екатериной Мизулиной.

Рассмотрение длилось меньше минуты. Летом 2023 года YouTube-канал блогера внесли в реестр запрещенных в РФ. Игорь Синяк не живет в России с 2022 года.

Нарушения увидели в двух постах в телеграм-каналах. В одном из них — «ВПШ» — рассказывается о куртке Олега Газманова, в которой тот пришел на концерт в «Лужниках». Тогда певец, судя из поста, надел пуховик Prada за 340 тыс. рублей, но логотип известного бренда, «конечно, заклеил».

На объявленного иноагентом Моргенштерна составили протокол о нарушении закона. Административное дело в отношении рэпера опубликовано в картотеке Савёловского суда Москвы.



Речь идёт о непредоставлении иностранным агентом сведений в уполномоченный орган. Физические лица с таким статусом обязаны отчитываться перед властями о своей деятельности, в том числе предоставлять сведения о целях расходов. Моргенштерну грозит штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Он уехал из России осенью 2022 года.

Центральный районный суд Красноярска оштрафовал местного художника Василия Слонова на тысячу рублей. Силовики усмотрели пропаганду экстремистской организации «Арестантское уголовное единство» в одной из работ, представленных на выставке GULAG-toys.



Продаваемая там игрушка-неваляшка была разрисована тюремными татуировками: «воровскими звездами», руками в наручниках, куполами и колючей проволокой. Под глазами была надпись: «любовь в очах».



Интернет-магазин GULAG-toys был создан Слоновым в 2021 году как «контркультурный противовес глобальной игровой поп-культуре».

«Поскольку главная прелесть России именно в приятных пролонгированных кошмарах, то и игрушки должны быть соответствующие», – заявил тогда художник.

Никулинский районный суд Москвы отказался рассматривать дело рэпера Big Baby Tape (настоящее имя — Егор Ракитин) о пропаганде наркотиков, вернув его в МВД для устранения нарушений при оформлении.



Дело по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП (пропаганда наркотических средств с использованием интернета) возбудили после жалобы Лиги безопасного интернета, которая также нашла пропаганду употребления наркотиков в песнях исполнителей Олега Нечипоренко (Kizaru) и Максима Фисенко («Кишлак»). Главы Лиги Екатерина Мизулина убеждена, что «у наркобизнеса появились свои продакшны, свои продюсеры».

В Москве 20-летней фотохудожнице Марионеле К. вменили демонстрацию нацистской символики из-за мема со свастикой в двух личных телеграм-каналах на 500 и 3000 подписчиков. Марионела объяснила силовикам, что не состоит ни в каких движениях, а картинку разместила как мем. Силовики доставили фотохудожницу в суд, где её оштрафовали на 2 тысяч рублей.

Глава ФПБК и доносчик Виталий Бородин потребовал наказать Юрия Дудя за «дискредитацию» ВС РФ из-за интервью с певицей Викой Цыгановой и её мужем.



Его возмутило «грубое осуждение» боевых действий в Украине, высказывания о российских войсках «в циничной форме» и в целом «дискредитация» армии «на фоне похвалы США».

Рэпера Scally Milano оштрафовали за пропаганду наркотиков. Побуждение к употреблению запрещённого эксперты услышали в двух песнях, которые, согласно заключению, вдохновляют на плохое.



Обе были выложены на странице исполнителя «ВКонтакте», на YouTube, «Яндекс Музыке» и МТС Music. Рэпер заверил, что всё удалил и раскаивается. Однако это не помогло избежать наказания. Суд назначил штраф в 10 тысяч рублей, сообщает объединённая пресс-служба судов.

Уголовное преследование

Центральный районный суд Кемерова продлил домашний арест оппозиционному блогеру Михаилу Алферову до 8 января 2024 года.



15 августа дома у Алферова прошел обыск, его самого задержали. С блогером не было связи, а государственный защитник, которого ему назначили, не передавал информацию близким. 18 августа стало известно, что блогеру предъявили обвинения по статьям о применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК), возбуждении ненависти (ч. 1 ст. 282 УК) и клевете в отношении судьи (ч. 1 ст. 298.1 УК).

Судья Басманного районного суда Москвы Елена Ленская признала бывшую редакторку Первого канала Марину Овсянникову виновной по делу о распространении «фейков» о российской армии по мотивам политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК) и приговорила к 8,5 годам колонии. Прокуратура запрашивала 9,5 лет.



В этот же день МИД Франции опубликовал на своём сайте официальное заявление, в котором осудил этот приговор. Кроме этого в документе было сказано, что:

«Франция очень обеспокоена усилением репрессий, которые российские власти проводят против голосов, критикующих правительство и агрессивную <спецоперацию> против Украины».

«Мы призываем российские власти уважать международное право в области прав человека и свободу информации, освободить всех политических заключенных и прекратить их судебное преследование», – подытожил французский МИД.

Овсянникова в данный момент находится за границей.

Полиция начала проверку в отношении Анастасии Волочковой. Балерина выложила в своем Instagram фото, на котором она поставила ногу на крыло советского истребителя Ла-5. Сейчас самолет стоит как памятник у музея «Мосфильма».



Прокремлевский канал SHOT заявил, что подписчики Волочковой написали на неё донос в полицию и попросили привлечь к ответственности за осквернение символов воинской славы России. МВД начала проверку. Если в действиях балерины увидят состав «правонарушения», ей может грозить до 3 лет лишения свободы.

Орловский поэт Александр Бывшев стал фигурантом уголовного дела о военных «фейках» (статья 207.3 УК РФ). По версии следствия, в 2022 году мужчина выложил пост об убийствах в Мариуполе и Буче «в целях подрыва авторитета и дискредитации» властей.



Бывшев находится в СИЗО с февраля 2023 года. Его арестовали по статье о призывах к терроризму (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Бывший учитель немецкого языка публиковал в соцсетях <антиспецоперационные> посты и стихи. В мае Бывшего внесли в список террористов.



Поэт начал писать тексты в поддержку Украины в 2014 году. За это суд назначал ему обязательные работы, а силовики возбудили на него четыре уголовных дела, которые позже закрыли. В декабре 2022 года поэта на неделю арестовывали за оскорбление мобилизованных словом «чмобики» в посте.

Одиннадцать уголовных дел за стихи собрал орловский поэт Александр Бывшев, который с февраля находится под стражей по подозрению в «публичных призывах к терроризму с использованием сети Интернет». Новое дело на него завели по статье о «фейках об армии» из-за четверостишья в… pic.twitter.com/frKWB1M3Uj — Спектр (@spektronline) October 14, 2023

К блогеру из Шуи (Ивановская область) Сергею Веселову пришли с обыском по уголовному делу о реабилитации нацизма. ОВД-Инфо предполагает, что дело против блогера и активиста Веселова возбудили из-за видео «Не путать немцев с гитлеровцами, а русских с путинцами» на его YouTube-канале.



У мужчины изъяли ноутбук, планшет и мобильный телефон, а самого его увезли на допрос в СК. Ранее Шуйский городской суд приговорил Веселова к 300 часам обязательных работ из-за того, что он назвал судью районного суда Шуи Николая Вергазова «патентованным кретином».



После допроса блогера отпустили. На него завели еще два дела и отправили под подписку о невыезде. Адвокат Оскар Черджиев рассказал SOTAvision, что против его подзащитного Сергея Веселова возбудили еще два дела: о «дискредитации» армии (уже пятое для блогера) и о реабилитации нацизма.



Адвокат подтвердил, что поводом для двух новых протоколов против блогера послужило видео на его канале Youtube-канале «Не путать немцев с гитлеровцами, а русских с путинцами». Веселова отпустили под подписку о невыезде.



Таким образом, Веселов, судя по всему, является рекордсменом по количеству возбужденных дел, связанных с «СВО» и военной цензурой. Блогер проходит фигурантом по пяти делам о «дискредитации» армии из-за роликов на его канале, по делу о вандализме из-за антивоенных надписей на здании городской администрации, по делу об оскорблении судьи, а также по делу «пропаганде ЛГБТ» из-за поста, где он рассказывал о своих взглядах на гомофобию.

Блогерше Анне Бажутовой продлили арест по делу о военных «фейках», которое на нее завели из‑за стрима на Twitch. Девушка рассказала, что частично признала вину.



Следователь во время заседания утверждал, что Бажутова «злонамеренно способствовала нарастанию общественно-политической напряженности» и «ранее проживала на территории иностранного государства». По словам самой стримерши, она уезжала в Казахстан, потому что её возлюбленному поступило предложение по работе.



