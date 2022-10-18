Нужна юр.помощь?
Новости
18 October 2022

Amazon оштрафован на 4 млн рублей за неудаление суицидального и наркотического контента

Сообщается, что в последнем случае речь идёт о ссылке на сайт Hydra, который весной текущего года был закрыт правоохранителями Германии с отключением серверов криминальной площадки и изъятием биткоинов на сумму $25 млн.

Мировой суд Таганского района города Москвы (судебный участок №422) оштрафовал компанию Amazon на 4 миллиона рублей. Было выписано два штрафа по ч.2 ст.13.41 КоАП и ч.4 ст.13.41 КоАП.

Судья Тимур Вахрамеев наложил на американскую компанию штраф в 3 миллиона рублей за репост ссылки с запрещённого сайта Hydra (крупнейший российский даркнет-рынок по торговле наркотиками, крупнейший в мире ресурс по объёму нелегальных операций с криптовалютой).

Ещё один штраф, в миллион рублей, компания получила за отказ удалять информацию о способах совершения самоубийств.

Это первые штрафы, полученные Amazon в России.

 

О ликвидации площадки Hydra в начале апреля текущего года отчитались власти ФРГ. Правоохранителями были отключены и арестованы расположенные в Германии сервера ресурса и изъята криптовалюта с оценкой около 25 миллионов долларов. С того момента сайт Hydra в даркнете ушёл в офлайн и его работа была нарушена.

В тот же период Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США ввело санкции в отношении Hydra Market в рамках скоординированных международных усилий по предотвращению распространения вредоносных киберпреступных сервисов. Операция против «Гидры» была совместной инициативой министерства юстиции США, Федерального бюро расследований, Управления по борьбе с наркотиками, налогового управления США по уголовным расследованиям и службы расследований национальной безопасности. Эта акция была проведена совместно с федеральной криминальной полицией Германии.

Amazon, в свою очередь, в начале марта текущего года объявила о прекращении отправок товаров в Россию и закрытию оступ к Prime Video для пользователей из РФ. Сделано это было в рамках исполнения санкций, введённых из-за ситуации на Украине.

149-ФЗ 511-ФЗ 139-ФЗ штрафы наркотики Amazon суицид Таганский суд Hydra

Поделитесь материалом

Похожие статьи

Роскомнадзор торопит Twitter с удалением незаконного контента
«Палки» по блокировкам: Роскомнадзор отчитался за август
Суд в Москве признал законным штраф Facebook на 17 миллионов рублей
Соцсети заплатят до 20% выручки за отказ удалять запрещённый контент
В Страсбурге коммуницированы сразу семь жалоб интернет-журнала «7×7» на цензуру в России
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ (предпочтительнее Telegram)

+7 903 003-89-52

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности