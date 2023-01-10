Нужна юр.помощь?
Новости
10 January 2023

30 уголовных дел было заведено в 2022 году против журналистов и блогеров в России

По данным Центра защиты прав СМИ, в половине случаев речь идёт о «распространении недостоверной информации о действиях армии», также возбуждались дела за «дискредитацию ВС РФ», за оскорбление власти, вымогательство и по экстремистским статьям.
Фото: DW/Natalia Kolesnikova/AFP

Центр защиты прав СМИ за 2022 год зафикcировал 30 уголовных дел, возбуждённых в 2022 году в отношении журналистов и блогеров, пишущих на общественно важные темы. В половине случаев речь идет о делах о фейках об использовании Вооруженных Сил РФ (наказание предусмотрено статьей 207.3 УК РФ, которая появилась в Уголовном кодексе в марте 2022 года).

«Так, уголовные дела о распространении якобы недостоверной информации о действиях армии были возбуждены в отношении журналистов Сергей Резника (Ростов-на-Дону), Ильи Красильщика (Москва), Сергея Михайлова (Горно-Алтайск), Дмитрия Колезева (Екатеринбург), Михаила Афанасьева (Абакан) и других», — уточняют правозащитники.

Также против журналистов возбуждались уголовные дела по статьям 280.3 УК РФ (дискредитация Вооруженных Сил РФ), 163 УК РФ (вымогательство), 319 УК РФ (оскорбление представителя власти), 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды), 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности), 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

По меньшей мере 11 журналистов и блогеров находятся в розыске. В рамках различных дел как минимум 37 журналистов и блогеров подверглись обыскам. Кроме того, обыски проводились в редакциях региональных изданий «Листок» (республика Алтай) и «Псковская губерния» — к слову, «зеркала» и дополнительные домены последней регулярно попадают в реестр запрещённых сайтов.

Наконец, авторы исследования пишут о 177 случаях задержаний журналистов и блогеров, в том числе при исполнении ими профессиональных обязанностей. Больше всего задержаний было в феврале и марте, в разгар «антиспецоперационных» акций, и в лидерах по их числу — обе российские столицы.

цензура ст.280 ст.282 уголовка Центр защиты прав СМИ мониторинг блогеры ст.319 журналисты ст.207.3

Поделитесь материалом

Похожие статьи

Ноябрь'2021 продолжил «экстремистские» традиции года
Итоги августа'2022: Экстремизм становится «богемным», а военная цензура не сдаёт позиций
ВКонтакте расскажет пользователям о запросах силовиков
Апрель'2022: россиян всё чаще наказывают за критику государства
Октябрь'2022: Дискредитация армии продолжает быть главным поводом для наказаний
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ (Telegram)

+7 903 003-89-52

18+

23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности