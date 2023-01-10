30 уголовных дел было заведено в 2022 году против журналистов и блогеров в России

Центр защиты прав СМИ за 2022 год зафикcировал 30 уголовных дел, возбуждённых в 2022 году в отношении журналистов и блогеров, пишущих на общественно важные темы. В половине случаев речь идет о делах о фейках об использовании Вооруженных Сил РФ (наказание предусмотрено статьей 207.3 УК РФ, которая появилась в Уголовном кодексе в марте 2022 года).

«Так, уголовные дела о распространении якобы недостоверной информации о действиях армии были возбуждены в отношении журналистов Сергей Резника (Ростов-на-Дону), Ильи Красильщика (Москва), Сергея Михайлова (Горно-Алтайск), Дмитрия Колезева (Екатеринбург), Михаила Афанасьева (Абакан) и других», — уточняют правозащитники.

Также против журналистов возбуждались уголовные дела по статьям 280.3 УК РФ (дискредитация Вооруженных Сил РФ), 163 УК РФ (вымогательство), 319 УК РФ (оскорбление представителя власти), 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды), 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности), 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

По меньшей мере 11 журналистов и блогеров находятся в розыске. В рамках различных дел как минимум 37 журналистов и блогеров подверглись обыскам. Кроме того, обыски проводились в редакциях региональных изданий «Листок» (республика Алтай) и «Псковская губерния» — к слову, «зеркала» и дополнительные домены последней регулярно попадают в реестр запрещённых сайтов.

Наконец, авторы исследования пишут о 177 случаях задержаний журналистов и блогеров, в том числе при исполнении ими профессиональных обязанностей. Больше всего задержаний было в феврале и марте, в разгар «антиспецоперационных» акций, и в лидерах по их числу — обе российские столицы.