«Как только он закончил рабочий проект, мы тут же уехали обратно. Никаких знакомств и связей у меня там нет. Возвращаться я туда не собираюсь. Мне там не понравилось», — объяснила она. Поводом для дела следователи указали записи со стрима, в котором участвовала Бажутова, появившиеся в телеграм-канале «Мужской легион» в 2023 году. При этом стримерша утверждает, что не имеет отношения к этим постам, а свой стрим она удалила из Twitch. «Мои стримы имели игровую тематику и не касалась политики — то, что произошло, было всего раз», — объяснила Бажутова.



По её словам, во время стрима она «в силу своих повышенной эмоциональности» прочитала сообщение в чате и приняла его «близко к сердцу». После этого, утверждает девушка, она «ошибку свою сразу же поняла» и извинилась за высказывания в самом стриме. Позже она удалила запись. «Я искренне раскаиваюсь, и я понимаю, что могла оскорбить людей», — добавила она. В июне провластные телеграм-каналы публиковали фрагменты из эфиров девушки, где она пересказывает воспоминания жителей украинской Бучи и нелестно отзывается о россиянах.

Останкинский районный суд продлил срок содержания под стражей Анне Бажутовой до 15 ноября.



В июне Анна Бажутова (YokoBovich) посвятила несколько стримов военным преступлениям российской армии в Буче под Киевом. pic.twitter.com/5BEMiL1t8Q — Поддержка политзеков. Мемориал (@pzk_memorial) October 6, 2023

Администратору телеграм-каналов «Калхозное безумие» и «Она развалилась» Феликсу Елисееву добавили обвинение по статье о «госизмене». Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на знакомую мужчины, которая получила от него письмо.



«Дела у меня в целом нормально, вот возбудили новую статью против меня — 275 (государственная измена). По ней от 12 до 20 лет, так что сидеть мне долго) А может еще чего накидают :)», — написал Елисеев. Что стало поводом для уголовного дела, неизвестно.



Феликс Елисеев находится в СИЗО-1 Липецкой области с 2022 года. Против него возбудили два уголовных дела по статье об «оправдании терроризма» в интернете. Оба они связаны с постами в телеграм-канале «Калхозное безумие».



В мае Елисеев сообщал, что ему не оказывают медицинскую помощь в СИЗО, несмотря на ухудшение здоровья.

МВД объявило в розыск автора ютуб-канала «Боевые ботаники» Евгения Кириллова, об этом он написал в своем телеграм-канале. Информация подтверждается данными из базы розыска МВД.



В справке, которую получил Кириллов, говорится, что его разыскивают по статье о распространении военных «фейков».



В федеральный розыск блогера объявили еще 27 декабря 2022 года. Что именно стало поводом для уголовного дела против Кириллова, неизвестно.



Выпуски «Боевых ботаников» в том числе посвящены «спецоперации» в Украине, на ютуб-канал подписано более 700 тысяч человек.

Уроженца Петербурга, автора Ютуб-канала «Боевые ботаники» Евгения Кириллова объявили в федеральный розыск. На него завели уголовное дело по статье о «фейках» про российскую армию. Об этом Кириллов сообщил в своем Телеграм-канале. Сейчас блогер живёт в эстонском городе Тарту.… pic.twitter.com/YO8pTlfktL — Activatica (@Activatica) October 12, 2023

Сотрудники Центра «Э» при силовой поддержке собровцев нагрянули к 39-летнему петербуржцу утром. Поводом стал пост в администрируемом им сообществе, в котором автор писал об СССР, нацистской Германии и развязывании Второй мировой войны так, что в этом увидели фальсификацию исторических фактов и дискредитацию освобождения Ленинграда от блокады. Запись, согласно материалам, была размещена в декабре.



Следствие Адмиралтейского района возбудило уголовное дело 12 октября. Днём петербуржца процессуально задержали на двое суток и поместили в изолятор временного содержания. Он работал корреспондентом в различных изданиях, его голос можно было слышать по радио и в подкастах, в том числе посвящённых истории Ингрии. Его представляют как краеведа и историка, автора блога о Петербурге.

К режиссёру из Бурятии Артёму Бурлову пришли двое участковых и сообщили ему, что на него завели административное дело за «дискредитацию» вооружённых сил России (ст. 20.3.3 КоАП РФ).



Причиной этому стал пост в его Telegram-канале, где режиссёр написал о жителях Бурятии, которых «отправляют на убой прогнившие чиновники, чьи дети прячутся за границей». Он также обратился к главе республики Алексею Цыденову и его заместителю Петру Мордовскому с просьбой объяснить, где живут их дети.



Полицейские не смогли ответить Бурлову на вопрос, какие именно слова в этом посте якобы дискредитируют армию России. Дата суда пока не известна. Режиссер уверен, что заявление на него написал кто-то из высокопоставленных сотрудников правительства Бурятии.



Позже Бурлову снова позвонили из полиции сообщили, что по доносу неизвестного на него заведено второе дело за фото с <антиспецоперационным> плакатом. Позже участковый сообщил, что режиссёра проверяют на уголовную статью.

Колпинский районный суд Петербурга отказался смягчать наказание видеоблогеру и автору YouTube-канала UrbanTurizm Андрею Пыжу. В октябре 2021 года его приговорили к 5 годам колонии общего режима по статье о «получении сведений, составляющих гостайну».



Пыж ходатайствовал о замене срока в колонии на принудительные работы. Он отметил, что отбыл ¾ наказания, признал вину и раскаялся, а также выучился на оператора ЭВМ. Но суд отказал Пыжу в смягчении наказания, потому что засомневался «в искренности его чувств и эмоций, а также в исправлении».



«Кроме того, причиненный вред Пыж не загладил, перед государством даже не извинился», — говорится в релизе пресс-службы судов Петербурга.

В реестр «иностранных агентов» Галкина внесли в сентябре 2022 года. По мнению Минюста, артист занимается политической деятельностью и получает финансирование из Украины. После этого супруга телеведущего Алла Пугачева обратилась к министерству с просьбой признать «иноагентом» и ее саму. Пугачева и Галкин уехали жить в Израиль после начала «спецоперации».

Против создателя Mr. Freeman — мультипликатора Павла Мунтяна возбудили уголовное дело о «фейках» об армии. Поводом для прокола послужил пост в телеграме Мунтяна за апрель 2022 года о трагедии в Буче. Мунтяну грозит до 10 лет колонии. Сам он живет не в России.

Автор мультфильмов про Масяню Олег Куваев стал фигурантом уголовного дела по статье о призывах к деятельности против безопасности государства. Поводом для возбуждения дела стало видео, опубликованное мультипликатором на YouTube.



Статью 280.4 УК РФ вменяют Куваеву в следственном отделе по Невскому району ГСУ СК РФ. Художник получил статус подозреваемого заочно, так как находится в Израиле. В розыск он официально пока не объявлен, в базе МВД Куваев не числится.

Неизвестные «Z-общественники» написали донос на актрису Яну Троянову из-за интервью украинским журналистам, в котором она сравнила Россию с «изнасилованной бабой» и заявила, что в стране живут «одни алкаши».



Теперь в отношении Трояновой и её высказываний требуют провести проверку и признать её иноагентом, а также возбудить уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Аналогичные требования «общественники» высказывали и после интервью актрисы Юрию Дудю.

Троянова уехала из России в октябре 2022 года сразу после окончания съемок сериала «Ольга» и обосновалась во Франции.

Мосгорсуд оставил в СИЗО режиссёра Евгению Беркович и сценаристку Светлану Петрийчук, обвиняемых в призывах к терроризму из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». Апелляционную жалобу на продление ареста подавала защита обеих девушек.



Беркович во время заседания о своем аресте говорила так:

«Если это элемент устрашения не меня, а какой-то части российского театрального общества, то, поверьте тоже, за шесть месяцев все, кто мог испугаться и расстроиться, уже испугались и расстроились. А все, кто мог обрадоваться и потереть ручки, написать какую-то анонимную гадость или не анонимный манифест, уже написали и обрадовались. Ничего нового тут уже не произойдет».

Режиссёр и сценаристка находятся в СИЗО с мая текущего года. Поводом для дела о призывах к терроризму стал спектакль «Финист Ясный Сокол» о россиянках, которые отправились в Сирию. Эксперт-«деструктолог» обнаружил в пьесе «признаки идеологии радикального феминизма и борьбы с андроцентричным общественным укладом России».

Уличного художника Philippenzo объявили в розыск. На карточку в базе розыска МВД обратила внимание «Медиазона». Против Philippenzo (Филиппа Козлова) возбуждено дело о вандализме по мотиву политической ненависти. Художник покинул Россию, не явившись на допрос по собственному делу.

Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима ученого Анатолия Губанова, обвиняемого в госизмене. Об этом сообщает корреспондент «Медиазоны».



По версии следствия, в 2018 году Губанов пригласил другого ученого Голубкина работать над созданием гиперзвукового пассажирского самолета. Отчеты о работе ученые передавали коллегам из Нидерладнов — в этих документах следствие нашло гостайну. Прокурор просил для Губанова 13 лет.



При этом специалисты трижды проверяли отчеты перед отправкой в Нидерладны и не нашли в них гостайны. Ученый Голубкин получил 12 лет колонии летом

Другие меры воздействия

Блогеру Дане Милохину по месту прописки в Анапе принесли повестку на срочную службу в армию. Сотрудникам военкомата открыл дверь его приёмный отец Дмитрий Тюленев. Мужчина отказался принимать документ, сославшись на то, что Милохин сейчас находится не в России. По словам Тюленева, у самого Дани сейчас «всё хорошо и в армию он не собирается».



Тему с призывом блогера в армию подняла глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. После того как Милохин вернулся в Россию, Мизулина обратилась в Министерство обороны, чтобы блогера отправили служить. Сам Милохин быстро отреагировал на это заявление — ещё перед началом призыва он вновь уехал из России.



Российские политики и провластные блогеры негативно оценили попытки вручить повестку в военкомат 21-летнему блогеру Дане Милохину. Они выразили мнение, что подобная практика оскорбляет армию, выставляя срочную службу элементом запугивания и наказания.



Между тем у приёмной семьи блогера начались проблемы. Дмитрий Тюленев потерял работу в пожарной части, а его жена Елена была вынуждена закрыть магазин текстиля. Дом Тюленевых местные власти требуют признать самостроем и снести.

Государство преследует отчима Дани Милохина



Приёмный отец уехавшего тиктокера Дмитрий Тюленев попросил о юридической поддержке и рассказал:



«Началось с того, что прибыл наряд полиции, стали искать Даню, хотели вручить ему повестку в военкомат. Сами ребята-то понимают… https://t.co/apbRvDoV4C pic.twitter.com/J32XFPsiT9 — SVTV NEWS (@svtv_news) September 23, 2023

Протодиакон и известный православный публицист Андрей Кураев объявил о намерении переехать в Чехию. Он один из самых последовательных оппонентов общественной политики Русской православной церкви Московского патриархата. В 2020 году Епархиальный церковный суд лишил Кураева сана за его критические высказывания. Решение вступило в силу в апреле 2023 года, когда его утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.



В октябре текущего года он признал, что принял окончательное решение жить в чешской столице:

«Мой московский мир разрушен. А в Европе, наверно, еще возможны мои публичные встречи и лекции. Так что это трудовая миграция. Надеюсь, что сезонная».

Объясняя, почему он выбрал именно Чехию, Кураев рассказал, что в Праге прошло его детство и там у него ещё остались друзья, бывшие одноклассники.

В Самаре отменили концерт Алексея Кортнева. Выступление, запланированное на 29 ноября в Kowalski Club, отменили после обращения «активиста» Виталия Бородина к губернатору Самарской области. В нем «патриот» требовал «не допустить» выступление артиста, так как тот «осуждал спецоперацию и не поддерживал страну».



«Этому господину надо закрыть все концерты в нашей стране, пока он не поймет, на какой он стороне. Если поддерживает Украину, пусть выступает там», — заявил Бородин. После начала «спецоперации» музыкант активно выступил против. На него даже было заведено дело об оскорблении представителя власти.



Виталий Бородин получил известность благодаря своим регулярным доносам на многих непатриотичных, по его мнению, российских артистов. Он уже жаловался на Данилу Козловского, Аллу Пугачеву и Лию Ахеджакову.

Пензенские Z-патриоты в конце сентября создали петицию против концерта «Ночных снайперов». Её подписали 186 человек. Поводом стала позиция Дианы Арбениной по поводу Донбасса и Крыма. Также исполнительницу в обращении обвинили в «открытой пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений».



Отменить концерт Арбениной в Ижевске, который был запланирован на 17 октября, попросила жительница Удмуртии Людмила Родионова. Она написала об этом в комментариях в телеграме главы Удмуртии. В Новосибирске горожанка обратилась в редакцию местного СМИ и назвала будущий концерт «Ночных снайперов» «плевком нашим солдатам в лицо».



Ранее выступление Дианы Арбениной отменили в Марий Эл. Власти сослались на отсутствие договора аренды, а исполнительница обвинила их в «диверсии против гражданина России».



Арбенина на концерте в Новосибирске, который состоялся 22 октября, пригласила на сцену жену российского военного, принимавшего участие в «спейоперации», и исполнила вместе с ней свою песню «Секунду назад». Позже Арбенина написала в инстаграме, что на концерт в Новосибирске к ней пришли представительницы «Комитета семей воинов Отечества», которые показали ей фотографии своих погибших сыновей.

Диана Арбенина в Новосибирске спела с женой участника СВО. До этого несколько её концертов отменили из-за антивоенной позиции.



Исполнить вместе песню «Секунду назад» артистка предложила Лидии Яструб – активистке регионального штаба Комитета семей воинов Отечества. Глава комитета… https://t.co/Gp7vw8sSeV — Лентач (@oldLentach) October 23, 2023



Несмотря на исполнение песни вместе с женой военного, депутат городского совета Красноярска Вячеслав Дюков обратился к мэрии с требованием отменить концерты Арбениной 26 ноября.

Худрук Красноярского театра юного зрителя Роман Феодори уволен после обвинений депутата от «ЕР» Елены Пензиной (она называет свой канал «ПенZина») из-за спектакля «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича». Она со ссылкой на эфир признанного в РФ «нежелательным» издания Insider утверждает, что он под псевдонимом поставил спектакль в Тель-Авиве:

«Ещё один повод вновь вспомнить изменника-релоканта, худрука красноярского Театра Юного зрителя, продвигавшего на сцене лгбт-повестку, желавшего смерти Президенту нашей страны <…> Настоящая фамилия этого человека Ильин, сейчас он живет за пределами России, получает довольствие в ТЮЗе и ставит там спектакли, порочащие Родину, трусливо пряча свою новую фамилию под новым псевдонимом Илин».

Роман Феодори — лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» 2012, 2016, 2017 и 2020 годов. Он получил спецпремии жюри за спектакль «Мамаша Кураж и её дети» в Алтайском театры драмы имени Шукшина и за постановку «Алиsa» в красноярском ТЮЗе. Его красноярский «Биндюжник и король» стал лучшим спектаклем в РФ в оперетте, за него же он получил «лучшего режиссёра».

Бывший участник Comedy Club, комик Руслан Белый подал к Минюсту иск, который был зарегистрирован 25 октября в Замоскворецком суде Москвы. Дата заседания по делу пока не назначена.



Минюст признал Белого иноагентом 1 сентября 2023-го. Из аккаунтов Белого в соцсетях следует, что сейчас он находится не в России. У комика идет концертный тур по разным городам Европы. Ранее суд отклонял все аналогичные иски, поданные артистами-иноагентами.

Преследование россиян за границей

Мы решили выделить такие случаи в отдельную категорию, поскольку они часто сопряжены с опасностью выдворения наших граждан в Россию, где они могут быть подвергнуты уголовному или административному преследованию. Случаи, связанные с задержанием за границей россиян, известных своей публичной политической позицией, мы ранее публиковали в сентябрьских дайджестах (напр., кейсы Натальи Нарской, Мансура Мовлаева и Айхала Аммосова).

Российского блогера из Бишкека «пригласили» в милицию после постов про «напавших на Израиль террористов». Владимир Емельянов — лайфстайл-блогер из России, который приехал в Кыргызстан после объявления мобилизации.



18 октября он опубликовал сторисы, в одном из которых написал, что «террористы нападают на Израиль со всех сторон». Это не понравились некоторым кыргызстанцам. Пользователи сети стали призывать его блокировать, а также писать на него жалобы. Россиянин на следующий день записал видео с извинениями. Однако его «пригласили» в отделение милиции, после чего он попросил прощения второй раз.

*****

Как видим, людей искусства и науки преследовать стали всё чаще. Поводом для этого становятся не только публичные высказывания, но и профессиональная деятельность. И если в случае с активистами основной темой являются события в Украине, то здесь картина самая пёстрая: от <антиспецоперационной> позиции до «пропаганды наркотиков и ЛГБТ».